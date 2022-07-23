Пчеловодство в эпоху 4 промышленной революции

Недавно Вьетнам занял шестое место в топе экспортеров меда в мире и первое место по объему производства среди стран-экспортеров меда в США. Пчеловодство во Вьетнаме имеет многочисленные возможности для развития и расширения.

Исследовательский центр тропических пчел и пчеловодства Вьетнамского национального сельскохозяйственного университета разрабатывает новые технологии пчеловодства, которые призваны помочь пчеловодам Вьетнама получать высокую экономическую выгоду.

Исследовательский центр тропических пчел и пчеловодства Вьетнамского национального сельскохозяйственного университета известен как одна из ведущих организаций в этом секторе. Центр осуществляет исследования и передает вьетнамским производителям меда технологии пчеловодства. Также он производит высококачественную медовую продукцию, поставляемую как на внутренний, так и на внешний рынки.

Посещая центр в сезон активности пчел, повсюду можно заметить сотни пчелопакетов, расставленных в фруктовых садах с лонганом, и жужжащих пчел. Это создает миниатюрную естественную экосистему внутри Вьетнамского национального сельскохозяйственного университета.



Исследовательский центр тропических пчел и пчеловодства является первой организацией во Вьетнаме, которая параллельно проводит исследования и обучение пчеловодству.

Директор Исследовательского центра тропических пчел и пчеловодства доцент, кандидат наук Фам Хонг Тхай лично проверяет качество пчелиных семей.

Проверка медосбора.

Доцент, кандидат наук Фам Хонг Тхай учит студентов добывать мед.

Исследовательский центр тропических пчел и пчеловодства был основан в 2006 году с целью изучения пчел. В центре применяются высокие технологии пчеловодства по стандартам VietGap, которые помогают повысить как продуктивность, так и качество медовой продукции.

При осуществлении этой модели пчеловодства информация о происхождении всех продуктов, например, о семенах, цветах, добавках и средствах профилактики заболеваний, используемых в процессе ухода за пчелами, прозрачна.

Кроме того, Центр также является первым подразделением во Вьетнаме, преуспевшим в искусственном осеменении пчелиных маток, предоставив сотни племенных маток и тысячи пчелиных семей вьетнамским пчеловодам. Успех этой модели позволил представить миру бренд вьетнамского пчеловодства.

Центр принимал стажеров, ученых и пчеловодов из США, Южной Кореи, Японии и Белоруссии. Центр всегда идет в ногу с тенденциями пчеловодства в мире и применяет новейшие технологии и приемы в исследованиях и производстве. Это позволяет пчеловодам переходить от практики использования ящиков с одним расплодом на ящики с двойным расплодом, чтобы улучшить качество меда.



Директор Исследовательского центра тропических пчел и пчеловодства доцент, кандидат наук Фам Хонг Тхай осуществляет один из этапов искусственного осеменения пчелиной матки.

Искусственное осеменение пчелиных маток дало пчеловодам Вьетнама сотни пчелиных маток и тысячи пчелиных семей.

Приложение на основе Интернета вещей (IoT) помогает Исследовательскому центру тропических пчел и пчеловодства определять происхождение таких продуктов, как семена, цветы, добавки и средства профилактики заболеваний, используемые при уходе за пчелиными семьями.

Высококачественная медовая продукция от Научно-исследовательского центра тропических пчел и пчеловодства.

По словам директора Центра кандидата наук Фам Хонг Тхая, использование в пчеловодстве двойных расплодных ящиков позволяет использовать преимущества открытого пространства природы с чистыми пчелами и чистым медоносным ресурсом. Из двухъярусного ящика получается в пять раз больше меда, чем из одинарного ящика.

В Центре инкубировано 100 семей местных пчел и 200 семей иностранных пчел. Освоена технология искусственного осеменения маток, позволяющая создавать пчелиные семьи хорошего качества.

Ежегодно Центр организует обучающие курсы для пчеловодов, направленные на предоставление им доступа к передовым методам пчеловодства по всему миру. За 2020–2022 годы Центр помог провинциям Сонла и Нгеан построить семь зарубежных моделей пчеловодства с использованием двойных расплодных ящиков. Модели реализуются в соответствии со стандартом VietGap. На данный момент задействовано 715 пчелиных семей на сумму около 3,5 млрд донгов (приблизительно 150 тыс. долларов США)./.

Текст и фото: Вьет Кыонг

Перевод: Динь Хонг