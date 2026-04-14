Прорыв в рамках Резолюции 57: утверждение Программы поддержки выдающихся аспирантов на период 2026–2030 гг.

13 апреля министр науки и технологий Ву Хай Куан подписал Решение № 2103/QĐ-BKHCN об утверждении «Программы поддержки выдающихся аспирантов на период 2026–2030 гг.» (VREF). Программа разработана с целью конкретизации установок Партии, включая Резолюцию Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также Резолюцию № 71-NQ/TW от 22 декабря 2025 о развитии образования и подготовки кадров.



Формирование поколения ведущих учёных

Согласно решению, аспиранты рассматриваются как ключевая исследовательская сила, непосредственно создающая прорывы в науке, технологиях и инновациях.

Программа реализуется с переходом от поддержки обучения к инвестированию в выдающиеся исследования, с концентрацией ресурсов на приоритетных стратегических технологических направлениях, при этом обеспечивая сбалансированное развитие других научных областей. Предусмотрен прозрачный и конкурентный отбор, оценка по результатам и привязка поддержки к конкретным итогам; поощряется совместное финансирование со стороны бизнеса и научно-технологических организаций, укрепляется взаимодействие «государство – научные учреждения/вузы – бизнес», а также расширяется международное сотрудничество.

Цель программы — поддержка выдающихся аспирантов в реализации прорывных научных проектов, прежде всего тех, которые способны создать ключевые технологии и развивать стратегические технологические продукты; тем самым формируется поколение молодых учёных с высокими компетенциями и способностью к самостоятельным исследованиям, что способствует укреплению технологической независимости и конкурентоспособности страны.

Ежегодно планируется отбирать и поддерживать около 100 выдающихся аспирантов. При этом приоритет отдаётся тем, кто непосредственно участвует в освоении ключевых технологий и разработке стратегических продуктов; остальные ресурсы направляются на прорывные исследования в других научных областях.

Результаты исследований ориентированы на достижение конкретных показателей: не менее 60% публикаций в авторитетных международных научных журналах; не менее 20% — с регистрацией объектов интеллектуальной собственности; не менее 15% — с передачей, коммерциализацией или внедрением в практическое производство и бизнес.

Одновременно программа направлена на формирование сети молодых учёных, развитие сильных исследовательских групп и расширение международного сотрудничества, включая механизмы совместного научного руководства с зарубежными специалистами и вьетнамскими учёными, работающими за рубежом; повышение исследовательского потенциала вузов и научных институтов страны.

Поддержка до 1 млрд донгов в год

Участниками программы могут стать аспиранты, соответствующие установленным требованиям и предлагающие исследовательские проекты, направленные на освоение и создание ключевых технологий, развитие стратегических технологических продуктов либо выполнение прорывных исследований с высокой степенью инновационности в других областях науки и технологий. В реализации программы участвуют вузы, научно-исследовательские институты и научно-технологические организации, обладающие необходимыми кадровыми, материально-техническими и управленческими ресурсами.

К научному руководству привлекаются отечественные и зарубежные учёные и эксперты; предприятия и организации участвуют в финансировании, совместных исследованиях, внедрении и коммерциализации результатов в соответствии с законодательством.

Финансирование программы обеспечивается за счёт государственного бюджета через ежегодные расходы на науку, технологии и инновации, а также за счёт привлечения внебюджетных ресурсов от предприятий и организаций внутри страны и за рубежом.

Максимальный объём государственной поддержки составляет до 1 млрд донгов в год на одного аспиранта, сроком до 3 лет. При необходимости срок реализации может быть продлён, но не более чем на 2 года без увеличения бюджетного финансирования.

Средства направляются на прямое обеспечение научных исследований, включая оплату труда, расходы на материалы, оборудование, данные и инфраструктуру, услуги тестирования и обработки, научные публикации и участие в конференциях, разработку и испытание технологий, регистрацию и использование интеллектуальной собственности, трансфер технологий, международные научные обмены и другие расходы в соответствии с установленными правилами.

Финансирование осуществляется поэтапно в соответствии с годовыми показателями выполнения. Национальный фонд развития науки и технологий (NAFOSTED) является головной организацией по реализации программы.