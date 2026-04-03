Расширение QR-платежей между Вьетнамом и Китаем

Подключение платежей по QR-коду — повышение качества обслуживания туристов и расширение возможностей для вьетнамских предприятий. (Фото: ВИА)



3 апреля в Ханое Акционерная компания национальных платежей Вьетнама (NAPAS) совместно с Ant International и Вьетнамским акционерным коммерческим банком внешней торговли (Vietcombank) объявила о расширении внедрения услуг трансграничных платежей по QR-коду между Вьетнамом и Китаем.

В мероприятии приняли участие заместители управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тиен Зунг и Фам Куанг Зунг, а также руководство NAPAS, Vietcombank и Ant International.



Событие знаменует новый шаг в развитии инфраструктуры цифровых платежей, способствуя расширению торговли и туризма между двумя странами. В соответствии с этим китайские туристы смогут использовать электронный кошелёк Alipay — один из кошельков Ant International — для сканирования кода VIETQRGlobal и осуществления прямых платежей в точках приёма платежей сети NAPAS во Вьетнаме.



Двусторонние платежные операции по QR-коду осуществляются через инфраструктуру соединения между NAPAS и Ant International, а также расчётную инфраструктуру Vietcombank, что позволяет проводить прямые расчёты между двумя национальными валютами — юанем и вьетнамским донгом.



Реализация данного проекта осуществляется на фоне того, что Китай остаётся одним из крупнейших источников туристов для Вьетнама. Трансграничные QR-платежи способствуют улучшению пользовательского опыта благодаря привычным способам оплаты, а также создают условия для предприятий в сферах розничной торговли, услуг и туризма более эффективно привлекать международных клиентов.



Выступая на мероприятии, генеральный директор NAPAS Нгуен Куанг Минь отметил, что компания последовательно развивает и расширяет платформу трансграничных платежей, обеспечивая безопасность, высокую производительность и гибкость масштабирования в соответствии с международными стандартами.

С 3 апреля более 1 миллиарда пользователей в Китае смогут легко оплачивать услуги во Вьетнаме с помощью Alipay. (Фото: ВИА)



Генеральный директор Vietcombank Ле Куанг Винь заявил: «Являясь одним из лидеров в сфере платежей во Вьетнаме, Vietcombank считает трансграничные QR-платежи перспективным и широко применимым решением в международных расчётах. Будучи выбранным расчётным банком, мы уделили проекту особое внимание и направили лучшие ресурсы с целью обеспечить китайским пользователям удобный опыт “как дома”, позволяя использовать кошелёк Alipay для оплаты товаров и услуг во Вьетнаме, одновременно открывая новые возможности для бизнеса миллионов розничных продавцов, домохозяйств и предприятий Вьетнама благодаря огромной базе пользователей QR Alipay из Китая».



С точки зрения международного партнёра председатель Ant International Дуглас Фигин отметил, что Вьетнам является подходящим рынком для внедрения трансграничных QR-платежей благодаря высоким темпам цифровой трансформации, развитой платёжной экосистеме и значительному потенциалу роста туристической отрасли. Расширение трансграничных платежей не только обслуживает туристов, но и создаёт дополнительные возможности для малых и средних предприятий по выходу на международный рынок.



Выступая с руководящими указаниями, директор Департамента платежей Государственного банка Вьетнама Фам Ань Туан подчеркнул, что сотрудничество по подключению двусторонних розничных платежей через QR-коды между Вьетнамом и Китаем является одной из инициатив, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании между Государственным банком Вьетнама и Народным банком Китая в рамках государственного визита Генерального секретаря То Лама в Китай 19 августа 2024 года. В последнее время Государственный банк Вьетнама активно продвигает реализацию данного направления с целью повышения удобства платежей для клиентов и укрепления торговли и туризма между двумя странами.



На сегодняшний день NAPAS уже завершила подключение двусторонних QR-платежей с Таиландом, Лаосом, Камбоджей и Китаем и продолжает расширение на другие рынки региона.