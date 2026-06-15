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РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Развитие кадрового потенциала логистики в новых условиях

В условиях постоянных изменений глобальных цепочек поставок предприятиям уже недостаточно сотрудников, выполняющих лишь операционные функции. Сегодня необходимы специалисты, способные анализировать данные, управлять системами, работать с технологиями и оперативно решать возникающие проблемы.
Погрузочно-разгрузочные операции в контейнерных терминалах № 3 и № 4 международного портового комплекса Хайфона. Фото: ВИА
Согласно исследованию Ассоциации логистики Вьетнама (VLA), к 2030 году потребность Вьетнама в кадрах для логистической отрасли может достичь около 2,2 млн человек. Из них спрос на рабочую силу в компаниях, предоставляющих логистические услуги, оценивается примерно в 1,6 млн человек, а ещё около 600 тыс. работников потребуются для обеспечения логистической деятельности в производственных и коммерческих предприятиях.

В то же время возможности системы подготовки кадров остаются весьма ограниченными. В настоящее время в стране насчитывается всего около 30 университетов, осуществляющих подготовку кадров по специальностям и образовательным программам в сфере логистики. Совокупный ежегодный набор составляет порядка 3 тыс. студентов. Система колледжей, обучающих смежным специальностям, обеспечивает подготовку ещё примерно 800–1000 человек ежегодно.

Значительный разрыв между потребностями рынка и возможностями подготовки кадров создаёт всё более ощутимое давление на логистическую отрасль. Многие предприятия вынуждены нанимать работников из других сфер деятельности и затем переобучать их в соответствии с требованиями работы. По мнению экспертов, ключевая проблема заключается в том, что качество кадрового потенциала пока не соответствует темпам развития отрасли. В условиях постоянных изменений глобальных цепочек поставок предприятиям уже недостаточно сотрудников, выполняющих лишь операционные функции. Сегодня необходимы специалисты, способные анализировать данные, управлять системами, работать с технологиями и оперативно решать возникающие проблемы.

Генеральный директор Акционерной компании Hоa Phаt Logistics Хоанг Динь Киен считает, что современные университеты обеспечивают студентам достаточно хорошую профессиональную подготовку. Однако бизнесу требуются специалисты с более выраженными практическими навыками. По его словам, в процессе работы постоянно возникают непредвиденные ситуации, связанные с перевозками, складской деятельностью, экспедированием или торговыми процедурами. Поэтому именно способность решать проблемы определяет ценность работника. «Знания являются необходимым условием, однако практический опыт, чувство ответственности, способность адаптироваться и навыки решения нестандартных ситуаций - это достаточные условия для долгосрочного профессионального развития специалиста в сфере логистики», - отметил Хоанг Динь Киен.

Особенно серьёзные изменения в логистической отрасли вызывает волна внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Такие технологии, как ИИ, Интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), облачные вычисления и блокчейн, постепенно трансформируют методы работы предприятий. От оптимизации транспортных маршрутов, прогнозирования рыночного спроса, управления запасами и координации транспортных средств до обслуживания клиентов и управления рисками в цепочках поставок - ИИ всё глубже интегрируется в современную логистическую экосистему.

По словам Нгуен Ань Зыонга из Института исследований политики и стратегии (Отдел ЦК КПВ по политике и стратегии), цифровая трансформация в логистике уже перестала быть тенденцией будущего и стала объективной необходимостью для повышения конкурентоспособности. ИИ способен помогать предприятиям прогнозировать спрос, оптимизировать графики перевозок, повышать эффективность использования транспортных средств и снижать эксплуатационные расходы. Эти изменения означают, что многие повторяющиеся операции будут постепенно автоматизироваться. В будущем рынок труда в логистической отрасли будет отдавать предпочтение специалистам, способным применять современные технологии, работать с данными и использовать ИИ в качестве инструмента поддержки принятия решений.

По словам генерального секретаря Ассоциации развития кадрового потенциала логистики Вьетнама (VALOMA) Ван Ха, в последние годы многие университеты активно обновляют учебные программы, делая их более ориентированными на практику. Наряду с теоретическими дисциплинами в образовательный процесс включаются специальные курсы с непосредственным участием представителей бизнеса. Предприятия не только делятся профессиональным опытом, но и совместно с вузами внедряют программное обеспечение для управления, модели имитационного моделирования и ERP-системы, предоставляя студентам возможность познакомиться с реальной рабочей средой ещё во время обучения.

На регулярной основе проводятся специализированные семинары, профессиональные дискуссии, конкурсы научных исследований и программа «Студенческое кафе», что помогает студентам своевременно знакомиться с новыми тенденциями отрасли и повышать способность адаптироваться к практическим требованиям.

По словам Фан Чыонг Ана, студента Университета CMC, проходившего стажировку в корпорации Foxconn в качестве стажёра-инженера по промышленному производству, знания, полученные в университете, являются важной основой, однако именно работа в корпоративной среде помогает студентам лучше понять реальные механизмы функционирования цепочек поставок, а также развивать навыки коммуникации, взаимодействия и решения возникающих проблем. «Безусловно, предприятиям всё равно приходится дополнительно обучать сотрудников, но если у студентов уже есть хорошая база знаний, то процесс адаптации проходит значительно быстрее», отметил Ан.

Наряду с развитием логистической инфраструктуры Вьетнам активно продвигает важные инициативы в сфере ИИ, цифровой логистики и зелёной логистики. Национальные стратегии развития ИИ, интеллектуального транспорта и логистических услуг нового этапа предусматривают расширение применения технологий, повышение эффективности цепочек поставок и развитие высококачественных кадровых ресурсов.

По мнению экспертов, для эффективного использования этих возможностей систему подготовки кадров необходимо комплексно модернизировать в направлении стандартизации образовательных программ, усиления профессиональной языковой подготовки, развития цифровых навыков, навыков анализа данных и современного управленческого мышления. Кроме того, особое значение имеет расширение программ краткосрочного обучения, переподготовки и повышения квалификации для уже работающих специалистов. Это позволит работникам быстрее адаптироваться к изменениям, обусловленным технологическим развитием.

В условиях, когда искусственный интеллект меняет принципы работы мировой логистической отрасли, конкурентоспособность компаний всё в большей степени будет определяться качеством кадров и способностью внедрять современные технологии. По мере развития логистической инфраструктуры, создания интеллектуальных пунктов пропуска и расширения цифровых цепочек поставок ключевым условием дальнейшего роста отрасли во Вьетнаме станет подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих инновационным мышлением и способных быстро адаптироваться к технологическим изменениям.

ИЖВ/ВИА

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