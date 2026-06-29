Развитие интеллектуального туризма

Жители сканируют QR-коды для ознакомления с информацией на цифровом молодёжном объекте «Площадь Хо Ши Мина — Храм памяти Президента Хо Ши Мина и павших героев» (квартал Донгхой, провинция Куангчи). Фото: ВИА

На общенациональном уровне цифровая трансформация туристической отрасли также активно развивается.По словам заместителя директора Центра туристической информации Национального управления по туризму Вьетнама Фан Тхи Тхай Ха, уже созданы и введены в эксплуатацию многочисленные единые цифровые платформы, включая Национальную базу данных туристической отрасли Вьетнама, систему туристической статистики, мобильное приложение Vietnam Travel, платформу управления и ведения туристического бизнеса, интеллектуальную туристическую карту «Вьетнамская карта», систему электронных билетов и мультимедийную систему экскурсионного сопровождения.Заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Ха Ван Сьеу отметил, что цифровая трансформация становится не только общемировой тенденцией, но и насущной необходимостью для развития туристической отрасли страны.По его словам, интеллектуальный туризм не может существовать изолированно и должен быть интегрирован с инфраструктурой «умных городов» и другими цифровыми платформами, что позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.Недавно премьер-министр Вьетнама утвердил Программу развития цифровой экономики и цифрового общества на 2026–2030 годы.В соответствии с документом туристическая отрасль сосредоточит усилия на внедрении цифровых технологий для эффективного управления и функционирования объектов туристической инфраструктуры – гостиниц, туристических компаний, предприятий общественного питания и туристических достопримечательностей, а также на повышении качества обслуживания туристов и создании национальной цифровой платформы туристических данных.Предусматривается создание современных информационных систем для продвижения туристического потенциала страны, диверсификация туристических продуктов посредством цифровых туров и технологий виртуальной реальности, а также широкое применение ИИ для формирования интеллектуальных туристических направлений и персонализации туристического опыта.Особое внимание будет уделено подготовке кадров, способных эффективно использовать цифровые платформы управления и ведения туристического бизнеса, а также обладающих профессиональными компетенциями, соответствующими национальным и международным стандартам индустрии туризма.К 2030 году доля туристических предприятий, использующих цифровые платформы для управления и ведения бизнеса, должна составить не менее 70 %.