Разнообразие мероприятий открытия Фестиваля культуры и туризма города Хошимин 2026 года

Вечером 27 февраля на площади башни Тамтханг, квартал Вунгтау, Народный комитет города Хошимин организовал церемонию открытия Фестиваля культуры и туризма города 2026 года под девизом "Расцвет квинтэссенции".



Серия морских спортивных мероприятий — парусный спорт Sailing, флайборд, гребля на SUP и водные мотоциклы вдоль пляжа парка Тхюиван — собрала около 100 профессиональных спортсменов для участия в соревнованиях и показательных выступлениях. (Фото: ВИА)



Кульминацией церемонии открытия стал ритуал зажжения церемониальной пушки. Залпы символически воссоздали героическое сражение у форта Фыоктханг в прошлом, а также стали символом прорыва и начала нового процветающего года для туристической отрасли и социально-экономического развития. Программу дополнили яркие художественные выступления — барабанные танцы, искусство Льва–Дракона, способствующие укреплению национальной гордости и воли к защите морского и островного суверенитета.

Параллельно фестивальное пространство оживила световая демонстрация парапланеристов, организованная Федерацией парапланеризма и спортивных воздушных змеев города Хошимин. Пять моторных летательных аппаратов с подсветкой и фейерверками создали впечатляющее зрелище в небе над площадью Тамтханг. Кроме того, серия морских спортивных мероприятий — парусный спорт Sailing, флайборд, гребля на SUP и водные мотоциклы вдоль пляжа парка Тхюиван, квартал Вунгтау — продемонстрировали потенциал развития морской экономики и услуг премиального уровня города.



Выступая на церемонии, госпожа Чан Тхи Зиеу Тхюи, заместитель председателя Народного комитета города Хошимин отметила, что программа является мостом культурного обмена и продвижения имиджа, потенциала и преимуществ города для туристов. Залпы открытия стали подтверждением жизненной энергии и непрерывной креативности динамичного и сплочённого города.



По словам Чан Тхи Зиеу Тхюи, через фестиваль город транслирует послание "Сохранять идентичность — создавать новые возможности". Это подтверждение курса на устойчивое развитие, основанное на традиционных ценностях. Прославление характерных черт, сформированных на протяжении истории, означает не только сохранение наследия, но и активное превращение его во внутренний ресурс развития. Смысл программы заключается в сохранении культурной квинтэссенции и одновременном выражении стремления к обновлению и готовности города Хошимин воспользоваться новыми возможностями.

Церемония открытия огня церемониальной пушки. (Фото: ВИА)



В 2026 году город Хошимин стремится укрепить туристический бренд как впечатляющий, дружелюбный и безопасный. Данное событие способствует соединению известных объектов и направлений, таких как Дворец Независимости, рынок Бентхань, тоннели Кути, с морской туристической экосистемой Вунгтау, Хочам, Лонгхай, Кондао, а также достопримечательностями, включая туристическую зону Дайнам и озеро Заутьенг, создавая широкие возможности для ознакомления и отдыха жителей и гостей.



После открытия фестиваля город продолжит и расширит ряд практических культурно-развлекательных мероприятий, таких как Фестиваль аозая, фестиваль "Единая страна" по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны 30 апреля, Международный фестиваль света города Хошимин, а также фестивали духовой музыки и кукольного театра.



Поддержание праздничной атмосферы после Тэта не только обогащает духовную жизнь общества, но и стимулирует рост туризма, сохраняя динамичность и уникальную идентичность города; одновременно город развивает межрегиональные туристические маршруты с яркими направлениями, формируя целостную цепочку впечатлений — от динамичной городской среды до морского отдыха, зелёной сельской местности и разнообразной экологии. Все мероприятия направлены на создание новых туристических продуктов и незабываемых впечатлений для привлечения отечественных и международных туристов. В 2026 году туристическая отрасль города ставит цель принять 11 миллионов иностранных туристов и 50 миллионов внутренних туристов.



