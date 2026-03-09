Промышленное производство демонстрирует уверенный рост в первые 2 месяца года

Промышленное производство Вьетнама сохраняло уверенный рост в первые 2 месяца 2026 года, несмотря на сокращение числа рабочих дней из-за празднования Нового года по лунному календарю (Тэт), при этом обрабатывающая и перерабатывающая промышленность продолжала оставаться ключевым драйвером роста.

Промышленное производство в первые 2 месяца 2026 года демонстрирует резкий рост. Фото: ВИА.



Согласно данным Национального статистического управления при Министерстве финансов, индекс промышленного производства (IIP) в феврале, по оценкам, снизился на 18,4% по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос на 1% в годовом исчислении. В целом за январь–февраль IIP увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале объем производства в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 2,3% в годовом выражении. В то же время в добывающей промышленности было зафиксировано снижение на 5,3%, в сфере водоснабжения и управления отходами - на 5,6%, а в производстве и распределении электроэнергии - на 4,5%.

За первые 2 месяца 2026 года обрабатывающая и перерабатывающая промышленность выросла на 11,5%, обеспечив 8,9 процентного пункта общего прироста IIP. Производство и распределение электроэнергии увеличились на 6,3%, обеспечив 0,6 процентного пункта, а сфера водоснабжения и управления отходами выросла на 2,1%. Добывающая промышленность увеличилась на 5,4%, изменив тенденцию к снижению, зафиксированную за аналогичный период прошлого года.

Линия по производству и сборке автомобилей на заводе Ford в Хайзыонге (Фото: ВИА)

Обрабатывающая и производственная промышленности являются основой опорой индустриального роста (Фото: ВИА)

Ряд ключевых подотраслей промышленности продемонстрировал высокий рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов увеличилось на 33,1%, металлургическое производство - на 27,9%, производство напитков - на 20,9%, производство бумаги и бумажной продукции - на 20,4%, производство автомобилей - на 20,3%, производство химической продукции - на 20,1%, а деревообрабатывающая промышленность - на 13,4%.

Напротив, в ряде отраслей было зафиксировано снижение, в том числе в добыче каменного и бурого угля - на 3,4%, а также в производстве прочих транспортных средств - на 2,7%.

В январе–феврале промышленное производство выросло во всех 34 провинциях и городах центрального подчинения страны, главным образом благодаря росту в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, а также в сфере производства и распределения электроэнергии.

По ряду основных видов промышленной продукции был отмечен значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности: производство цемента увеличилось на 30,5%, химических красок - на 27,5%, стального прута и угловой стали - на 25,7%, переработанных морепродуктов - на 24,8%, автомобилей - на 24%, мотоциклов - на 22,5%, пива - на 18,1%, комплектующих для телефонов - на 15,4%. В то же время производство карбамида сократилось на 16,7%, а очищенного угля - на 6,1%.

Что касается занятости в промышленности, то по состоянию на 1 февраля численность работников на промышленных предприятиях увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4% в годовом исчислении. Число занятых на предприятиях с иностранными инвестициями выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как на государственных предприятиях было зафиксировано снижение на 3%.

Программа торгово-деловых встреч по сопряжению спроса и предложения в цепочках промышленного снабжения в рамках мероприятия. (Фото: nnhandan.vn)

По данным Национального статистического управления, местным властям необходимо продолжать структурную перестройку промышленного сектора в направлении модернизации, повышения производительности труда, качества и добавленной стоимости продукции, а также укрепления конкурентоспособности.

Приоритет следует также отдавать развитию и освоению новых технологий и формирующихся отраслей, таких как производство чипов, полупроводников, искусственный интеллект и «зеленые» технологии, одновременно укрепляя вспомогательные отрасли промышленности и связи между предприятиями с иностранными инвестициями и отечественными компаниями.

Как отметила директор Национального статистического управления Нгуен Тхи Хыонг, в промышленном секторе стали более отчетливо проявляться позитивные сигналы и достаточно устойчивые тенденции восстановления. Вместе с тем сохраняются структурные и рыночные вызовы, что требует скоординированных решений для поддержания восстановления и повышения качества промышленного роста в предстоящий период.