Развитие культурной индустрии вглубь

Недавно была принята Стратегия развития отраслей культурной индустрии Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года, что отражает политическую решимость превратить культурную индустрию в важный сектор экономики, утвердить национальный бренд и позиции страны на международной арене.

Для реализации поставленных целей культурная индустрия должна всё в большей степени развиваться вглубь, и активное продвижение экспорта является верным и своевременным направлением.

Формирование ведущей культурной индустрии

По сравнению со Стратегией развития отраслей культурной индустрии Вьетнама до 2020 года с перспективой до 2030 года, утверждённой в 2016 году, новая стратегия претерпела коренные изменения. Например, если ранее ставилась лишь общая цель создания рабочих мест, то в новой стратегии впервые количественно определено, что доля занятых в культурной индустрии должна составлять 6% от общей численности рабочей силы экономики к 2030 году и 8% — к 2045 году.

Тхыатхьен-Хюэ станет городом центрального подчинения, что откроет новые возможности для региона. Туристы осматривают павильон Нгу Фыонг в Императорской цитадели Хюэ. (Фото: ВИА) Пешеходная набережная реки Хыонг — место, где регулярно проводятся культурные и туристические мероприятия в Хюэ. (Фото: ВИА)

Кроме того, количество отраслей культурной индустрии было сокращено до 10 (по сравнению с 12 ранее), при этом определены 6 ключевых приоритетных направлений: кинематография, исполнительские искусства, программное обеспечение и развлекательные игры, реклама, художественные ремёсла и культурный туризм.

Новая стратегия также ставит весьма амбициозные цели: вклад в ВВП на уровне 9% к 2045 году; среднегодовой темп роста экспортной стоимости культурных индустрий — 7% к 2030 году и 9% к 2045 году; среднегодовой рост числа экономических субъектов, действующих в сфере культурной индустрии, — около 10% и др. Эти показатели сопоставимы с показателями культурной индустрии развитых стран мира. Это ясно демонстрирует стремление государства к тому, чтобы к 2045 году — 100-летию со дня основания Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам) — страна обладала ведущей культурной индустрией, оказывающей влияние на регион и мир и становящейся креативным драйвером экономического роста.

Стратегия также отличается дальновидностью и прогностическим характером, устанавливая цель, согласно которой цифровые продукты культурной индустрии должны составлять более 80% от общего объёма продукции отрасли.

Пионеры, прокладывающие путь

Одной из ключевых целей новой стратегии является экспорт продукции культурной индустрии. Это решение стало результатом эволюции мышления и важным свидетельством углублённого развития культурной индустрии. По мнению доцента, доктора наук Буй Хоай Шона, постоянного члена Комитета по культуре и социальным вопросам Национального собрания, по мере достижения определённого уровня социально-экономического развития культурная индустрия становится новым источником роста и национальной «мягкой силы».

Художественный номер в честь открытия фестиваля.

В настоящее время Вьетнам располагает многими благоприятными условиями: четвёртая по величине экономика в АСЕАН, быстро растущий средний класс, активно развивающаяся цифровая инфраструктура, всё более открытая креативная среда, а также богатая, древняя и самобытная система культурных ценностей, способная затронуть чувства международной аудитории. Поэтому постановка цели экспорта культуры именно сейчас является закономерным шагом, соответствующим новому масштабу развития страны.

На многочисленных конференциях и круглых столах международные эксперты, консультируя Вьетнам, подчёркивают необходимость изучения вкусов зарубежной аудитории и создания современных, актуальных продуктов. Уже на этапе планирования производства культурного продукта следует ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на глобальные продажи.

Однако обеспечить устойчивый и непрерывный рост экспорта культурной индустрии крайне сложно, опираясь лишь на масштабы и потенциал существующих малых и средних предприятий. Поэтому, чтобы экспортировать культуру, прежде всего необходимо «экспортировать» доверие инвесторов к креативной среде Вьетнама. Для этого требуется совершенствование институтов и инфраструктуры креативной экономики. Культура может быть экспортирована только тогда, когда она действительно функционирует как отрасль экономики, подчиняющаяся рыночным законам.

Это предполагает наличие прозрачной и стимулирующей инновации политики в области интеллектуальной собственности, налогообложения, государственных заказов и тендеров в сфере креативных индустрий, венчурных инвестиционных фондов, механизмов государственно-частного партнёрства и др.

Танец с «кхен» ХМонг. Фото: Тхань Шон

Роль государства также должна быть чётко определена — как в аспекте материальных инвестиций в качестве «стартового капитала», так и в форме поддержки и поощрения деятелей искусства и производителей, укрепляющих уверенность в выходе на международные рынки. Вьетнаму необходимы продукты культурной индустрии с национальным брендом для повышения конкурентоспособности, что требует тесной увязки с государственной коммуникацией, продвижением имиджа страны, культурной дипломатией и международным сотрудничеством. Это те задачи, которые частный сектор не может решить самостоятельно и которые требуют взаимодействия государства и бизнеса.

Все эти решения будут по-настоящему эффективными лишь тогда, когда удастся наладить связь между государством, бизнесом, художниками и сообществом. Когда эти четыре субъекта объединены общей целью, экспорт культуры становится не просто экономическим процессом, а путешествием по утверждению статуса и самоощущения нации, уверенно выходящей в мир с помощью своей «мягкой силы».