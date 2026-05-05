Продвижение энергетического сотрудничества между Вьетнамом и США на новом этапе
Американская сторона вновь подчеркнула роль Службы коммерции США в поддержке выхода компаний на международные рынки и выразила готовность выступать связующим звеном для более глубокого участия американского бизнеса в энергетических проектах во Вьетнаме, особенно в таких сферах, как СПГ, газовая электроэнергетика, импортная инфраструктура, а также поставки оборудования, инженерных услуг и комплексных технологических решений. Кроме того, США подтвердили готовность мобилизовать всю экосистему бизнеса и финансовые инструменты поддержки для удовлетворения энергетических потребностей Вьетнама.
Со своей стороны вьетнамская делегация представила общий обзор будущих потребностей в энергетике, подчеркнув насущную необходимость обеспечения энергетической безопасности в условиях высоких темпов экономического роста (в 2025 году рост ВВП превысил 8% в год) и быстрого увеличения спроса на электроэнергию.
В настоящее время Вьетнам активно инвестирует в развитие энергетической инфраструктуры, ставя цель к 2030 году дополнительно ввести около 22,5 ГВт мощностей газовой генерации на СПГ, что предполагает импорт более 18 млн тонн СПГ в год. СПГ рассматривается как важный переходный источник энергии, способствующий постепенному снижению зависимости от угля и поддержке устойчивого энергетического перехода.
Что касается конкретных направлений продвижения сотрудничества, вьетнамская сторона подробно проинформировала о встречах и контактах Национальной промышленно-энергетической группы Вьетнама (Petrovietnam) и её дочерних структур с американскими партнёрами в последнее время.
В нефтегазовой сфере Вьетнам сообщил, что в стране действуют два нефтеперерабатывающих завода с общей мощностью переработки около 350 тыс. баррелей в сутки, при этом осуществляется диверсификация источников сырой нефти, где США рассматриваются как перспективный поставщик наряду с традиционными источниками на Ближнем Востоке и в других регионах. Вьетнамские предприятия также подписали контракты на импорт сырой нефти и сырья для нефтехимического производства (этана) с американскими партнёрами на сумму в сотни миллионов долларов ежегодно.
Особое внимание американская сторона уделила обсуждению направлений двусторонней торговой политики, подчеркнув важность скорейшего завершения и подписания всеобъемлющего взаимного торгового соглашения, рассматривая его как ключевую основу для продвижения экономико-торгового сотрудничества, включая энергетическую сферу.
США отметили, что активное открытие вьетнамского рынка и значительное снижение импортных тарифов на американские товары (в том числе по многим энергетическим позициям — почти до нулевого уровня) является позитивным сигналом, который следует закрепить более конкретными обязательствами в рамках взаимного торгового соглашения. Это, по мнению американской стороны, будет способствовать сокращению торгового дефицита США и достижению баланса двусторонней торговли. Одновременно представители США подчеркнули, что недавние тарифные меры носят корректирующий характер и в дальнейшем будут смягчаться в отношении партнёров, демонстрирующих готовность к сотрудничеству и предпринимающих конкретные шаги по увеличению импорта из США.
В части инструментов поддержки американская сторона представила такие финансовые механизмы, как Экспортно-импортный банк США (EXIM Bank), а также программы финансирования экспорта в энергетическом секторе, особенно в сферах СПГ и энергетической инфраструктуры, и рекомендовала Вьетнаму активнее использовать эти инструменты для снижения стоимости капитала, повышения реализуемости проектов и создания более благоприятных условий для участия американских компаний на вьетнамском рынке.
Со своей стороны, подтверждая заинтересованность в сотрудничестве и высоко оценивая потенциал американских компаний, вьетнамская делегация также откровенно обозначила ряд существующих проблем, требующих внимания со стороны США. Прежде всего, речь идёт о ценах и логистических издержках: географическая удалённость делает поставки энергоресурсов из США более дорогими по сравнению с рядом других партнёров, что снижает их конкурентоспособность в краткосрочной перспективе. Вьетнам рассчитывает, что США смогут предложить более конкурентоспособные финансовые решения, включая экспортное кредитование, гарантии и механизмы распределения рисков.