РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Раскрытие ресурсов развития благодаря двухуровневой модели местной администрации
Согласно отчёту Министерства финансов об итогах первого года реализации реорганизации административно-территориальных единиц и функционирования двухуровневой модели местной администрации, по всей стране завершён первый этап обработки в отношении 25 885 объектов недвижимости и земельных участков. Из более чем 11 000 избыточных объектов, изъятых и переданных в управление местным органам власти, свыше 5 000 уже прошли необходимую процедуру обработки либо введены в эксплуатацию и используются по назначению.
В Ханое многие объекты недвижимости и земельные участки после реорганизации проходят проверку для их приоритетного использования в сферах образования, здравоохранения и для строительства общественных объектов. В Хайфоне работа по распоряжению государственным имуществом увязана с планированием городского развития и логистики. В провинции Бакнинь проводится инвентаризация избыточного фонда недвижимости и земельных участков с целью формирования земельного фонда для расширения промышленной инфраструктуры и сферы городских услуг. В провинции Хатинь многие бывшие здания администраций общин после объединения используются для учреждений первичной медицинской помощи, подразделений общественной безопасности общин или общественных центров.
Примечательно, что после реорганизации многие ранее разрозненные государственные земельные участки были объединены в более крупные массивы, что создаёт условия для комплексного планирования и более эффективного долгосрочного использования.
Изменения касаются не только масштабов и способов организации имущества. Более важным является то, что существенно меняется сам подход к управлению государственным имуществом. Если раньше основная задача заключалась в его сохранении и предотвращении потерь, то теперь на первый план выходит необходимость эффективного использования и создания дополнительной стоимости за счёт этого ресурса.
По данным Министерства финансов, благодаря процессу реорганизации административно-территориальных единиц и организационной структуры были сформированы значительные фонды недвижимости и земельных участков для приоритетного использования в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, а также для строительства других общественных объектов. Одновременно многие земельные участки после реорганизации передаются организациям по развитию земельного фонда или местным учреждениям по управлению государственным жильём для дальнейшего использования и формирования дополнительных поступлений в бюджет.
По мнению экспертов, двухуровневая модель местной администрации не только приводит к изменениям в организационной структуре, но и создаёт возможности для более системной и эффективной реструктуризации ресурсов государственного имущества. Когда имущественные фонды организуются на более централизованной основе, местные органы власти получают дополнительные возможности для направления ресурсов на строительство необходимых объектов вместо продолжения инвестиций в новые административные здания.
Вместе с тем в отчёте Министерства финансов отмечается, что ряд регионов ещё не завершил формирование механизмов делегирования полномочий по управлению государственным имуществом, нормативов его использования и планов обращения с имуществом после реорганизации. Отсутствие согласованности в вопросах территориального планирования и земельных процедур также замедляет процесс использования фондов недвижимости и земельных участков в отдельных местах.
Тем не менее, по итогам первого года реализации можно отметить, что двухуровневая модель местной администрации не только повысила эффективность организационной структуры, но и способствовала переосмыслению подходов к управлению государственным имуществом. На базе ранее избыточных административных зданий и разрозненных земельных фондов регионы постепенно формируют новые ресурсы развития, что повышает эффективность их использования и способствует достижению целей социально-экономического развития в предстоящий период.