Прорыв в соответствии с Резолюцией №57: новый импульс развития регионов

Интеллектуальный центр управления и мониторинга (IOC) Биньфыок, функционирующий с сентября 2020 года, эффективно выполняет важную роль в поддержке построения цифрового правительства (Фото: ВИА)

Превращение политических установок в конкретные действия

Практика показывает, что ряд регионов не ограничивается принятием планов, а уже начал трансформировать политические установки в практические шаги, направленные на повышение качества государственного управления, ускорение социально-экономического развития и укрепление конкурентоспособности. Такой подход отражает изменение парадигмы развития — переход от административного управления к управлению на основе данных, от экстенсивного роста к инновационно-ориентированной модели.

Во многих провинциях особое внимание уделяется созданию центров инноваций и цифровой трансформации. Предполагается, что они станут узловыми структурами по объединению ресурсов, поддержке научно-технологических предприятий и формированию региональных инновационных экосистем. Одним из показательных примеров является провинция Лайчау, где выбранная модель соответствует специфике горной территории.

В провинции Лайчау создан Центр инноваций и цифровой трансформации, который объединил ряд государственных учреждений, обеспечив единый координационный механизм реализации задач в области науки, технологий и цифровизации без увеличения административного аппарата. Центр выполняет функцию связующего звена, мобилизуя ресурсы внутри и вне региона, поддерживая организации и предприятия во внедрении инноваций, предоставляя инфраструктуру и технические решения для трансфера технологий, содействуя разработке новых продуктов, использованию интеллектуальной собственности и повышению производительности и качества. Такой подход отвечает задачам эффективного использования ресурсов в условиях горных районов.

Технологическое позиционирование регионов





Если для горных провинций приоритетом стала компактная модель, ориентированная на координацию и рациональное использование ресурсов, то в крупных городах инновации и цифровая трансформация встроены в стратегию развития ключевых базовых технологий.

Зыонг Динь Дык, директор Департамента науки и технологий провинции Лайчау, вручил решение о назначении руководства Центра инноваций и цифровой трансформации (Фото: ВИА)





В условиях, когда наука и инновации становятся главным драйвером экономического роста и национальной конкурентоспособности, Хошимин формирует устойчивую стратегию развития передовых технологий. По словам заместителя директора Департамента науки и технологий города Во Минь Тханя, конкурентное преимущество мегаполиса заключается не в дешёвой рабочей силе, а в интеллектуальном потенциале, профессиональных навыках и инновационной способности инженеров и экспертов.





С учётом приоритетного курса на развитие шести стратегических технологических направлений, определённых Правительством, — искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений, робототехники, биотехнологий и биомедицины, а также микроэлектроники и полупроводников, — город реализует комплекс мер и механизмов поддержки, направленных на стимулирование научных исследований и инноваций, укрепление технологической самостоятельности и повышение позиций в глобальных цепочках создания стоимости; при этом микроэлектроника и полупроводниковая отрасль рассматриваются как один из ключевых стратегических столпов цифровой экономики.

Хошимин поэтапно реализует стратегию развития полупроводниковой промышленности с целью стать ведущим региональным центром и занять достойное место на мировой карте отрасли. К 2030 году планируется подготовить около 9 000 инженеров и провести углублённую подготовку 1 500 специалистов в сфере полупроводников, расширив обучение не только в области проектирования микросхем, но и в материаловедении, химии и производственных технологиях. Параллельно формируется комплексная экосистема отрасли с акцентом на развитие вспомогательной промышленности, материалов и научно-исследовательской базы для повышения добавленной стоимости и технологической самостоятельности.





Наряду с полупроводниками, приоритетным направлением остаётся биотехнология. Вьетнамский национальный университет в Хошимине рассматривается как один из ключевых центров подготовки кадров и проведения исследований в сфере биотехнологий, ориентированных на медицину, «зелёное» сельское хозяйство, экологию и устойчивое развитие.





Процесс развертывания сотрудничества между Институтом передовых материалов, Национальным университетом Хошимина и Центром исследований и разработок Сайгонского высокотехнологичного парка показывает, что модель взаимодействия «институт – университет – предприятие» в сочетании с механизмом «открытой» организации исследований формирует новый импульс для инновационного развития и международной интеграции.





В долгосрочной перспективе инновации и цифровая трансформация на региональном уровне являются не временной задачей, а непрерывным процессом, связанным с обновлением модели развития и совершенствованием управленческих механизмов. При последовательной и глубокой реализации они станут важнейшим фактором ускоренного и устойчивого социально-экономического роста, укрепляя позиции и конкурентоспособность регионов на новом этапе развития