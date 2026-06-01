Продвижение интеллектуальных платежей
Расширение доступа к цифровым финансовым услугам
Программа «День без наличных денег» после семи лет реализации официально перешла на новый этап под названием «День цифровых финансов – 2026», который проходит в городе Хошимин под девизом: «Интеллектуальные платежи как двигатель цифровых финансов».
По словам организаторов, переход к формату «Дня цифровых финансов» отражает новую тенденцию развития, при которой цифровые финансы становятся важнейшей инфраструктурой цифровой экономики и одним из ключевых факторов экономического роста.
Организаторы отмечают, что благодаря молодому населению, высокому уровню использования смартфонов и постоянно совершенствующейся цифровой инфраструктуре данных Вьетнам имеет благоприятные возможности для перехода от цели «безналичного общества» к созданию комплексной цифровой финансовой экосистемы.
Как сообщил Фам Ань Туан, директор Департамента платежей Госбанк Вьетнама, с 2019 года программа «День без наличных денег» значительно изменила платёжные привычки населения. К концу 2025 года в стране было зарегистрировано более 25,2 млрд безналичных транзакций на общую сумму свыше 362 млн трлн донгов.
По его словам, программа этого года ориентирована на более высокую цель — обеспечение финансовой инклюзивности, чтобы жители как городов, так и торговцы на традиционных рынках могли получать доступ к прозрачным, безопасным и эффективным финансовым услугам.
Госбанк Вьетнама также сосредоточил усилия на совершенствовании нормативно-правовой базы, развитии безопасной и бесперебойной национальной платёжной инфраструктуры и её стандартизации. Одновременно активно внедряются базы данных о населении и электронная идентификация, что должно облегчить гражданам и предприятиям доступ к банковским услугам.
Особое внимание уделяется переходу от обычных QR-кодов для банковских переводов к стандартизированным платёжным QR-кодам, которые будут широко использоваться в розничной торговле и на традиционных рынках.
Этот шаг рассматривается как важная мера по стандартизации данных о транзакциях, повышению прозрачности и поддержке финансового управления. Одновременно расширяется система двусторонних розничных платежей по QR-кодам с рядом стран региона.
По данным представителей Госбанка Вьетнама, после запуска системы двусторонних платежей по QR-кодам между Вьетнамом и Китай объём покупок китайских туристов во Вьетнаме резко вырос — с нескольких сотен миллионов донгов в день до нескольких миллиардов донгов ежедневно.
Стимулирование современного потребления
По словам Нгуен Нгуен Фыонга, заместителя директора Департамента промышленности и торговли города Хошимин, в условиях поставленной перед городом задачи обеспечить двузначные темпы роста ВРП, отрасль торговли и промышленности сосредоточена на развитии современной торговой инфраструктуры, продвижении электронной коммерции, цифровых платежей и мер по стимулированию потребления как новых драйверов экономического роста.
В настоящее время Хошимин реализует Стратегию развития торговли на период 2026–2030 годов, а также разрабатывает План развития электронной коммерции до 2030 года.
В рамках этой работы программа масштабных распродаж «Сезон покупок» рассматривается как одно из ключевых направлений стимулирования потребительского спроса и продвижения модели, сочетающей туризм и шопинг для привлечения иностранных туристов.
Развитие безналичных платежей в современных розничных сетях уже приносит заметные результаты благодаря высокой конкуренции и стремлению компаний улучшать клиентский опыт. Однако внедрение таких решений на традиционных рынках и в небольших магазинах по-прежнему сталкивается с рядом трудностей, поскольку предлагаемые модели не всегда соответствуют реальным потребностям мелких торговцев.
«Мы исходим из принципа поэтапного внедрения: сначала пилотные проекты, затем постепенное расширение. Многие районы и коммуны Хошимина сами выступили с инициативой внедрения безналичных платежей на традиционных рынках вместо массового внедрения по всему городу одновременно», — подчеркнул Нгуен Нгуен Фыонг.
На рынке Бентхань демонстрация систем QR Pay и QR Global вызвала большой интерес как у торговцев, так и у покупателей. Многие предприниматели отмечают, что QR-коды с уже указанной суммой платежа позволяют снизить количество ошибок, ускорить расчёты и повысить эффективность учёта выручки.
По словам Чан Тхи Хонг, одной из предпринимательниц рынка Бентхань, около 70% покупателей уже предпочитают безналичную оплату, а среди молодёжи этот показатель достигает 80–90%. Использование QR Pay позволяет автоматически учитывать выручку, облегчая декларирование доходов и выполнение налоговых обязательств.
По оценке Департамента промышленности и торговли Хошимина, расширение цифровых платежей способствует модернизации торговой деятельности и помогает традиционным рынкам адаптироваться к новым потребительским тенденциям, расширять клиентскую базу и привлекать больше иностранных туристов.
Представители ряда компаний и финансовых организаций также отмечают, что Вьетнам сегодня является одним из самых динамично развивающихся рынков цифровых платежей в регионе. Доля бесконтактных платежей в сети Visa во Вьетнаме выросла примерно с 50% три года назад до около 80% в настоящее время, что свидетельствует о высоких темпах цифровой трансформации в финансово-банковском секторе и сфере потребления.