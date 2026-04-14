Развитие традиционной дружбы между Вьетнамом и Китаем

ВИА с уважением представляет статью Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, опубликованную в газете «Жэньминь жибао» Китайской Народной Республики накануне государственного визита в Китай: «Развивая традиционную дружбу между Вьетнамом и Китаем, поднимая на новый уровень стратегическую взаимосвязанность в условиях нового этапа развития».

По приглашению товарища Си Цзиньпина, Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Председателя Китайской Народной Республики, я и делегация высокого уровня совершим государственный визит в Китай с 14 по 17 апреля 2026 года. Это первое мероприятие государственного уровня в моей внешнеполитической деятельности после избрания меня Национальным собранием XVI созыва на пост Президента. Я передаю искренние чувства, глубокое уважение и высочайший приоритет Партии и Государства Вьетнама, а также стремление народа Вьетнама совместно с Партией, Государством и народом Китая продолжать наследовать и развивать традиционную дружбу, выводить стратегическое взаимодействие на новый уровень и вместе формировать новые ориентиры развития вьетнамско-китайских отношений в новую эпоху.

Вьетнам и Китай — два соседних государства, «горы которых соприкасаются с горами, а реки — с реками», имеющие много общего в культурном отношении. Отношения между двумя народами формировались в ходе длительных исторических контактов и прошли проверку временем. В отношениях между соседними государствами наибольшее значение имеет умение рассматривать их с высоты стратегического мышления и долгосрочного видения; ценить достижения, созданные предыдущими поколениями; ставить коренные и долгосрочные интересы народов превыше всего. Именно так Вьетнам рассматривает и развивает отношения с Китаем.

На протяжении более чем 100 лет вьетнамская революция была тесно связана с китайской революцией. В 1925 году в Гуанчжоу, Китай, уважаемый лидер вьетнамского народа Нгуен Ай Куок основал Вьетнамское революционное молодёжное товарищество, заложив политические, идеологические и организационные основы для создания Коммунистической партии Вьетнама. Штаб-квартира организации на улице Вэньмин в городе Гуанчжоу и издание газеты «Тхань Ньен» стали неотъемлемыми символами истории вьетнамской революции. В начале 1941 года из Гуанси Нгуен Ай Куок вернулся в Пакбо (провинция Каобанг), чтобы непосредственно возглавить революционное движение, открыв решающий этап в борьбе за национальную независимость.

Традиционная дружба между Вьетнамом и Китаем была бережно сформирована поколениями выдающихся лидеров двух стран — от Президента Хо Ши Мина, Председателя Мао Цзэдуна, Премьер-министра Чжоу Эньлая до многих поколений коммунистов и народов обеих стран. В период национально-освободительной борьбы стороны оказывали друг другу ценную поддержку и помощь. В последующий период государственного строительства обе страны продолжили самостоятельно выбирать путь развития, осуществлять политику обновления, реформ, открытости и международной интеграции, добиваясь значительных исторических достижений. Вьетнам всегда помнит и высоко ценит поддержку, оказанную Партией, Государством и народом Китая в трудные периоды.

Генсекретарь, Президент То Лам с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином (Фото: ВИА)

2026 год отмечает 76-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. На протяжении этого периода вьетнамско-китайские отношения проходили через различные этапы, однако дружба и сотрудничество оставались их основным содержанием. Историческая практика показывает, что стабильные и добрососедские отношения отвечают коренным интересам народов Вьетнама и Китая и способствуют миру и развитию в регионе.

Исходя из этого важного понимания, обе партии и государства неизменно уделяют большое внимание укреплению двусторонних отношений. Партия и Государство Вьетнама рассматривают развитие отношений с Китаем как последовательную линию, объективную необходимость, стратегический выбор и главный приоритет в общей внешнеполитической линии независимости, самостоятельности, самодостаточности, многовекторности и диверсификации. Со своей стороны, Партия и Государство Китая также рассматривают Вьетнам как приоритетное направление в политике добрососедства и важный элемент общей внешнеполитической линии Китая. Это не только продолжение исторической традиции, но и выбор, продиктованный коренными и долгосрочными интересами двух стран, соответствующий чаяниям их народов и требованиям сохранения мирной и стабильной среды для развития на новом этапе.

Опираясь на фундамент добрососедских отношений, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, в последние годы высшие руководители двух сторон своевременно принимали правильные решения — от выработки принципов «16 иероглифов» и духа «четырёх хороших» до установления рамок всеобъемлющего стратегического партнёрства, формирования Сообщества единой судьбы Вьетнама и Китая стратегического значения и продвижения отношений по направлению «шести более». Важно не только появление новых концепций, но и то, что стороны совместно подтвердили необходимость рассматривать и развивать вьетнамско-китайские отношения с высоты стратегического уровня и с долгосрочным видением, воспринимая развитие партнёра как возможность собственного развития.

Исходя из этого общего понимания, обмены на высшем уровне между двумя партиями и государствами осуществляются всё более регулярно; механизмы сотрудничества по всем каналам — партийной линии, правительственной, парламентской/Всекитайского собрания народных представителей, Отечественного фронта/Народного политического консультативного совета — реализуются более согласованно. В марте текущего года две страны успешно провели первый стратегический диалог «3+3» на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности, что стало новым шагом в развитии стратегической взаимосвязанности и свидетельствует о переходе двусторонних отношений на более глубокий и содержательный уровень.

Несмотря на сложную международную обстановку, двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество продолжает динамично развиваться. В 2025 году товарооборот продемонстрировал двузначные темпы роста; Вьетнам сохраняет статус крупнейшего торгового партнёра Китая среди стран АСЕАН и занимает четвёртое место в мире; Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром и вторым по величине экспортным рынком Вьетнама. Быстро развивается сотрудничество в области сопряжения цепочек поставок, логистики, инфраструктуры, науки и технологий, цифровой и зелёной экономики. Обе стороны решительно продвигают железнодорожное сотрудничество: три проекта железных дорог стандартной колеи на севере Вьетнама активно реализуются, достигая позитивных прорывных результатов.

Народные обмены продолжают углубляться, формируя всё более прочную социальную основу двусторонних отношений. Год гуманитарных обменов Вьетнам — Китай 2025 реализуется через разнообразные мероприятия; активизируются программы обменов между молодёжью, научным сообществом, регионами и в культурной сфере. Программа «Красный маршрут исследований и обучения вьетнамской молодёжи в Китае», совместно инициированная в апреле 2025 года Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином и мной, активно реализуется и привлекает широкое участие молодёжи. Это способствует лучшему взаимопониманию молодого поколения двух стран, более глубокому осознанию традиционной дружбы и своей миссии продолжать дело старших поколений, внося вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Китаем.

Достижение сегодняшних всеобъемлющих и содержательных результатов в двусторонних отношениях стало возможным прежде всего благодаря искренности, доверию и взаимопониманию между высшими руководителями двух партий и государств, а также благодаря совместным усилиям, решительным действиям, широкой поддержке и настойчивой работе ведомств, местных органов власти, делового сообщества и народов двух стран. Партия, Государство и народ Вьетнама высоко ценят дружеские чувства и личное внимание Генсекретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина к развитию вьетнамско-китайских отношений в последние годы.

Генсекретарь То Лам, Президент Лыонг Кыонг совместно с Генеральным секретарём, Председателем КНР Си Цзиньпином и делегатами приняли участие в церемонии запуска программы «Красный маршрут исследований и обучения молодёжи» утром 15 апреля 2025 года (Фото: ВИА)

Мир переживает глубокие эпохальные изменения, создающие как значительные возможности, так и серьёзные вызовы. Вьетнам вступает в этап реализации Резолюции XIV съезда КПВ с двумя стратегическими столетними целями. Резолюция № 57-NQ/TW Политбюро ЦК КПВ определяет развитие науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации как ключевой прорыв и главный двигатель быстрого и устойчивого развития. Со стороны Китая 2026 год открывает период реализации 15-го пятилетнего плана с акцентом на качественный рост, научно-технологическую самодостаточность, зелёную трансформацию и более высокий уровень открытости.

Исходя из новых требований эпохи и задач развития каждой из стран, на мой взгляд, обе стороны должны сосредоточиться на реализации четырёх ключевых направлений.

Прежде всего, необходимо и далее укреплять политическую основу вьетнамско-китайских отношений, делая её всё более прочной. Стратегические ориентиры, задаваемые высшим руководством двух партий и государств, играют решающую роль в обеспечении стабильного и здорового развития двусторонних связей. В этой связи важно поддерживать регулярные контакты на высшем уровне, усиливать стратегическое взаимодействие, эффективно задействовать существующие механизмы, а также более результативно развивать сотрудничество по всем каналам — партийной, правительственной, парламентской/Всекитайского собрания народных представителей, Отечественного фронта/Народного политического консультативного совета, а также между ведомствами и на различных уровнях. Чем глубже стратегическое доверие, тем больше возможностей для расширения практического сотрудничества и более эффективного решения возникающих вопросов.

Во-вторых, необходимо придать новый импульс практическому сотрудничеству, ориентируясь на конкретные результаты как основной критерий. В предстоящий период взаимодействие должно перейти от «расширения масштабов» к «повышению качества» — от простого роста товарооборота к более глубокой увязке стратегий развития, экономических коридоров, производственных и логистических цепочек, а также стратегической инфраструктуры. Вьетнам рассчитывает совместно с Китаем ускорить реализацию проектов железнодорожного и скоростного автодорожного сообщения, развитие приграничной торговой инфраструктуры (логистика, «умные» пункты пропуска и др.); содействовать более сбалансированному, устойчивому и здоровому развитию торговли; создавать условия для того, чтобы китайские инвестиции во Вьетнам всё больше концентрировались в приоритетных для Вьетнама и сильных для Китая отраслях.

Министры иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая на первом заседании механизма стратегического диалога «3+3» (Фото: ВИА)

Наука и технологии, инновации и цифровая трансформация должны стать новым акцентом вьетнамско-китайских отношений. Вьетнам рассматривает эту сферу как центральный элемент своей стратегии развития, в то время как Китай активно продвигает качественный рост, научно-технологическую самодостаточность и формирование новых производительных сил. Углубление сотрудничества в этих направлениях имеет не только экономическое, но и стратегическое значение для укрепления самостоятельности каждой страны.

В-третьих, необходимо далее укреплять социальную основу двусторонних отношений. Подлинная устойчивость межгосударственных связей возможна лишь тогда, когда они укоренены в общественном сознании, особенно среди молодёжи. В этой связи следует продолжить развитие результатов Года гуманитарных обменов Вьетнам — Китай 2025; обеспечить реальный прорыв в туристическом сотрудничестве в 2026–2027 годах; расширять обмены между молодёжью, в сфере образования, туризма, культуры, СМИ и межрегионального взаимодействия; эффективнее использовать «красные адреса» революционной истории двух стран для воспитания и углубления взаимопонимания. Я надеюсь, что всё больше студентов, молодых учёных и предпринимателей двух стран будут взаимодействовать в рамках образовательных, исследовательских, предпринимательских и практико-ориентированных программ, поскольку именно им предстоит писать новую главу вьетнамско-китайских отношений в XXI веке.

В-четвёртых, наряду с расширением сотрудничества необходимо сохранять мирную и стабильную обстановку, эффективно управлять разногласиями и надлежащим образом решать остающиеся вопросы. В отношениях соседних государств ценность добрососедства проявляется не только в благоприятных сферах сотрудничества, но и в способности совместно урегулировать разногласия на основе диалога, сдержанности, взаимного уважения и ответственности за общее состояние двусторонних отношений. Вьетнам стремится вместе с Китаем последовательно урегулировать разногласия мирными средствами, на основе достигнутых на высшем уровне договорённостей, международного права и законных интересов сторон; одновременно усиливать координацию на многосторонних площадках, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и мире.

Церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между предприятиями Вьетнама и Китая в рамках Международной энергетической выставки (Фото: ВИА)

Вьетнам вступает в новый этап развития, обладая сильной волей и высокими устремлениями. Мы ясно понимаем, что для быстрого и устойчивого роста необходимо сохранять мирную среду; для достижения целей к 2030 и 2045 годам — максимально задействовать внутренние ресурсы и одновременно эффективно расширять международное сотрудничество на основе независимости и самостоятельности. В этой общей стратегии отношения с Китаем неизменно рассматриваются Вьетнамом как один из приоритетов стратегического уровня. Это обусловлено географической близостью, исторической взаимосвязанностью, культурным сходством, всё более глубоким переплетением интересов развития, а также общей ответственностью двух стран за мир, стабильность и процветание региона.

Я убеждён, что под руководством КПК, ядром которой является товарищ Си Цзиньпин, китайский народ продолжит успешно реализовывать 15-й пятилетний план социально-экономического развития и добьётся новых значительных достижений в модернизации страны. Вьетнам рассматривает стабильное и качественное развитие Китая как важный фактор мира, сотрудничества и развития в регионе, а также как возможность для соседних стран, включая Вьетнам.

Я также убеждён, что, опираясь на прочный фундамент дружбы, заложенный поколениями предшественников, на достигнутые на высшем уровне договорённости, на решимость органов власти всех уровней и поддержку народов двух стран, вьетнамско-китайские отношения будут и впредь стабильно, здорово и устойчиво развиваться, принося всё более ощутимую пользу двум партиям, государствам и народам, а также внося более значимый вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире. Мой нынешний визит в Китай проходит именно с таким духом, с такими ожиданиями и с желанием совместно с руководством Китая открыть новое пространство для развития и вывести стратегическое взаимодействие между двумя странами на более высокий уровень в предстоящий период».