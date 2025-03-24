Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам написал статью о развитии частного сектора экономики, рассматривая его как рычаг для построения процветающего Вьетнама. Иллюстрированный журнал Вьетнам при Вьетнамском информационном агентстве (ВИА) с уважением представляет перевод статьи:

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам. Фото: Тхонг Нят

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ - РЫЧАГ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ ВЬЕТНАМА

То Лам, Генеральный секретарь ЦК КПВ

Почти 40 лет проведения дела Доймой (Обновления) ознаменовали собой путь стойкого, прорывного и стремящегося к развитию Вьетнама. От централизованной, неэффективной плановой экономики со средним доходом на душу населения всего 96 долларов США в 1989 году Вьетнам добился значительного роста и, как ожидается, к концу 2025 года страна войдет в группу государств с уровнем дохода выше среднего, что эквивалентно более 5000 долларов США на человека в год. Этот чудо – не только результат правильной стратегии развития под руководством Партии с решительными и смелыми реформами в институтах, политике и интеграции, но и плод духа упорного и творческого труда, решимости и непрекращающихся усилий всего народа.

Еще большей гордостью является то, что темпы экономического роста Вьетнама всегда вдвое превышали средний показатель среди развивающихся стран, несмотря на глобальные экономические изменения. Из бедной экономики, зависимой от международной помощи, Вьетнам совершил стремительный прорыв и стал 24-й крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). Достигнутые достижения касаются не только экономики, но и включают в себя большой социальный прогресс, способствующий обеспечению все более благополучной и счастливой жизни народа.

Компания Тханьзунг в промышленном парке 1-й Хоахиеп (экономическая зона Намфуиэн, город Донгхоа) специализируется на переработке продукции из полосатого тунца для экспорта на рынки США и Европы. Фото: Ву Синь – ВИА Частный сектор экономики внес значительный вклад в этот успех. Если на начальных этапах политики Доймой он играл второстепенную роль, а экономика в основном зависела от государственного сектора и иностранных инвестиций (ПИИ), то за последние два десятилетия, особенно после принятия Политбюро Резолюции № 09 в 2011 году и Центральным комитетом Резолюции № 10 в 2017 году о развитии частного сектора, он значительно укрепился. Сегодня частный бизнес стал одной из ключевых опор экономики и все чаще рассматривается как важнейшая движущая сила, способствующая национальному экономическому росту. Частный сектор во Вьетнаме насчитывает около миллиона предприятий и около 5 миллионов индивидуальных предпринимателей. Он обеспечивает примерно 51% ВВП, более 30% доходов государственного бюджета, создает более 40 миллионов рабочих мест, что составляет более 82% от общей численности рабочей силы в экономике, а также вносит около 60% от общего объема социальных инвестиций. Частный сектор экономики не только способствует расширению производства, торговли и сферы услуг, но и играет важную роль в повышении производительности труда, стимулировании инноваций и усилении конкурентоспособности страны. Сильный рост многих вьетнамских частных предприятий позволил им не только доминировать на внутреннем рынке, но и утвердить бренд на международном рынке. Это доказывает, что при благоприятных условиях развития вьетнамские предприятия могут выйти на мировой уровень и вести равноправную конкуренцию с международными игроками. Тем не менее, несмотря на растущий вклад, частный сектор по-прежнему сталкивается со многими барьерами, сдерживающими его развитие, что не позволяет ему значительно расширяться и повышать конкурентоспособность. Многие частные домохозяйства по-прежнему придерживаются старого стиля ведения бизнеса, у них нет мотивации превращаться в предприятия и они даже «не хотят быть крупными». Г-н Выонг Ван Минь (в городе Тхузаумот) занимается выращиванием грибов. Фото: ВИА

Большинство частных предприятий относятся к категории малых и микропредприятий, обладают ограниченными финансовыми ресурсами и слабым управленческим потенциалом, не имеют налаженных связей ни между собой, ни с сектором прямых иностранных инвестиций. Они еще не в полной мере воспользовались возможностями, которые предоставляет промышленная революция 4.0, все еще медленно осуществляют цифровую трансформацию, очень немногие предприятия инвестируют в научные исследования и разработки (НИОКР), уделяют мало внимания инновациям бизнес-моделей, технологическим инновациям или созданию новых продукций. Поэтому трудно повысить добавленную стоимость, повысить конкурентоспособность, увеличить корпоративную стоимость и выйти на международный уровень. Помимо внутренних ограничений, частные предприятия сталкиваются с серьезными препятствиями в доступе к ресурсам, особенно к кредитному финансированию, земельным участкам, природным ресурсам и высококвалифицированным кадрам, особенно в таких отраслях, как технологии, инженерия и финансы. В то же время многие государственные предприятия, обладая значительными ресурсами — землей, капиталом и рабочей силой, используют их неэффективно, а порой даже расточительно. Кроме того, правовая система по-прежнему имеет много недостатков и дублирований, деловая среда сталкивается с множеством препятствий, сложные административные процедуры, отнимающие много времени, затраты и потенциальные риски. Во многих случаях свобода предпринимательской деятельности и права собственности по-прежнему нарушаются из-за некоторых некомпетентных или злоупотребляющих чиновников при исполнении ими своих обязанностей. С другой стороны, политика преференций и поддержки со стороны правительства остается недостаточно эффективной и справедливой для различных секторов экономики, а для частного бизнеса она зачастую малодоступна. Во многих случаях государственные предприятия и иностранные предприятия по-прежнему получают больше стимулов, чем частный сектор. Государственные предприятия часто имеют более благоприятный доступ к земле, капиталу и кредитам; в то время как иностранные предприятия часто получают лучшую поддержку с точки зрения налогов, таможенных процедур и даже доступа к земле. Кроме того, по-прежнему существуют коррупция и неофициальные издержки, которые создают невидимое бремя для частных предприятий, снижают эффективность производства и бизнеса и вызывают сомнения при расширении инвестиций. Очевидно, что ограничения в развитии частных предприятий частично обусловлены недостатками институциональной системы, экономической политики и деловой среды. Эти узкие места не только сдерживают рост частного сектора, из-за чего его доля в ВВП практически не меняется на протяжении более десяти лет, но и препятствуют росту добавленной стоимости в экономике, выходу из ловушки среднего дохода, замедляя процесс превращения Вьетнама в развивающуюся страну с высоким уровнем дохода к 2045 году в соответствии с целями в резолюции Партии и ожиданиями людей. Стремясь к общему видению, частный сектор также должен лучше определить свою миссию и стратегическое видение. Он должен стать передовой силой в новой эре, успешно реализовать задачи индустриализации и модернизации экономики, повысить национальную конкурентоспособность, нести социальную ответственность, способствовать повышению уровня жизни населения, участвовать в построении цивилизованного и современного общества, а также формировать активный, интегрированный в мир Вьетнам. Частный сектор экономики должен стать ключевой движущей силой в применении технологий, инновациях и новаторстве, чтобы достичь цели - обеспечить около 70% ВВП к 2030 году. Все больше частных предприятий приобретают глобальную конкурентоспособность, осваивают передовые технологии и активно интегрируются в международные производственно-сбытовые цепочки. Общими силами страна стремится создать динамичный, независимый, самодостаточный и процветающий Вьетнам. Для того чтобы частный экономический сектор смог выполнить свою миссию и реализовать это амбициозное видение, важнейшим фактором является продолжение прорывных реформ в институтах, политике и деловой среде, чтобы частная экономика могла максимально раскрыть свой потенциал и стать движущей силой, ведущей экономику к выходу на международный рынок. Сильная экономика может опираться не только на государственный сектор или иностранные инвестиции, но и на внутренние ресурсы сильного частного сектора, играющего ведущую роль в инновациях и развитии страны. Национальная экономика действительно станет процветающей только тогда, когда весь народ участвует в труде и создает материальные блага, а каждый человек и каждая семья в обществе трудятся с энтузиазмом. Рыболовный порт Майтан (пров.Ниньтхуан) был одновременно инвестирован в целях удовлетворения потребностей местного морского экономического развития. Фото: ВИА



Перед лицом этого требования нам необходимо тщательно переориентировать взгляды и восприятие всей политической системы о роли частного экономического сектора как ведущего двигателя роста страны. Это требует фундаментальных изменений в разработке политики, устранения ограничений и укрепления преимущества рыночного механизма для поддержки частного сектора в повышении производительности труда и инноваций. Государство должно внедрить метод управления, соответствующий рыночному механизму, обеспечить право на свободу предпринимательства, право на владение собственностью и право на честную конкуренцию для частного сектора; устранить все барьеры, сделать политику прозрачной, устранить групповые интересы при разработке политики и распределении ресурсов и не допускать дискриминации между частным сектором экономики, государственными предприятиями и предприятиями с иностранными инвестициями во всех видах политики.

В то же время государство должно придерживаться мнения, что «каждый имеет право свободно заниматься бизнесом в отраслях, не запрещенных законом», строить политику, которая успокаивает инвесторов, предприятия и предпринимателей, и создавать более крепкое доверие между государством и частным экономическим сектором, тем самым поощряя бизнес смело инвестировать, внедрять инновации и участвовать в стратегических секторах экономики.

Предстоящая резолюция Политбюро о частном экономическом секторе должна стимулировать, поддерживать и ориентировать развитие частного сектора. Необходимо создать прорывную движущую силу, открыть эру роста для вьетнамских частных предприятий. Необходимо определить развитие частного экономического сектора как долгосрочную стратегию и политику страны. Частный сектор, государственный сектор и коллективный сектор составляют основу для построения независимой, самодостаточной и самостоятельной экономики. В частности, необходимо сосредоточиться на реализации следующих ключевых решений:

Во-первых, необходимо продолжать ускорять завершение создания полноценных институтов рыночной экономики в направлении социализма, современности, динамизма и интеграции. Это необходимое условие для быстрого и устойчивого роста частного сектора. Для этого государство должно сосредоточиться на макроэкономической стабильности и институциональном совершенствовании, обеспечивая функционирование экономики в соответствии с рыночными принципами, минимизируя вмешательство, устраняя административные барьеры и механизм «проси-дай», действительно управляя экономикой на основе рыночных принципов и используя рыночные инструменты для ее регулирования. В частности, необходимо строго контролировать монополистические предприятия и манипулировать политикой, чтобы защитить здоровую конкуренцию и обеспечить равные возможности для процветания частного бизнеса. Суть совершенствования институтов рыночной экономики заключается в четком определении роли государства в экономике, при этом государство должно сосредоточиться на макроэкономическом регулировании, создании благоприятного делового климата, обеспечении эффективного функционирования рыночных механизмов и соблюдении социального равенства. Содействие развитию частного сектора должно рассматриваться как одна из центральных задач на сегодняшний день.

Во-вторых, крайне важно эффективно защищать права собственности, права владения, свободу предпринимательства и соблюдение контрактов для частных предприятий. Поскольку одной из ключевых функций государства в современной рыночной экономике является защита прав собственности инвесторов, оно должно создать и обеспечить соблюдение надежной правовой базы в отношении прав собственности на интеллектуальную собственность и нематериальные активы, минимизируя при этом правовые риски и избегая резких изменений политики, которые могут нанести ущерб бизнесу. Необходимо создать механизм поддержки и защиты частных инвесторов, особенно стартапов и инновационных предприятий, чтобы помочь им уверенно работать и плавно развиваться. Кроме того, современная социалистически ориентированная рыночная экономика требует прозрачной, эффективной и действенной системы исполнения договоров, обеспечивающей уверенность бизнеса в своих коммерческих сделках и инвестициях. Для достижения этой цели государство должно реформировать судебную систему коммерческих организаций, сократить сроки разрешения договорных споров, снизить издержки и риски бизнеса, рассматривать случаи нарушения договоров без применения эффективных санкций, повысить прозрачность и эффективность работы экономических судов и коммерческих арбитражей, обеспечить вынесение справедливых и беспристрастных решений, помочь бизнесу защитить свои законные интересы. Усиление контроля за соблюдением законов также имеет решающее значение для устранения несоответствий между центральными и местными органами власти, строгого наказания за злоупотребление проверками и ревизиями, которые преследуют бизнес, а также для увеличения инвестиций и поддержки развития частной экономики. В то же время необходимо решительно бороться с нарушениями закона со стороны предприятий, требуя от них соблюдения правовых норм и этических ценностей ведения бизнеса, способствуя тем самым здоровому развитию частного сектора.

В-третьих, наряду с активной консолидацией государственных предприятий, особенно крупных государственных экономических групп, приоритет должен быть отдан созданию крупных частных экономических конгломератов глобального и регионального масштаба, активной поддержке малых и средних предприятий (МСП) с одновременным стимулированием экономического развития домохозяйств и кооперативов, а также поощрению участия частных компаний в стратегических областях страны, признавая их решающую роль в структуре социалистически ориентированной рыночной экономики. Необходимо избавиться от устаревшей концепции приоритета государственных предприятий над частным бизнесом и монополии государственных предприятий в определенных секторах. Необходимо содействовать развитию крупных, сильных частных экономических групп, обладающих глобальной конкурентоспособностью, чтобы они могли возглавить и поддержать отечественных партнеров в более глубокой интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. В то же время необходима целенаправленная политика по поддержке МСП, семейных предприятий и кооперативов, стимулирующая переход домохозяйств в формальные предприятия и продвигающая современную эффективную кооперативную модель. Чтобы частная экономика не только росла в масштабах, но и вносила значительный вклад в долгосрочное развитие страны, необходимо поощрять частные предприятия к участию в стратегических секторах, таких как критическая инфраструктура, высокие технологии, ключевые отрасли промышленности и энергетическая безопасность.

Необходимо расширить возможности участия частных предприятий в крупных национальных проектах, позволяя им сотрудничать с государством в стратегических отраслях и специальных секторах, тем самым повышая исследовательский потенциал и технологические инновации. Государство должно создать механизмы и политику, позволяющие частному сектору принимать участие в реализации ключевых национальных проектов и решении неотложных задач, таких как строительство высокоскоростных железных дорог, городских железных дорог, энергетической инфраструктуры, цифровой инфраструктуры, проектов в области оборонной промышленности и безопасности.

Чайные холмы не только имеют высокую экономическую ценность, но и создают условия для развития общественного туризма. В-четвертых, необходимо стимулировать волну предпринимательства, инноваций, цифровой трансформации и внедрения новых технологий. Это ключевой фактор, позволяющий частному сектору совершать прорывы и соответствовать международным стандартам. Необходима сильная и эффективная политика, помогающая частным предприятиям применять технологии, обновить продукты и увеличивать добавленную стоимость. Государство должно создать регулятивные песочницы для развивающихся технологий и поощрять инвестиции частного сектора в такие новаторские области, как искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, большие данные, электронная коммерция, финансовые технологии (финтех) и «умное» здравоохранение. Необходимо ввести политику финансовой поддержки и налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в исследования и разработки (R&D). Кроме того, необходимо развивать экосистему стартапов, создавая благодатную почву для выхода вьетнамских стартапов и «технологических единорогов» на мировой рынок.

В-пятых, необходимо провести институциональную реформу, чтобы создать администрацию, дружественную к бизнесу и ориентированную на оказание услуг, которая действительно будет служить предприятиям и стране. Необходимо провести радикальную институциональную реформу, основанную на обновленном менталитете, который ставит во главу угла оптимизацию и поддержку бизнеса. Необходимо предпринять решительные шаги по сокращению административных процедур и условий ведения бизнеса, ускорить цифровую трансформацию и применить технологии в государственном управлении, чтобы сократить расходы на обеспечение соответствия, неформальные расходы и время обработки. Необходимо создать эффективный механизм политического диалога и обратной связи, облегчающий участие частного сектора в формировании экономической политики, обеспечивающий практичность и высокую реализуемость. Цель состоит в том, чтобы в ближайшие три года деловая среда Вьетнама вошла в тройку лучших в АСЕАН.

В-шестых, необходимо полностью раскрыть ресурсы развития для частного сектора экономики, обеспечив ему эффективный доступ к таким важнейшим ресурсам, как капитал, земля, человеческие ресурсы и технологии. Частный сектор должен быть еще больше интегрирован в глобальную экономику, что позволит укрепить экономическое положение Вьетнама на мировой арене и одновременно защитить бизнес от экономических рисков. Необходима более эффективная политика для обеспечения справедливого, прозрачного и эффективного доступа частных предприятий к ресурсам, что позволит оптимизировать их использование. Необходимо расширить каналы мобилизации капитала для частных предприятий, включая рынок ценных бумаг, корпоративные облигации, фонды венчурного капитала, фонды кредитных гарантий, а также современные финансовые инструменты, такие как финтех и капитал, привлеченный от населения. Необходимо разработать стабильную и прозрачную земельную политику, чтобы облегчить частным предприятиям доступ к земле по разумным ценам.

Государство должно обеспечить стратегическое руководство и эффективную поддержку вьетнамским частным предприятиям для вхождения в глобальную цепочку поставок, привлечения инвестиций и передовых технологий, а также формирования глобально мыслящего предпринимательского сообщества. Необходимо ввести специальные стимулы для поощрения частных инвестиций в обрабатывающую и вспомогательную промышленность, сельскохозяйственную индустриализацию и высокие технологии, а не концентрировать их на недвижимости и краткосрочных спекулятивных секторах. Необходимо создать механизмы и политику защиты частных предприятий от экономических потрясений, особенно в условиях глобальной неопределенности, экономического спада и рыночных колебаний.

В-седьмых, частный экономический сектор должен развиваться на устойчивой основе, с соблюдением этических норм ведения бизнеса и социальной ответственности. Государство должно способствовать росту частного сектора на основе макроэкономической стабильности, тесно увязанной со стратегиями «зеленого» развития, циркулярной экономики, эффективности использования ресурсов, сокращения выбросов и защиты окружающей среды. Частные предприятия должны брать на себя инициативу по выполнению своих социальных обязательств не только путем финансовых пожертвований или благотворительности, но и путем внедрения ответственной деловой практики, улучшения благосостояния работников, поддержки развития местных сообществ, а также прозрачного и эффективного корпоративного управления.

Необходимо культивировать сильную деловую культуру, основанную на этике, справедливости и честности, предотвращая мошенничество и обеспечивая справедливое отношение к клиентам, партнерам и сотрудникам. Кроме того, частные предприятия должны активно участвовать в программах социального обеспечения вместе с государством, внося свой вклад в обеспечение социального равенства, сокращение бедности и создание цивилизованного, гуманного и процветающего общества, в котором успех бизнеса тесно связан с общим процветанием страны.

Частный экономический сектор играет жизненно важную роль в формировании будущего вьетнамской экономики. Мы все верим, что если государство создаст соответствующие институты, разумную политику и благоприятные условия для ведения бизнеса, частный сектор будет процветать и активно развиваться, не только обеспечивая высокий экономический рост, но и помогая нашей стране достичь статуса страны с высоким уровнем дохода в течение следующих двух десятилетий. Настало время действовать, чтобы построить процветающий, динамичный Вьетнам, который все больше продвигается на мировой арене.

Мы живем в исторический момент, являясь свидетелями беспрецедентного технологического прогресса и стремительно меняющегося международного ландшафта, наполненного как сотрудничеством, так и конкуренцией, где возможности и вызовы идут рука об руку. Однако, обладая непоколебимой стойкостью, решимостью и горящими амбициями, Вьетнам вполне способен совершить новые чудеса в социально-экономическом развитии! Формируется сильная экономика, движимая поколением смелых, инновационных и увлеченных вьетнамских предпринимателей, обладающих деловой хваткой и глубокой преданностью своей стране. Они пишут новые главы успеха, прокладывая путь к процветанию. Светлое будущее - социалистический Вьетнам, стоящий плечом к плечу с мировыми державами, как его представлял президент Хо Ши Мин, - постепенно становится реальностью.



