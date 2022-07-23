ЭКОНОМИКА
Пчеловодство в эпоху 4 промышленной революции
Недавно Вьетнам занял шестое место в топе экспортеров меда в мире и первое место по объему производства среди стран-экспортеров меда в США. Пчеловодство во Вьетнаме имеет многочисленные возможности для развития и расширения.
Исследовательский центр тропических пчел и пчеловодства Вьетнамского национального сельскохозяйственного университета разрабатывает новые технологии пчеловодства, которые призваны помочь пчеловодам Вьетнама получать высокую экономическую выгоду.
Исследовательский центр тропических пчел и пчеловодства Вьетнамского национального сельскохозяйственного университета известен как одна из ведущих организаций в этом секторе. Центр осуществляет исследования и передает вьетнамским производителям меда технологии пчеловодства. Также он производит высококачественную медовую продукцию, поставляемую как на внутренний, так и на внешний рынки.
Посещая центр в сезон активности пчел, повсюду можно заметить сотни пчелопакетов, расставленных в фруктовых садах с лонганом, и жужжащих пчел. Это создает миниатюрную естественную экосистему внутри Вьетнамского национального сельскохозяйственного университета.
Исследовательский центр тропических пчел и пчеловодства был основан в 2006 году с целью изучения пчел. В центре применяются высокие технологии пчеловодства по стандартам VietGap, которые помогают повысить как продуктивность, так и качество медовой продукции.
При осуществлении этой модели пчеловодства информация о происхождении всех продуктов, например, о семенах, цветах, добавках и средствах профилактики заболеваний, используемых в процессе ухода за пчелами, прозрачна.
Кроме того, Центр также является первым подразделением во Вьетнаме, преуспевшим в искусственном осеменении пчелиных маток, предоставив сотни племенных маток и тысячи пчелиных семей вьетнамским пчеловодам. Успех этой модели позволил представить миру бренд вьетнамского пчеловодства.
Центр принимал стажеров,
ученых и пчеловодов из США, Южной Кореи, Японии и Белоруссии. Центр всегда идет в ногу с тенденциями пчеловодства в мире и применяет новейшие
технологии и приемы в исследованиях и производстве. Это позволяет пчеловодам
переходить от практики использования ящиков с одним расплодом на ящики с
двойным расплодом, чтобы улучшить качество меда.
По словам директора Центра кандидата наук Фам Хонг Тхая, использование в пчеловодстве двойных расплодных ящиков позволяет использовать преимущества открытого пространства природы с чистыми пчелами и чистым медоносным ресурсом. Из двухъярусного ящика получается в пять раз больше меда, чем из одинарного ящика.
В Центре инкубировано 100 семей местных пчел и 200 семей иностранных пчел. Освоена технология искусственного осеменения маток, позволяющая создавать пчелиные семьи хорошего качества.
Ежегодно Центр организует обучающие курсы для пчеловодов, направленные на предоставление им доступа к передовым методам пчеловодства по всему миру. За 2020–2022 годы Центр помог провинциям Сонла и Нгеан построить семь зарубежных моделей пчеловодства с использованием двойных расплодных ящиков. Модели реализуются в соответствии со стандартом VietGap. На данный момент задействовано 715 пчелиных семей на сумму около 3,5 млрд донгов (приблизительно 150 тыс. долларов США)./.
Текст и фото: Вьет Кыонг
Перевод: Динь Хонг