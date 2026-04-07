Распространение ценностей вьетнамской культуры в мире

Для реализации этих целей Резолюция №80 предусматривает разработку и внедрение системной, профессиональной и эффективной стратегии коммуникации и продвижения образа Вьетнама за рубежом.



Посетители осматривают выставку «Каменная история хранит память», выполненную в традиционном формате с применением цифровых технологических решений



В условиях углубляющейся интеграции и глобализации культура становится не только духовной основой общества, но и важным ресурсом в процессе международной интеграции, способствуя укреплению мягкой силы государства. Резолюция Политбюро № 80-NQ/TW определила стратегическое видение развития культуры, подчеркнув необходимость активного и проактивного международного культурного взаимодействия как ключевой и сквозной задачи, направленной на постепенное распространение вьетнамских культурно-художественных ценностей среди международного сообщества.

Распространение культуры в мире



Выставка «Шёлкопряд» художника Ле Хыу Хиеу состоится на 61-й Венецианской биеннале и станет заметной вехой в продвижении вьетнамской культуры на мировой арене через язык современного искусства. Впервые Вьетнам представит Национальный павильон на одном из самых престижных художественных событий мира. В экспозиционном пространстве в городе Венеция (Италия) инсталляция «Шелкопряд» выделяется как многослойная художественная структура, в которой традиции, верования и современная жизнь вьетнамцев переплетаются и переосмысливаются в новой визуальной форме, сохраняя при этом глубокую культурную основу.

Традиции и современность гармонично переплетаются, когда древние стелы «оживают» благодаря технологиям проекционного показа, превращая исторические материалы в яркие, эмоционально насыщенные цифровые образы.

Образ шелкопряда — с его жизненным циклом, прядением нити, превращением в кокон и возрождением — используется художником как метафора пути человека и национальной культуры: тихое накопление, устойчивое служение и постоянное обновление. Примечательно, что включение живых шелкопрядов превращает выставочное пространство в живой организм, где искусство перестаёт быть статичным и начинает развиваться подобно самой жизни.



Используя традиционные материалы — древесину джекфрута, лак, шёлк, сусальное золото, а также систему символов, таких как дом, дух-покровитель, пять элементов, произведение создаёт насыщенное культурное пространство, отражающее мировоззрение, философию жизни и глубину народных знаний вьетнамцев. Здесь культура перестаёт быть застывшим наследием и превращается в живой поток, способный вступать в диалог с глобальными вопросами — устойчивого развития, сообщества и идентичности в эпоху перемен.



То, что Ле Хыу Хиеу стал единственным вьетнамским художником с персональной выставкой на 61-й Венецианской биеннале, является не только его личным достижением, но и открывает новую дверь, создавая основу для будущих поколений вьетнамских художников для более системного и устойчивого выхода на международные художественные площадки.



Участие Вьетнама в 61-й биеннале выходит за рамки чисто художественного события. Оно демонстрирует проактивную позицию интеграции, стремление утвердить национальную идентичность в международном художественном пространстве и одновременно посылает сигнал о Вьетнаме как об открытой стране с богатой культурой, готовой к диалогу с мировым искусством.



Делясь впечатлениями от своего первого участия в Венецианской биеннале, Ле Хыу Хиеу отметил, что рассматривает это событие как «большой экзамен» для проверки своего творческого пути. Вместе с тем он выразил надежду, что это участие откроет дорогу для будущих вьетнамских художников. Если ранее вьетнамскому искусству не хватало возможностей для выхода в мир, то данное событие можно рассматривать как начальный шаг, подтверждающий творческий потенциал и способность вьетнамского искусства вести диалог с глобальными проблемами.



В начале марта 2026 года артисты Вьетнамской цирковой федерации приняли участие в Международном цирковом фестивале «Золотой слон — 2026» в городе Жирона (Испания) и произвели яркое впечатление на международной арене, завоевав награды всеми тремя представленными номерами. В частности, номер «Duo Love» в исполнении заслуженных артистов Тхань Туана и Тху Хыонг получил серебряную награду; номер «Качели с шляпами» в исполнении заслуженной артистки Ло Тхуи и артистов Фам Хыонга, Хонг Тхуи, Лыу Хыонг — бронзовую награду; номер «Балансировка меча на качелях» в исполнении заслуженной артистки Тху Хыонг и артиста Тхань Биня — специальный приз.



Ранее номер «Duo Love» завоевал золотую награду на Международном цирковом фестивале в Алматы (Казахстан) в 2025 году и серебряную — на Международном цирковом фестивале «Без границ» в Российской Федерации в 2025 году.



Народный артист Тонг Тоан Тханг, директор Вьетнамской цирковой федерации, отметил, что участие и высокие награды на международном фестивале подтверждают позиции и масштаб вьетнамского циркового искусства на мировой арене, а также открывают новые возможности для сотрудничества, обменов и заключения долгосрочных гастрольных контрактов на европейском рынке.



Сразу после фестиваля федерация получила многочисленные предложения о сотрудничестве от международных цирковых коллективов. В частности, номер «Duo Love» получил предложение о годичном контракте с цирком Roncalli (Германия) — одним из самых известных цирков Европы. Номера «Качели с шляпами» и «Балансировка меча на качелях» также получили приглашения на международный цирковой фестиваль в Казахстане в сентябре 2026 года. Особенно примечательно, что номер «Качели с шляпами» приглашён на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло (Монако) в январе 2027 года — престижнейшую площадку, которую часто называют «Оскаром» мирового циркового искусства, что свидетельствует о широком признании вьетнамского цирка на международной арене.

Интеграция как фактор усиления мягкой силы государства



Очевидно, что от художественных выставок в Италии до наград в области циркового искусства в Европе вьетнамская культура и искусство активно трансформируются и постепенно утверждают свои позиции на международной арене. Эти события не только способствуют продвижению образа страны и её народа, но и демонстрируют творческий потенциал, интеграционные возможности и способность культуры Вьетнама к распространению в современных условиях.

Туристы из Вьетнама и зарубежных стран в Хойане.



По словам народного артиста Суан Бак, руководителя Управления исполнительских искусств Министерства культуры, спорта и туризма, достижения вьетнамских артистов являются подтверждением эффективности инвестиционной политики и процесса интеграции. Этот подход соответствует направлению Резолюции № 80-NQ/TW Политбюро по развитию вьетнамской культуры, в которой подчёркивается необходимость сохранения и развития национальных культурных ценностей при одновременной активной международной интеграции.



Резолюция № 80-NQ/TW подтверждает, что расширение международной культурной интеграции способствует укреплению потенциала, позиции, авторитета и мягкой силы государства. В числе ключевых задач обозначено активное участие в международной культурной интеграции, развитие ценностей вьетнамской культуры и освоение квинтэссенции человеческой культуры, что способствует усилению мягкой силы государства.



Многие эксперты отмечают, что это не только стратегическое направление, но и новая концептуальная основа, в которой культура занимает центральное место в стратегии развития страны. В соответствии с духом Резолюции №80 культурная интеграция рассматривается не как односторонний процесс заимствования, а как активное участие Вьетнама в мировом культурном пространстве в качестве субъекта с собственной идентичностью, творческим потенциалом и ответственностью за вклад.



Эксперты также подчёркивают, что одним из ключевых положений Резолюции №80 является утверждение культуры как духовной основы, опоры развития и важнейшего внутреннего ресурса. В условиях глобальной конкуренции сила государства определяется не только экономикой или военной мощью, но и способностью распространять ценности, формировать образ и оказывать влияние через культуру. В этом контексте продвижение вьетнамской культуры в мире является не просто задачей популяризации, а долгосрочной стратегией укрепления национального статуса. Культура становится важным инструментом, помогающим миру лучше понять Вьетнам как страну с богатой идентичностью, гуманистическими ценностями, открытостью и ответственностью.



Для реализации этих целей Резолюция №80 предусматривает разработку и внедрение системной, профессиональной и эффективной стратегии коммуникации и продвижения образа Вьетнама за рубежом. Культура рассматривается как ключевой канал, способствующий представлению страны и её народа с такими ценностями, как богатая идентичность, гуманизм, креативность и ответственность перед международным сообществом. Через художественные мероприятия, выставки, фестивали и международные обмены вьетнамская культура становится ближе к мировой аудитории.



Таким образом, активная международная культурная интеграция, развитие традиционных ценностей и освоение мирового культурного наследия не только повышают духовную жизнь общества, но и напрямую способствуют формированию национального имиджа, укреплению мягкой силы и повышению международного статуса Вьетнама.



В этом процессе каждое событие, выводящее вьетнамскую культуру на мировую арену — будь то выставка или международная награда — становится точкой культурного взаимодействия, через которую Вьетнам рассказывает миру свою историю, одновременно утверждая себя как страну с богатой идентичностью, гуманистическими ценностями, динамичностью и ответственностью, готовую вносить активный вклад в общее развитие мировой цивилизации.