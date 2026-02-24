Прорыв в соответствии с Резолюцией №57: безопасный, надёжный и устойчивый интернет

Резолюция №57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года, принятая Политбюро ЦК КПВ, чётко определила науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию в качестве ключевых опор национального развития.

В этом контексте интернет является не только технической инфраструктурой, но и пространством развития, в котором наука, технологии, инновации и цифровая трансформация соединяются, функционируют и преобразуются в практические ценности.

Новые тенденции развития интернета во Вьетнаме

По информации Министерства науки и технологий, согласно последним международным рейтингам, к октябрю 2025 года скорость фиксированного широкополосного интернета во Вьетнаме вошла в мировую группу лидеров, заняв 10-е место в мире; скорость мобильного широкополосного интернета — 15-е место в мире. После коммерциализации сеть 5G охватила 59% населения, создав важную основу для развития цифровой экономики, цифрового правительства и цифрового общества.

На новом этапе развития ключевым становится не столько расширение интернета по масштабу или скорости, сколько активное стратегическое направление его развития с целью максимального использования достигнутых результатов во имя быстрого, устойчивого и инклюзивного развития страны. Заместитель министра науки и технологий Фам Дык Лонг отметил, что интернет во Вьетнаме трансформируется по пяти основным направлениям, тесно связанным с практикой развития.

Первое направление это управление. Интернет во Вьетнаме переходит от пространства, развивавшегося преимущественно на основе саморегулирования субъектов, к пространству, управляемому более чёткими институтами, законодательством и нормами, соответствующими его возрастающей роли. Этот подход закреплён в Законе о цифровой трансформации, который определяет интернет как пространство реорганизации деятельности государства, бизнеса и общества в сторону большей эффективности, безопасности и прозрачности.

Второе направление касается роли информации. Интернет трансформируется из пространства преимущественно передачи контента в пространство, способное формировать поведение и напрямую влиять на общественные решения. В этом контексте принятие Закона об искусственном интеллекте демонстрирует выбор Вьетнама в пользу сбалансированного подхода: стимулирование инноваций при одновременном установлении требований по управлению рисками на основе этичности, прозрачности и ориентации на человека. Это важная основа для укрепления технологического доверия в новом интернет-пространстве.

Далее происходит перевод данных. Интернет эволюционирует от модели разрозненной эксплуатации данных к признанию данных стратегическим ресурсом развития, требующим ответственного управления и использования. Цифровые платформы и сервисы должны развиваться с соблюдением баланса между использованием данных и защитой прав граждан и национальных интересов в соответствии с принципами современного управления.

Еще одним важным сдвигом является то, что вьетнамский интернет превращается из инфраструктуры связи в цифровую инфраструктуру цифровой экономики. Он должен стать интегрированной системой, включающей соединение, вычислительные мощности, данные, платформы и безопасность, играя ключевую роль в повышении производительности, конкурентоспособности и технологической самостоятельности цифровой экономики страны.

Наконец, цели развития интернета претерпевают трансформацию: от ориентации на быстрый рост — к более устойчивому и инклюзивному развитию с особым вниманием к сокращению цифрового разрыва между регионами и различными группами населения. Подход к управлению интернетом также меняется — от реагирования на инциденты к управлению рисками и долгосрочной профилактике.

Развитие безопасного, гуманного и надёжного интернета

Стратегия развития интернета во Вьетнаме на предстоящий период ориентирована на формирование безопасного, гуманного и заслуживающего доверия цифрового пространства, служащего социально-экономическому развитию. В её основе — доверие как фундамент, инновации как движущая сила и институциональная система как опора. Именно такой дух заложен в Резолюции №57 и конкретизирован в законах о цифровой трансформации и об искусственном интеллекте, принятых во Вьетнаме в последнее время и продолжающих реализовываться на практике.

Эксплуатация автоматизированных роботов на заводе с целью повышения производительности труда (Фото: ВИА)

По словам заместителя министра науки и технологий Фам Дык Лонг, устойчиво развивающийся интернет прежде всего должен быть интернетом доверия. Речь идёт о доверии между людьми в цифровой среде, а также о доверии внутри всей цифровой экосистемы, где технологические платформы, данные и сообщества совместно функционируют и создают ценность.

С точки зрения формирования безопасного и устойчивого интернет-пространства председатель Вьетнамской интернет-ассоциации Ву Хоанг Льен подчеркнул, что ключевым фактором является цифровая культура. Она включает не только техническую грамотность, но и осознание, установки и нормы поведения в цифровой среде. Когда пользователи обладают одновременно доступом, знаниями и ответственностью, они способны не только защищать свои права, но и вносить позитивный вклад в сообщество, создавая взаимную ценность для общества.

Со стороны бизнеса Нгуен Хыу Кыонг, менеджер по продуктам в сфере персональной информационной безопасности подразделения VNPT Cyber Immunity (бренд продуктовой линейки по информационной безопасности группы VNPT), отметил, что многие риски возникают не из-за нехватки технологий, а из-за недостаточной способности распознавать угрозы и отсутствия своевременных механизмов поддержки при инцидентах. В этой связи он предложил объединить усилия государственных органов, технологических компаний и сообщества для формирования «цифрового иммунитета», способствующего созданию безопасного, надёжного и устойчивого интернет-пространства для цифрового общества Вьетнама.

В этих условиях Вьетнамский Интернет-центр реализует ряд технических решений по защите интернета на базовом уровне. Меры сосредоточены на управлении интернет-ресурсами, повышении безопасности маршрутизации и доменных имён, внедрении технологий аутентификации и защиты ресурсов с целью минимизации рисков. Благодаря раннему внедрению таких мер с 2020 года уровень защиты адресного пространства интернета Вьетнама достиг 97%. Кроме того, защищено около 14 000 доменных имён для обеспечения безопасности цифровой идентичности.

Интернет представляет собой многоуровневую экосистему. Его безопасность и надёжность могут быть обеспечены лишь при согласованной и эффективной работе всей цепочки — от базовой инфраструктуры и интернет-ресурсов до цифровых сервисов и контента. Инфраструктура должна быть устойчивой, ресурсы — защищёнными, сервисы — стабильными, а контент — заслуживающим доверия.