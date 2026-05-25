СТРАНА И ЛЮДИ
Прорыв в соответствии с Резолюцией № 57: открывая путь к росту за счёт науки и технологий
По мере того как наука и технологии, инновации и цифровая трансформация всё теснее связываются с целями экономического роста, многие местные органы власти начали реализовывать практические меры, непосредственно связанные с этими сферами, рассматривая их как инструмент реструктуризации экономики, повышения производительности труда и расширения новых возможностей для роста.
Изменение подхода к развитию на основе Резолюции № 57
Провинция Куангнинь в настоящее время является одной из местностей, наиболее ярко демонстрирующих решимость превратить науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию в движущую силу экономического развития. Провинция поставила цель обеспечить двузначные темпы роста в период 2026–2030 годов, а в 2026 году стремится достичь показателя в 13 %.
Для реализации этой цели Куангнинь выделила более 1 186 млрд донгов на сферу науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в 2026 году. Одновременно провинция продолжает реализацию 51 переходящего научно-технологического проекта с обязательством их конкретного практического применения.
Особо следует отметить, что Куангнинь объявила о девяти крупных задачах в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, предложив научным организациям и предприятиям совместно участвовать в их решении.
Такой подход свидетельствует о достаточно заметном изменении модели развития данной провинции. Секретарь партийного комитета провинции Куангнинь Куан Минь Кыонг подчеркнул, что цифровая трансформация должна быть не просто внедрением технологий в управление, а новым способом развития и драйвером экономического роста провинции в предстоящий период.
В провинции Кханьхоа также достаточно чётко поставлена задача обновления модели роста. Согласно стратегии развития до 2030 года с перспективой до 2045 года, провинция стремится стать «умным» городом, международным центром морских услуг и туризма, а также полюсом роста региона Южного Центрального побережья — Центрального нагорья (Тэйнгуен). Кханьхоа определила необходимость перехода к модели развития, основанной на знаниях, данных, технологиях и инновациях. Народный комитет провинции разработал план оценки уровня и потенциала производственных технологий, создания технологической карты и дорожной карты технологического обновления до 2035 года.
Ещё одним примечательным моментом в процессе реализации Резолюции № 57 о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации стало то, что многие местные органы власти начали уделять больше внимания инфраструктуре данных, искусственному интеллекту и трёхстороннему сотрудничеству между государством, научно-образовательными учреждениями и бизнесом.
В Ханое активно развивается модель трёхстороннего взаимодействия с целью стимулирования инновационной экосистемы. По информации Департамента науки и технологий Ханоя, город в пилотном порядке внедряет данную модель в Ханойском центре инноваций при участии представителей государственных органов управления, таких как Департамент полицейского управления по административному порядку и социальному устройству (C06), Департамент науки и технологий, Ханойский политехнический университет, а также технологических компаний, включая Корпорацию FPT и акционерную группу MK Group. Стороны совместно организуют функционирование инновационного пространства, проводят мероприятия по инкубации проектов, обучению, выставочной деятельности и коммерциализации научно-технологической продукции.
Одновременно Ханой расширяет сотрудничество со многими университетами, исследовательскими институтами и международными партнёрами с целью развития современной инновационной экосистемы, увязывая научные исследования с потребностями рынка и передачей технологий. Город стремится укрепить взаимодействие между субъектами инновационной экосистемы и продвигать передачу технологий в соответствии с практическими потребностями бизнеса.
На мероприятии «Tech Cafe Quang Ninh 2026» были подписаны 4 меморандума о сотрудничестве в области исследований, передачи технологий и коммерциализации научно-технологических результатов между Институтом химии Вьетнамской академии науки и технологий и предприятиями провинции. Также был введён в эксплуатацию портал поддержки бизнеса techhub.quangninh.gov.vn, предназначенный для создания канала взаимодействия между предприятиями и инновационной экосистемой.
Департамент науки и технологий провинции Даклак организовал подписание меморандумов о взаимопонимании с рядом организаций по пилотному внедрению модели взаимодействия «трёх сторон». Стороны договорились совместно реализовывать ключевые научно-технологические задачи, направленные на повышение ценности цепочек характерной продукции провинции, в частности диверсификацию продукции из дуриана Даклака, а также исследования по экстракции и производству препаратов для поддержки лечения язвы желудка, вызванной бактерией Helicobacter pylori, из сырья листьев авокадо.
Ожидается, что внедрение трёхсторонней модели станет прорывом в передаче технологий, повышении производительности и ценности местной сельскохозяйственной продукции.
Практика многих местностей показывает, что Резолюция № 57 уже создаёт заметные изменения в подходах к развитию. Наука и технологии, инновации и цифровая трансформация постепенно становятся основой экономического роста и формируют новые возможности для развития регионов в предстоящий период.