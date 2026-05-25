Прорыв в соответствии с Резолюцией № 57: открывая путь к росту за счёт науки и технологий

По мере того как наука и технологии, инновации и цифровая трансформация всё теснее связываются с целями экономического роста, многие местные органы власти начали реализовывать практические меры, непосредственно связанные с этими сферами, рассматривая их как инструмент реструктуризации экономики, повышения производительности труда и расширения новых возможностей для роста.



Изменение подхода к развитию на основе Резолюции № 57



Провинция Куангнинь в настоящее время является одной из местностей, наиболее ярко демонстрирующих решимость превратить науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию в движущую силу экономического развития. Провинция поставила цель обеспечить двузначные темпы роста в период 2026–2030 годов, а в 2026 году стремится достичь показателя в 13 %.



Для реализации этой цели Куангнинь выделила более 1 186 млрд донгов на сферу науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в 2026 году. Одновременно провинция продолжает реализацию 51 переходящего научно-технологического проекта с обязательством их конкретного практического применения.



Особо следует отметить, что Куангнинь объявила о девяти крупных задачах в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, предложив научным организациям и предприятиям совместно участвовать в их решении.



Такой подход свидетельствует о достаточно заметном изменении модели развития данной провинции. Секретарь партийного комитета провинции Куангнинь Куан Минь Кыонг подчеркнул, что цифровая трансформация должна быть не просто внедрением технологий в управление, а новым способом развития и драйвером экономического роста провинции в предстоящий период.



В провинции Кханьхоа также достаточно чётко поставлена задача обновления модели роста. Согласно стратегии развития до 2030 года с перспективой до 2045 года, провинция стремится стать «умным» городом, международным центром морских услуг и туризма, а также полюсом роста региона Южного Центрального побережья — Центрального нагорья (Тэйнгуен). Кханьхоа определила необходимость перехода к модели развития, основанной на знаниях, данных, технологиях и инновациях. Народный комитет провинции разработал план оценки уровня и потенциала производственных технологий, создания технологической карты и дорожной карты технологического обновления до 2035 года.

