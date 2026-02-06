Профессор, академик Чау Ван Минь удостоен звания Посла науки и образования Российской Федерации

Посол Геннадий Степанович Бездетко также отметил, что доверие, оказанное профессору, академику Чау Ван Миню при назначении его Послом науки и образования Российской Федерации, основано на уже признанном академическом авторитете.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко вручает звание Посла науки и образования России профессору, академику Чау Ван Миню, Председателю Вьетнамской академии науки и технологий. Фото: ВИА

5 февраля в Ханое Посольство Российской Федерации во Вьетнаме совместно с Вьетнамской академией науки и технологий провели церемонию вручения звания «Посол науки и образования Российской Федерации» академику Чау Ван Миню — Председателю Вьетнамской академии науки и технологий.



Выступая на церемонии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко поздравил профессора, академика Чау Ван Миня с присуждением звания Посла науки и образования Российской Федерации, а также высоко оценил его ведущую роль в качестве Председателя Вьетнамской академии науки и технологий в реализации программ научно-исследовательского и образовательного сотрудничества с Российской академией наук, университетами и научно-образовательными организациями России.



Посол подчеркнул, что Вьетнамская академия науки и технологий является надёжным партнёром, обладающим глубокой академической базой и стратегическим видением, играя эффективную роль моста между научными сообществами двух стран.



Посол Геннадий Степанович Бездетко также отметил, что доверие, оказанное профессору, академику Чау Ван Миню при назначении его Послом науки и образования Российской Федерации, основано на уже признанном академическом авторитете. В мае 2025 года профессор, академик Чау Ван Минь был избран академиком Российской академии наук в знак признания его значительного вклада в научные исследования и развитие международного сотрудничества.



Выразив искреннюю признательность за оказанное доверие и высокую оценку со стороны российских коллег и друзей, профессор, академик Чау Ван Минь заявил о своей чести и гордости быть удостоенным звания Посла науки и образования Российской Федерации, а также поблагодарил преподавателей, коллег и друзей из Вьетнама и Российской Федерации, которые неизменно сопровождали его на протяжении всего пути учёбы, научной деятельности и работы. Профессор, академик Чау Ван Минь подчеркнул, что данное звание является не только личным признанием, но и ответственностью за продолжение традиций научно-образовательного сотрудничества между двумя странами на новом этапе.