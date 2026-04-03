ПРОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМА

При последовательной ориентации на человека как центр развития реализуется множество политик, направленных на обеспечение равных возможностей для всех граждан и воплощение цели «не оставить никого позади».

Человек в центре развития

За четыре десятилетия обновления подход к развитию во Вьетнаме постепенно совершенствовался: от обеспечения базовых потребностей после войны к повышению качества жизни и всестороннему развитию человека. Руководящие установки и резолюции Партии на различных Всевьетнамских партийных съездах КПВ неизменно подчёркивают, что экономический рост должен идти рука об руку с социальным прогрессом и справедливостью, ориентируясь на устойчивое развитие. Это наглядно проявляется в приоритетном распределении ресурсов в пользу образования, здравоохранения и системы социального обеспечения — сфер, напрямую влияющих на жизнь каждого гражданина.

Радостные, беззаботные лица детей деревни Лангну, вернувшихся к учёбе и проживанию в интернате на основном пункте школы начального и неполного среднего образования № 1 общины Фуккхань (Лаокай).

Радость врача и пациента П.А.Т (справа), у которого состояние здоровья значительно улучшается и происходит быстрое восстановление после операции на лёгких на терминальной стадии. Фото: ВИА Несмотря на тяжёлые условия труда, улыбка неизменно остаётся на лицах рабочих, занятых на строительстве линии электропередачи 500 кВ, цепь 3 Куангтать – Фоной, ключевого национального проекта 2024 года. Фото: ВИА Радость фермеров, когда продукция ананасов сельскохозяйственного кооператива AE TA в деревне 1/5, общине Тантханг, уезде Куиньлыу (Нгеан) экспортируется на рынок Республики Корея. Фото: ВИА

Развитие человека включает не только рост доходов, но и уровень знаний, здоровье, культуру и возможности участия в общественной жизни. Поэтому Вьетнам поэтапно формирует всеобъемлющую систему политики, переходя от простой поддержки к созданию условий для раскрытия потенциала каждого человека и его продвижения вперёд.

Такой подход отражает гуманистическую сущность модели развития Вьетнама и соответствует мировым тенденциям, рассматривающим высококачественные человеческие ресурсы как ключевой фактор национальной конкурентоспособности.



Образование — долгосрочное видение развития человеческих ресурсов

В последние годы система образования Вьетнама демонстрирует заметный прогресс как по масштабу, так и по качеству, становясь одним из ключевых столпов стратегии развития человека.

Сеть образовательных учреждений продолжает расширяться, обеспечивая доступ к обучению для большинства детей школьного возраста; уровень грамотности населения остаётся высоким и стабильным. Приоритетные инвестиции в отдалённые районы и районы проживания представителей этнических меньшинств способствуют сокращению разрыва в доступе к образованию между регионами, формируя основу социальной справедливости уже на уровне образовательных возможностей.

Общий вид межуровневой школы в приграничной общине Сипафин провинции Дьенбьен накануне церемонии открытия. Фото: ВИА

Генеральный секретарь То Лам принимает участие в церемонии открытия интернатной школы Сипафин провинции Дьенбьен



Качество общего образования постепенно повышается за счёт обновления программ, методов преподавания и продвижения цифровой трансформации. Параллельно всё большее внимание уделяется профессиональному образованию, ориентированному на потребности рынка труда. Система профессиональных учебных заведений расширяет набор обучающихся, усиливает взаимодействие с предприятиями и развивает подготовку по заказу, что помогает учащимся повышать практические навыки и увеличивает их шансы на устойчивую занятость.

Социальные меры поддержки в сфере образования также играют ключевую роль в реализации принципа «не оставить никого позади».

Политика строительства 248 интернатных школ в приграничных общинах, освобождение и снижение платы за обучение, поддержка учащихся из малообеспеченных семей, образовательные кредиты и многочисленные стипендиальные программы позволяют миллионам учащихся и студентов продолжать обучение несмотря на трудные жизненные условия.



Благодаря активному внедрению информационных технологий в обучение учащиеся из числа представителей этнических меньшинств в труднодоступном горном уезде провинции Тханьхоа постепенно приближаются к своей мечте — доступу к знаниям эпохи 4.0. Фото: ВИА Учащиеся общеобразовательной школы-интерната для этнических меньшинств Нгоклак (провинция Тханьхоа) осуществляют поиск знаний в электронной библиотеке для подготовки к занятиям. Фото: ВИА Информационные технологии помогают учащимся горных районов не быть «оставленными позади», сокращая разрыв между образованием в горных и равнинных регионах. Фото: ВИА



Здравоохранение — укрепление здоровья Народа и основы развития



Наряду с образованием, сфера здравоохранения продолжает демонстрировать значительный прогресс, становясь опорой качества жизни и развития человека.

Сеть медицинских учреждений расширяется: почти 13 000 учреждений по всей стране участвуют в оказании услуг в рамках медицинского страхования, что позволяет гражданам получать медицинскую помощь по месту жительства, снижает нагрузку на вышестоящие уровни и уменьшает транспортные расходы.

Программа медицинского обследования для более чем 5 000 жителей в возрасте от 70 лет и старше на территории общины Дафук (Ханой). Фото: ВИА Посещение и проведение медицинского обследования для пожилых людей в доме престарелых Таман (город Хошимин). Фото: ВИА



Система здравоохранения Вьетнама совершенствуется в направлении гармоничного сочетания профилактической и лечебной медицины, где профилактика выступает основой, а всесторонняя забота о здоровье — сквозной целью.

Медицинский центр общины Бакйен (провинция Шонла) усиливает коммуникационную работу по изменению поведения в сфере ухода за здоровьем и профилактики заболеваний среди представителей этнических меньшинств. Фото: ВИА Медицинский пункт общины Меовак (провинция Хазянг) организует регулярное взвешивание и измерение детей раз в 6 месяцев с целью оценки уровня недоедания среди детей на территории общины. Фото: ВИА Медицинский работник общины Нгиатхуан (провинция Хазянг) проводит вакцинацию детей соответствующего возраста в рамках национальной программы расширенной иммунизации. Фото: ВИА



Особое значение приобретает профилактическая медицина через усиление эпидемиологического надзора, контроль инфекционных заболеваний (особенно в период пандемии COVID-19) и реализацию программ расширенной иммунизации с высоким уровнем охвата.

Одновременно активно инвестируется система лечения. Вьетнам освоил многие современные медицинские технологии, развивает специализированную медицину, обеспечивая населению доступ к высококачественным услугам внутри страны. Уровень охвата медицинским страхованием превышает 95% населения к 2025 году, приближаясь к цели всеобщего охвата здравоохранением и снижая финансовую нагрузку на пациентов. Средняя продолжительность жизни достигла примерно 74,8 года.



Социальное обеспечение — реализация цели «не оставить никого позади»



Одним из наиболее заметных достижений Вьетнама последних лет стало формирование всё более совершенной системы социального обеспечения, ориентированной на всеохватность, многоуровневость и устойчивость. Уровень бедности продолжает существенно снижаться, достигнув около 1,3% в 2025 году по многомерному стандарту, что отражает эффективность стратегии сокращения бедности. В трудных регионах национальные целевые программы значительно улучшили условия жизни и постепенно сократили разрыв в развитии между регионами.





Система социальной защиты расширяется, обеспечивая поддержку уязвимых групп перед лицом социально-экономических колебаний, стихийных бедствий и эпидемий. Политики в области социального страхования, страхования по безработице и содействия занятости продолжают совершенствоваться, создавая дополнительную опору для работников в условиях нестабильного рынка труда.

Параллельно активно реализуются программы развития социального жилья, ликвидации временного и ветхого жилья, что позволяет сотням тысяч семей улучшить условия жизни и обеспечить долгосрочную стабильность.





Политики в отношении представителей этнических меньшинств, людей с ограниченными возможностями, женщин, детей и пожилых реализуются комплексно, обеспечивая не только материальную поддержку, но и расширение доступа к образованию, здравоохранению и занятости, ориентируясь на всестороннее развитие человека.

Документы XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ подтверждают последовательность курса на развитие, ориентированное на человека, где социальное обеспечение рассматривается не только как мера поддержки при рисках, но и как основа социальной стабильности и устойчивого развития.