ТУРИЗМ
Развитие интеллектуального туризма
Новый импульс развитию туристических направлений
Провинция Ниньбинь, на территории которой расположен ландшафтный комплекс Чанган, включённый в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, сегодня считается одним из наиболее успешных примеров развития туризма на основе цифровой трансформации.
По словам директора Департамента туризма провинции Ниньбинь Буй Ван Маня, после административной реформы территория провинции значительно расширилась, а объединение туристических ресурсов открыло новые возможности для развития отрасли. Вместе с тем существенно возросли требования к их эффективному управлению, координации и использованию культурного, исторического и природного потенциала региона.
Поэтому цифровая трансформация рассматривается как объективная необходимость для повышения конкурентоспособности, качества туристических услуг и эффективности государственного управления в сфере туризма.
В соответствии с этой стратегией в регионе последовательно реализуется комплекс цифровых решений. В туристической отрасли Ниньбиня уже функционируют пять интеллектуальных информационных киосков в наиболее популярных туристических местах, работает мобильное приложение Ninhbinhtourisminfo для платформ Android и iOS, активно внедряется система QR-кодов для цифрового представления информации о туристических объектах, действует центр поддержки туристов с использованием автоматизированного чат-бота.
В настоящее время все крупные туристические объекты провинции используют электронные билеты с QR-кодом и безналичные способы оплаты. Эти меры уже способствовали дальнейшему росту туристического потока.
По предварительным оценкам, за первые шесть месяцев текущего года Ниньбинь посетили более 17,5 млн туристов, что на 23,19 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общий доход от туристической деятельности составил свыше 17,835 трлн донгов, увеличившись на 20,86 %.
В Дананге, который на протяжении многих лет входит в число лидеров страны по уровню цифровой трансформации, также формируется комплексная экосистема интеллектуального туризма.
Помимо активного использования современных инструментов цифрового маркетинга для продвижения туристического потенциала, город развивает специализированные программные решения и цифровые сервисы для путешественников, включая мобильные приложения Da Nang Tourism, Go! Da Nang, Da Nang Bus, а также чат-бот Da Nang Fantasticity. Эти сервисы способствуют повышению качества обслуживания туристов и укреплению взаимодействия между посетителями, туристическим бизнесом и государственными органами управления.
Ханой продолжает подтверждать статус ведущего центра страны по развитию туризма в сочетании с цифровой трансформацией.
Как сообщил заместитель директора Департамента туризма Ханоя Нгуен Чан Куанг, в 2026 году основное внимание будет уделено созданию единой базы данных туристической отрасли, развитию цифровых платформ для туристических предприятий, внедрению технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта для продвижения туристических объектов и повышения качества впечатлений туристов, а также созданию официального интернет-портала по продвижению туристического потенциала столицы.
По итогам первых шести месяцев года Ханой принял около 18,01 млн туристов, что на 15,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Жители сканируют QR-коды для ознакомления с информацией на цифровом молодёжном объекте «Площадь Хо Ши Мина — Храм памяти Президента Хо Ши Мина и павших героев» (квартал Донгхой, провинция Куангчи). Фото: ВИАНа пути к созданию экосистемы интеллектуального туризма
На общенациональном уровне цифровая трансформация туристической отрасли также активно развивается.
По словам заместителя директора Центра туристической информации Национального управления по туризму Вьетнама Фан Тхи Тхай Ха, уже созданы и введены в эксплуатацию многочисленные единые цифровые платформы, включая Национальную базу данных туристической отрасли Вьетнама, систему туристической статистики, мобильное приложение Vietnam Travel, платформу управления и ведения туристического бизнеса, интеллектуальную туристическую карту «Вьетнамская карта», систему электронных билетов и мультимедийную систему экскурсионного сопровождения.
Заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Ха Ван Сьеу отметил, что цифровая трансформация становится не только общемировой тенденцией, но и насущной необходимостью для развития туристической отрасли страны.
По его словам, интеллектуальный туризм не может существовать изолированно и должен быть интегрирован с инфраструктурой «умных городов» и другими цифровыми платформами, что позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Недавно премьер-министр Вьетнама утвердил Программу развития цифровой экономики и цифрового общества на 2026–2030 годы.
В соответствии с документом туристическая отрасль сосредоточит усилия на внедрении цифровых технологий для эффективного управления и функционирования объектов туристической инфраструктуры – гостиниц, туристических компаний, предприятий общественного питания и туристических достопримечательностей, а также на повышении качества обслуживания туристов и создании национальной цифровой платформы туристических данных.
Предусматривается создание современных информационных систем для продвижения туристического потенциала страны, диверсификация туристических продуктов посредством цифровых туров и технологий виртуальной реальности, а также широкое применение ИИ для формирования интеллектуальных туристических направлений и персонализации туристического опыта.
Особое внимание будет уделено подготовке кадров, способных эффективно использовать цифровые платформы управления и ведения туристического бизнеса, а также обладающих профессиональными компетенциями, соответствующими национальным и международным стандартам индустрии туризма.
К 2030 году доля туристических предприятий, использующих цифровые платформы для управления и ведения бизнеса, должна составить не менее 70 %.