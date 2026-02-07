Прорывом в соответствии с резолюцией 57-NQ/TW стал первый во Вьетнаме новейший суперкомпьютер

6 февраля группа промышленности и телекоммуникаций армии Вьетнама (Viettel) официально ввела в эксплуатацию первую систему суперкомпьютера NVIDIA DGX B200, принадлежащую Вьетнаму. Это самая современная в мире инфраструктурная платформа высокопроизводительных вычислений, предназначенная для исследований и разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения.

Система суперкомпьютера B200 обладает производительностью до 1,5 эксафлопс, что эквивалентно 1 500 миллионам миллиардов операций в секунду. Фото: Nhandan



Центр сервисов данных и искусственного интеллекта Viettel (Viettel AI) является подразделением, непосредственно управляющим данной системой суперкомпьютера и осуществляющим исследования и разработку вьетнамских моделей ИИ.

Система суперкомпьютера B200 обладает производительностью до 1,5 эксафлопс при вычислениях в формате FP8, что эквивалентно 1 500 миллионам миллиардов операций в секунду. Это одна из самых передовых высокопроизводительных систем ИИ компании NVIDIA на сегодняшний день, к которой проявляют особый интерес и осуществляют ранние заказы ведущие технологические корпорации и многие государства, поскольку она играет ключевую роль как инфраструктура, определяющая потенциал развития ИИ. Однако из-за факторов экспортного контроля, ограниченности поставок и стратегических условий доступ к данной платформе имеют далеко не все предприятия и страны.

Viettel инвестировал в систему суперкомпьютера B200 и ввёл её в эксплуатацию в контексте реализации резолюции Политбюро 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, в которой поставлена задача овладения стратегическими национальными технологиями, включая ИИ. В качестве ведущей технологической группы страны Viettel развернул самую современную высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру, готовую удовлетворить потребности масштабного развития ИИ во Вьетнаме и обеспечить создание и эксплуатацию базовой инфраструктуры ИИ внутри страны.

На данной платформе системы ИИ могут разрабатываться и внедряться безопасным и надёжным образом, с соблюдением законодательства Вьетнама и в соответствии с национальными условиями.

Директор Viettel AI Нгуен Мань Куй отметил, что ввод системы B200 в эксплуатацию является не только инвестицией в вычислительную инфраструктуру, но и стратегическим шагом по формированию суверенного и надёжного потенциала ИИ для Вьетнама. На этой основе Viettel сможет разрабатывать технологии ИИ для обслуживания вьетнамских граждан и предприятий, а также сопровождать Правительство в продвижении цифровой трансформации безопасным, эффективным и устойчивым образом.

В настоящее время Viettel AI уже приступил к обучению и оптимизации больших языковых моделей (LLM) на вьетнамском языке для обслуживания программ национальной цифровой трансформации, одновременно развивая мультимодальные модели, интегрирующие текст, изображения, аудио и видео, а также специализированные генеративные модели ИИ для различных отраслей.

DGX B200 относится к поколению Blackwell - одной из самых передовых архитектур графических процессоров (GPU) в мире на сегодняшний день, обеспечивающей эффективную обработку сложных вычислительных задач и крупных моделей ИИ. Данную платформу планируют использовать для обучения и эксплуатации масштабных моделей ИИ такие ведущие технологические корпорации, как OpenAI, Meta, Amazon и Tesla. По сравнению с предыдущим поколением, B200 обеспечивает трёхкратное увеличение производительности обучения и до пятнадцатикратного ускорения процессов вывода.

Развёрнутый в техническом центре Viettel в Хоалаке, первый принадлежащий Вьетнаму суперкомпьютер B200 станет базовой инфраструктурой ИИ и долгосрочной стратегической вычислительной платформой Viettel. На этой основе Viettel готов делиться вычислительными ресурсами с партнёрами, научно-исследовательскими институтами и предприятиями Вьетнама, способствуя развитию национальной экосистемы ИИ в направлении самодостаточности, безопасности и устойчивости.