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КУЛЬТУРА

Прославление самобытных культурных ценностей народности Чам

Культура народности Чам представляет собой уникальную сокровищницу, включающую религиозные архитектурные сооружения, признанные особо ценными национальными памятниками, национальные сокровища и богатое собрание древних рукописей.
Артисты и народные мастера народности Чам исполняют художественный номер, ярко отражающий культурную самобытность народности. Фото: ВИА
Вечером 26 июня в провинции Кханьхоа состоялось официальное открытие VI Дней культуры народности Чам 2026 года, организованных Министерством культуры, спорта и туризма совместно с провинцией Кханьхоа. В мероприятии приняли участие сотни народных мастеров, артистов, участников художественной самодеятельности и многочисленные представители народности Чам из семи провинций и городов: Кханьхоа, Зялай, Даклак, Ламдонг, Анзянг, Тэйнинь и Хошимина.

Вице-президент государства Во Тхи Ань Суан подчеркнула, что язык, письменность, верования, религия и культурная жизнь каждого этноса обладают своей самобытностью, однако все они живут под общей крышей Вьетнама, совместно формируя традиции патриотизма, гуманизма, солидарности, трудолюбия, созидательности и стремления к развитию вьетнамской нации. В этой многонациональной семье народность Чам обладает богатой историей и самобытной культурой, внесшей важный вклад в процесс формирования, взаимного обогащения и развития культуры Вьетнама.

Культура народности Чам представляет собой уникальную сокровищницу, включающую религиозные архитектурные сооружения, признанные особо ценными национальными памятниками, национальные сокровища и богатое собрание древних рукописей. Наряду с этим она включает многочисленные объекты материального и нематериального культурного наследия, традиционные праздники, музыкальное искусство и характерные ремесленные деревни. Одной из наиболее ярких особенностей культуры народности Чам во Вьетнаме является единство её этнических истоков.

Если в районах Южного Центрального побережья представители народности Чам сохраняют многочисленные традиционные праздники, обряды, обычаи и самобытные ремёсла, то на юге страны они сформировали особое культурное пространство, основанное на гармоничном сочетании религии и повседневной жизни, религиозной принадлежности и этнической идентичности, при этом добросовестно исполняя гражданские обязанности. Именно это многообразие создаёт неповторимую красоту культуры народности Чам. Оно также является ярким проявлением богатства, открытости, терпимости и единства в многообразии культуры Вьетнама.

Вице-президент государства подчеркнула: «Великое общенациональное единство является драгоценной традицией нашего народа и стратегическим курсом нашей Партии. Великое общенациональное единство прежде всего основывается на идее о том, что народ является корнем государства, главным субъектом и центром дела обновления, строительства и защиты Отечества. Все направления и меры политики развития, включая национальную и культурную политику, должны исходить из жизни и чаяний народа, обеспечивать участие народа, его вклад, общественный контроль и пользование плодами развития. Поэтому забота о представителях этнических меньшинств, в том числе о представителях народности Чам, является не только политической обязанностью, но и глубоким гуманистическим требованием нашего строя. Обеспечение доступа представителей народности к образованию, здравоохранению, культуре, информации означает сохранение языка, письменности и культурной самобытности, подготовку, воспитание и раскрытие потенциала кадров из числа этнических меньшинств, поддержку авторитетных представителей общин, реализацию религиозной политики, а также повышение роли народных мастеров и других носителей культурных традиций в общине».

Во Тхи Ань Суан призвала органы всех уровней, отрасли и местные власти продолжать последовательно реализовывать курс Партии и Государства по развитию культуры и человека Вьетнама, укрепляя силу великого общенационального единства в новый период развития. Наряду с этим необходимо сохранять и передавать культурное наследие, активнее применять достижения науки и технологий, использовать международный опыт, повышать роль авторитетных представителей общин и народных мастеров в деле сохранения культурного наследия, сочетать сохранение и развитие культуры с социально-экономическим развитием, повышением материального и духовного уровня жизни населения, а также в полной мере раскрывать важную роль представителей народности Чам в деле строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам.

VI Дни культуры народности Чам 2026 года в провинции Кханьхоа проводятся не только как значимое культурное событие, посвящённое прославлению культурной самобытности народности Чам, но и как практическое воплощение курса Партии, рассматривающего культуру в качестве внутреннего ресурса и важной движущей силы быстрого и устойчивого развития страны.

Председатель Народного комитета провинции Кханьхоа Нгуен Вьет Хунг отметил, что проведение VI Дней культуры народности Чам 2026 года под девизом «Сохранение и развитие культурной самобытности народности Чам в новую эпоху» свидетельствует о решимости провинции Кханьхоа реализовывать установки Политбюро по формированию здоровой культурной среды, раскрытию ценности культурного наследия в сочетании с воспитанием патриотических традиций и укреплением национальной гордости, расширению культурных обменов и укреплению солидарности между регионами и этническими общинами, а также эффективному использованию культурных ценностей в интересах развития туризма, культурной индустрии и повышения материального и духовного уровня жизни народа.

Он подчеркнул, что проведение мероприятия также создаёт благоприятные условия для развития сотрудничества между регионами проживания народности Чам в сфере культурного туризма, способствует формированию самобытных культурно-туристических продуктов, повышению конкурентоспособности и укреплению позиций туристической отрасли Вьетнама в процессе международной интеграции.

ИЖВ/ВИА

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