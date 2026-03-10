Продолжится обновление программы Дружественного обмена по обороне на границе Вьетнама и Китая

Утром 10 марта в Ханое Министерство национальной обороны Вьетнама провело встречу с представителями СМИ, посвящённую презентации 10-го Дружественного обмена по обороне на границе между Вьетнамом и Китаем.

Встречу провёл полковник До Зюи Чинь, заместитель начальника Управления пропаганды и обучения Главного политического управления Народной армии Вьетнама.

Ожидается, что мероприятие состоится 18–19 марта 2026 года в провинции Куангнинь (Вьетнам) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (Китай). Его проведение направлено на практическую реализацию общего понимания руководства двух партий и двух государств о дальнейшем углублении оборонного сотрудничества, укреплении дружбы и солидарности, расширении практического взаимодействия между силами охраны границы, местными властями и населением приграничных районов, а также между вооружёнными силами Вьетнама и Китая, способствуя формированию мирной, дружественной, стабильной границы сотрудничества и развития.



Ранее министерства обороны Вьетнама и Китая уже успешно провели девять подобных обменов. Нынешнее мероприятие имеет особое значение на фоне быстро меняющейся и сложной международной и региональной обстановки. Внутри страны партия, народ и армия Вьетнама активно приступают к реализации целей и задач, определённых резолюцией XIV съезда КПВ, а также готовятся к успешному проведению выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.



Одним из ключевых событий нынешнего обмена станет проведение совместного патрулирования и совместной тренировки военно-морских сил двух стран в акватории Тонкинского залива, направленных на укрепление координации и повышение эффективности управления и обеспечения безопасности на море.



По словам полковника Чан Ван Лоя, начальника отдела Азии Департамента внешних связей Министерства обороны, по сравнению с девятым обменом, состоявшимся в 2025 году, одним из новых элементов нынешнего мероприятия станет организация дополнительной совместной тренировки между военно-морскими силами двух стран.



На встрече представитель Военно-морских сил сообщил, что в рамках десятого обмена ВМС Вьетнама направят корабельную группу из двух фрегатов — 015 «Чан Хынг Дао» и 012 «Ли Тхай То», входящих в состав 162-й бригады (4-й военно-морской район), для участия в совместном патрулировании и совместной тренировке с Военно-морскими силами Китая.



Среди основных запланированных мероприятий — проведение рабочей встречи представителей двух сторон для согласования плана совместного патрулирования и тренировки; заслушивание руководством министерств обороны Вьетнама и Китая докладов командиров корабельных групп о подготовке мероприятий, а также взаимное посещение кораблей.



Кроме того, делегации и участвующие силы примут участие в церемонии начала патрулирования и доложат министрам обороны двух стран о готовности к проведению совместных мероприятий.



Военно-морские силы Вьетнама и Китая проведут совместное патрулирование и тренировку в акватории залива Бакбо в согласованных районах. Планируется выполнение ряда практических задач, включая маневрирование в строю, сопровождение судов, обмен сигналами на море, тренировки по борьбе с пиратством, а также обмен опытом в области поисково-спасательных операций и борьбы за живучесть кораблей.



Эти мероприятия направлены на укрепление дружеских отношений между вооружёнными силами двух стран в целом и военно-морскими силами Вьетнама и Китая в частности, а также на повышение профессионального опыта действий на море и развитие оборонного сотрудничества между военно-морскими силами двух государств.