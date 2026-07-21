Развитие дорожной инфраструктуры повышает транспортную связанность района аэропорта Лонгтхань

Транспортная развязка Лонгтхань, соединяющая скоростные автомагистрали Бьенхоа - Вунгтау и Хошимин - Лонгтхань - Зяузай. Фото: ВИА

В районе Международного аэропорта Лонгтхань формируется комплексная транспортная сеть: власти города Донгнай ускоряют строительство ключевых автомобильных магистралей, дополняющих систему скоростных и кольцевых дорог, связанных с крупнейшим аэропортом страны.



Новая инфраструктура, как ожидается, будет способствовать развитию городов-спутников, ориентированных на обслуживание аэропорта, а также укреплению транспортных связей с промышленными парками и морскими портами, создавая основу для формирования регионального логистического центра.



Создание единой транспортной системы, обеспечивающей связь с аэропортом



Власти Донгная приступили к реализации ряда проектов по модернизации, расширению и строительству ключевых транспортных магистралей, включая провинциальные дороги DT769, DT770B и DT773. Общий объём государственных инвестиций в эти проекты составляет почти 12 трлн донгов (457 млн долларов США).



Общая протяжённость трёх дорог превышает 111 км. Они обеспечат прямое сообщение между национальными автомагистралями № 1, 51 и 56, Международным аэропортом Лонгтхань, кольцевой автодорогой № 4 Хошимина, а также другими ключевыми транспортными коридорами. Завершение строительства дороги DT769 запланировано на 2027 год, а дорог DT770B и DT773 - на 2028 год.



Дорога DT769 считается основной транспортной артерией этой сети, обеспечивая прямое сообщение между въездом № 2 Международного аэропорта Лонгтхань и национальными автомагистралями № 1 и 51. Маршрут протяжённостью почти 29 км реализуется с объёмом инвестиций около 2,8 трлн донгов и предусматривает реконструкцию существующих участков и строительство новых с расширением проезжей части до шести–восьми полос движения.



Дорога DT770B протяжённостью более 42 км пройдёт через девять общин и городских кварталов. На первом этапе её поперечный профиль будет иметь ширину 45,5 м и включать шесть полос для автомобильного транспорта, две полосы для смешанного движения и разделительную полосу шириной 9,5 м. После завершения строительства магистраль улучшит транспортную связанность восточной и северо-восточной частей провинции Донгнай с Международным аэропортом Лонгтхань, промышленными парками, скоростной автомагистралью Бьенхоа - Вунгтау, национальной автомагистралью № 51 и портовым комплексом Каймеп - Тхивай, придав новый импульс социально-экономическому развитию региона.



Одновременно начались работы по модернизации и расширению дороги DT773 протяжённостью 39 км, которая проходит от национальной автомагистрали № 1 до дороги Хыонгло 10 через шесть коммун и городских кварталов. После завершения строительства эта магистраль обеспечит прямое сообщение с кольцевой автодорогой № 4 Хошимина.



Формирование нового пространства развития



По словам заместителя директора городского Управления по реализации инвестиционных проектов в сфере строительства Нгуен Линя, три новые автомобильные магистрали сформируют единую транспортную сеть, соединяющую Международный аэропорт Лонгтхань с национальными автомагистралями № 1, 51 и 56, кольцевой автодорогой № 4 Хошимина, а также региональными скоростными автомагистралями.



Ожидается, что эта сеть позволит снизить транспортную нагрузку, сократить время в пути и создать новые стимулы для развития городской инфраструктуры, промышленных парков и логистических центров.

Одновременно Донгнай реализует ряд крупных транспортных проектов, направленных на укрепление региональной транспортной связанности с Международным аэропортом Лонгтхань и Хошимином. Ключевые объекты, включая скоростную автомагистраль Бьенхоа - Вунгтау, кольцевую автодорогу № 3 Хошимина, а также дороги DT25B и DT25C, в основном уже завершены и введены в эксплуатацию.



В текущем году также началось строительство ряда стратегически важных инфраструктурных объектов, включая мосты Катлай и Лонгхынг, кольцевую автодорогу № 4 Хошимина, проспект Нгуен Хыу Кань, а также ключевой транспортный коридор, соединяющий мост Мада с кольцевой автодорогой № 4.



Заместитель председателя Народного комитета провинции Донгнай Нгуен Туан Ань отметил, что планируемый ввод в коммерческую эксплуатацию Международного аэропорта Лонгтхань позднее в этом году, наряду с расширением сети скоростных автомагистралей, создаёт новые возможности для развития региона и существенно улучшает его транспортную связанность. По его словам, это откроет дополнительные перспективы для привлечения инвестиций, развития промышленных и городских зон, торговли, сферы услуг и логистики, поэтому совершенствование транспортного сообщения между аэропортом и прилегающими территориями рассматривается как один из стратегических приоритетов.