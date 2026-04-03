СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕПОРТАЖИ
ПРОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМА
При последовательной ориентации на человека как центр развития реализуется множество политик, направленных на обеспечение равных возможностей для всех граждан и воплощение цели «не оставить никого позади».
Человек в центре развития
За четыре десятилетия обновления подход к развитию во Вьетнаме постепенно совершенствовался: от обеспечения базовых потребностей после войны к повышению качества жизни и всестороннему развитию человека. Руководящие установки и резолюции Партии на различных Всевьетнамских партийных съездах КПВ неизменно подчёркивают, что экономический рост должен идти рука об руку с социальным прогрессом и справедливостью, ориентируясь на устойчивое развитие. Это наглядно проявляется в приоритетном распределении ресурсов в пользу образования, здравоохранения и системы социального обеспечения — сфер, напрямую влияющих на жизнь каждого гражданина.
Развитие человека включает не только рост доходов, но и уровень знаний, здоровье, культуру и возможности участия в общественной жизни. Поэтому Вьетнам поэтапно формирует всеобъемлющую систему политики, переходя от простой поддержки к созданию условий для раскрытия потенциала каждого человека и его продвижения вперёд.
Такой подход отражает гуманистическую сущность модели развития Вьетнама и соответствует мировым тенденциям, рассматривающим высококачественные человеческие ресурсы как ключевой фактор национальной конкурентоспособности.
Образование — долгосрочное видение развития человеческих ресурсов
В последние годы система образования Вьетнама демонстрирует заметный прогресс как по масштабу, так и по качеству, становясь одним из ключевых столпов стратегии развития человека.
Сеть образовательных учреждений продолжает расширяться, обеспечивая доступ к обучению для большинства детей школьного возраста; уровень грамотности населения остаётся высоким и стабильным. Приоритетные инвестиции в отдалённые районы и районы проживания представителей этнических меньшинств способствуют сокращению разрыва в доступе к образованию между регионами, формируя основу социальной справедливости уже на уровне образовательных возможностей.
Качество общего образования постепенно повышается за счёт обновления программ, методов преподавания и продвижения цифровой трансформации. Параллельно всё большее внимание уделяется профессиональному образованию, ориентированному на потребности рынка труда. Система профессиональных учебных заведений расширяет набор обучающихся, усиливает взаимодействие с предприятиями и развивает подготовку по заказу, что помогает учащимся повышать практические навыки и увеличивает их шансы на устойчивую занятость.
Социальные меры поддержки в сфере образования также играют ключевую роль в реализации принципа «не оставить никого позади».
Политика строительства 248 интернатных школ в приграничных общинах, освобождение и снижение платы за обучение, поддержка учащихся из малообеспеченных семей, образовательные кредиты и многочисленные стипендиальные программы позволяют миллионам учащихся и студентов продолжать обучение несмотря на трудные жизненные условия.
Здравоохранение — укрепление здоровья Народа и основы развития
Наряду с образованием, сфера здравоохранения продолжает демонстрировать значительный прогресс, становясь опорой качества жизни и развития человека.
Сеть медицинских учреждений расширяется: почти 13 000 учреждений по всей стране участвуют в оказании услуг в рамках медицинского страхования, что позволяет гражданам получать медицинскую помощь по месту жительства, снижает нагрузку на вышестоящие уровни и уменьшает транспортные расходы.
Система здравоохранения Вьетнама совершенствуется в направлении гармоничного сочетания профилактической и лечебной медицины, где профилактика выступает основой, а всесторонняя забота о здоровье — сквозной целью.
Особое значение приобретает профилактическая медицина через усиление эпидемиологического надзора, контроль инфекционных заболеваний (особенно в период пандемии COVID-19) и реализацию программ расширенной иммунизации с высоким уровнем охвата.
Одновременно активно инвестируется система лечения. Вьетнам освоил многие современные медицинские технологии, развивает специализированную медицину, обеспечивая населению доступ к высококачественным услугам внутри страны. Уровень охвата медицинским страхованием превышает 95% населения к 2025 году, приближаясь к цели всеобщего охвата здравоохранением и снижая финансовую нагрузку на пациентов. Средняя продолжительность жизни достигла примерно 74,8 года.
Социальное обеспечение — реализация цели «не оставить никого позади»
Одним из наиболее заметных достижений Вьетнама последних лет стало формирование всё более совершенной системы социального обеспечения, ориентированной на всеохватность, многоуровневость и устойчивость. Уровень бедности продолжает существенно снижаться, достигнув около 1,3% в 2025 году по многомерному стандарту, что отражает эффективность стратегии сокращения бедности. В трудных регионах национальные целевые программы значительно улучшили условия жизни и постепенно сократили разрыв в развитии между регионами.
Система социальной защиты расширяется, обеспечивая поддержку уязвимых групп перед лицом социально-экономических колебаний, стихийных бедствий и эпидемий. Политики в области социального страхования, страхования по безработице и содействия занятости продолжают совершенствоваться, создавая дополнительную опору для работников в условиях нестабильного рынка труда.
Параллельно активно реализуются программы развития социального жилья, ликвидации временного и ветхого жилья, что позволяет сотням тысяч семей улучшить условия жизни и обеспечить долгосрочную стабильность.
Политики в отношении представителей этнических меньшинств, людей с ограниченными возможностями, женщин, детей и пожилых реализуются комплексно, обеспечивая не только материальную поддержку, но и расширение доступа к образованию, здравоохранению и занятости, ориентируясь на всестороннее развитие человека.
Документы XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ подтверждают последовательность курса на развитие, ориентированное на человека, где социальное обеспечение рассматривается не только как мера поддержки при рисках, но и как основа социальной стабильности и устойчивого развития.