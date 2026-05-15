Распространение вьетнамской культурной идентичности в цифровой среде

Художественный номер «Сияющий Вьетнам» в программе «Световой концерт — Встреча Нового 2026 года». Фото : ВИА Сохранение самобытности национальной культуры

В последние годы вьетнамская культура уже не ограничивается лишь реставрацией, архивированием и сохранением, как это было прежде, а рассматривается как экосистема, включающая творчество, цифровизацию и технологии. Резолюция Политбюро № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации придала новый импульс культурному развитию. Технологии становятся важной инфраструктурой и рычагом, стимулирующим культурное творчество.



С расширением цифрового пространства не только интеллектуалы и деятели искусства, но и каждый гражданин может участвовать в культурном рынке, создавая и распространяя контент. Благодаря цифровым платформам многие материалы, отражающие вьетнамскую идентичность, достигают миллионов зрителей как внутри страны, так и за её пределами, например музыкальные клипы таких артистов, как Хоа Минзи («Bắc Bling»), Дык Фук («Phù Đổng Thiên Vương») и Хоанг Тхуй Линь («See tình»).



Программы, посвящённые 50-летию воссоединения страны, 80-летию основания государства, а также культурные и музыкальные фестивали активно используют современные технологии для демонстрации традиционной культуры, вызывая широкий общественный отклик и активно распространяясь в цифровой среде.



Тем не менее, наряду с достигнутыми результатами, в онлайн-пространстве всё ещё присутствуют проявления отклоняющегося и антикультурного поведения. Контент с провокационным, экстремистским, искажающим историю содержанием или чрезмерным продвижением чуждых культур оказывает негативное влияние на общественное сознание.



Наряду с добросовестными артистами и создателями контента, популяризирующими культурные ценности Вьетнама, существует немало тех, включая профессиональных деятелей, кто создаёт искажённый контент, деформирующий культурные ценности и вызывающий общественное недовольство.



Причины этого явления различны, но в первую очередь связаны с психологией следования толпе, погоней за трендами, лайками и просмотрами со стороны некоторых интернет-идолов. Другой причиной является недостаток знаний о культуре и правовой грамотности у части пользователей социальных сетей — как создателей, так и потребителей контента. В ряде серьёзных случаев государственные органы были вынуждены вмешаться, удалить вредоносный контент и привлечь нарушителей к ответственности.



Повышение культурного иммунитета

Для укрепления культурного иммунитета общества необходимо начинать с образования и подготовки кадров. Формирование у граждан, особенно у молодёжи, национальной гордости, знаний и любви к культуре, ответственности за слова и поведение, а также духа инноваций и творчества станет основой их поведения в цифровой среде и отражением вьетнамской культурной идентичности.



Цифровые навыки составляют базу, тогда как культурные знания выполняют защитную функцию, позволяя осознанно отбирать ценности и создавать качественный контент. Это также помогает распознавать антикультурные тенденции и уверенно выражать свою позицию в защиту национальной идентичности.



По мнению доктора Нгуен Тхи Тует Нюнг (Вьетбакский колледж культуры и искусств), в условиях цифровой трансформации воспитание личности означает не только профессиональную подготовку, но и развитие культурной автономии, информационной грамотности и осознания необходимости сохранения национальной идентичности. Необходимо интегрировать в образовательные программы — от школы до университета — знания о цифровой гуманитаристике, медийной этике, анализе цифрового дискурса и цифровом наследии.



Речь идёт не просто об обновлении содержания образования, а о создании своеобразного культурного фильтра для будущих поколений. Только обладая одновременно технологическими навыками и гуманитарной глубиной, молодёжь сможет стать ответственными субъектами творчества, способными сохранять и защищать вьетнамскую культурную идентичность в глобальном цифровом пространстве.