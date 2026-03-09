Путь вьетнамского аозай на мировую модную сцену

Лондон сегодня является не только финансовой и культурной столицей мира, но и местом, где вьетнамский аозай рассказывает собственную историю — историю красоты, творчества и национальной гордости.

Модели демонстрируют коллекцию аозай дизайнера Лан Хыонг в рамках Áo Dài Fashion Week 2026. Фото: ВИА



8 марта в центре Лондона (Великобритания) представители вьетнамской общины в Великобритании, международные партнёры, журналисты и любители культуры собрались вместе, чтобы услышать рассказ о проекте Áo dài Fashion Week (Неделя моды аозай).

При поддержке Посольства Вьетнама в Великобритании, ряда ассоциаций вьетнамцев в Европе, а также делового сообщества и представителей творческих кругов проект Áo dài Fashion Week направлен на формирование бренда аозай на мировой карте моды.

После Лондона проект продолжит свой путь в Париже (Франция) и Милане (Италия) — ведущих мировых столицах моды — чтобы утвердить позиции вьетнамской культуры. «Мы не просто представляем аозай миру. Мы открываем путь, чтобы мир вошёл в культурную историю Вьетнама», — эмоционально отметила Хоанг Тхи Хай Ха, основатель Áo dài Fashion Week.

На мероприятии корреспондент Вьетнамского Информационного Агентства в Лондоне также встретился с моделями Лиллией Лэнгли и Лорен Элмс — двумя моделями, которые демонстрируют вьетнамский аозай с 2019 года.

Модель Лиллия Лэнгли поделилась: «Когда я надеваю аозай, я ощущаю скромную, но одновременно очень изящную и красивую эстетику. Это традиционная одежда, которая при этом прекрасно сочетается с современностью. Я очень горжусь и считаю большой честью внести вклад в продвижение культуры Вьетнама в мире».

Модель Лорен Элмс с воодушевлением отметила: «Важно быть открытым и стремиться узнать культуру Вьетнама, прежде чем надевать аозай. Каждый наряд рассказывает свою историю. Во Вьетнаме ещё так много того, что можно открыть для себя. Я демонстрирую этот традиционный костюм уже много лет, но всё равно продолжаю изучать вьетнамскую культуру».

Из 200 моделей, зарегистрировавшихся для участия в кастинге в рамках проекта Áo dài Fashion Week, 65% составляют иностранцы. Это примечательный показатель, отражающий растущий интерес международного модного сообщества к аозай.

Савита Кей, исполнительный директор House of iKons, подчеркнула: «На мой взгляд, то, что прежде всего привлекает международную публику к аозай, к культуре и традициям Вьетнама, — это красота самой страны. Что касается аозай, то это изящество каждой детали дизайна и высокая практичность многих моделей одежды. Именно эти факторы вызывают всё больший интерес со стороны западной аудитории».

Кей также выразила уверенность, что Áo dài Fashion Week будет очень позитивно воспринята на западном рынке, подчеркнув, что настало время вывести талант и творческий потенциал вьетнамцев на «передовую линию» мировой модной сцены.

По её словам, опираясь на культурное наследие Вьетнама, Áo dài Fashion Week стремится объединить и связать различные культуры мира.

Тем самым элементы международных культур будут гармонично вплетаться в поток, прославляющий вьетнамское культурное наследие.

Напомним, что в преддверии 50-летия со дня, когда Сайгон – Зядинь официально получил имя Президента Хо Ши Мина (2 июля 1976 года – 2 июля 2026 года), 1986-летия восстания сестёр Чынг и 116-й годовщины Международного женского дня (8 марта) 12-й Фестиваль аозай в Хошимине в 2026 году пройдёт на протяжении всего марта под девизом «Золотая нить — сотканная мечта». Об этом сообщил городский Департамент туризма на совещании 3 марта.

Показ аозай стал ярким акцентом мероприятия утром 3 марта (Фото: baotintuc)

Фестиваль аозай в Хошимине — заметное культурное событие города, которое традиционно проводится в марте и организуется совместно Департаментом туризма, Союзом женщин Хошимина и рядом профильных учреждений. В этом году программа включает 17 основных мероприятий, проходящих в течение всего месяца, формируя многокрасочное культурное путешествие, в котором аозай представлен не только на художественных сценах, но и активно присутствует в общественной жизни, городском пространстве и туристической деятельности.

Фестиваль продлится до 31 марта (пиковые даты — с 6 по 8 марта), объединив 37 дизайнеров со всей страны, около 400 коллекций аозай, 600 актёров и моделей, а также 37 послов фестиваля из различных сфер, создавая яркую панораму творческого многообразия. Кульминацией станет программа, посвящённая 1986-летию восстания сестёр Чынг и 116-й годовщине Международного женского дня, которая состоится утром 8 марта и объединит массовый танцевальный флешмоб с шествием в аозай. Ожидается участие около 50 000 человек в разных районах города, в том числе примерно 3 000 человек на пешеходной улице Нгуен-хюэ.