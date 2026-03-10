Продвижение зелёного роста в условиях адаптации к изменению климата

При этом зелёный рост, циркулярная экономика и низкоуглеродная экономика определены как ключевые направления, призванные обеспечить глубокую реструктуризацию экономики, повышение производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности.



Документы XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) вновь подтверждают необходимость быстрого и устойчивого развития на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации; эффективного управления и использования ресурсов; охраны окружающей среды; а также активной адаптации к изменению климата.



При этом зелёный рост, циркулярная экономика и низкоуглеродная экономика определены как ключевые направления, призванные обеспечить глубокую реструктуризацию экономики, повышение производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности. В новых условиях развития продвижение зелёного роста является не просто выбором, а неизбежным путём гармонизации экономического роста с охраной окружающей среды и повышением качества жизни населения.



Следуя этим установкам, партийный комитет Министерства сельского хозяйства и окружающей среды оперативно принял программу действий по реализации резолюции XIV съезда КПВ с целью развития устойчивого сельского хозяйства в зелёном, экологическом и низкоэмиссионном направлении; обеспечения продовольственной безопасности; повышения доходов сельского населения; эффективного управления, освоения и использования природных ресурсов; активной адаптации к изменению климата и внесения вклада в достижение двузначных темпов роста экономики.



Исходя из этих целей, программа действий партийной организации Министерства сельского хозяйства и окружающей среды чётко определяет задачи, сроки их реализации, ответственные и взаимодействующие подразделения, а также необходимые ресурсы. Ключевым является не только установление количественных показателей, но и раскрытие содержания каждой задачи: почему её необходимо выполнять, каким образом это будет осуществляться, кто несёт ответственность и как будут измеряться результаты. Быстрая, точная и эффективная реализация каждой задачи будет напрямую создавать новые стимулы для экономического роста.



Центральным направлением программы действий является совершенствование институциональной базы и создание правовой среды для новых сфер, таких как зелёная экономика, циркулярная экономика и углеродный рынок; усиление децентрализации полномочий при одновременном укреплении механизмов контроля и надзора; переход от предварительного контроля к последующему; использование науки, технологий и данных в качестве основы современного управления. План по пересмотру, дополнению и принятию нормативно-правовых актов определён конкретно, с чётким распределением ответственности и сроков, что отражает решимость воплотить резолюцию в практические действия, поддающиеся измерению.



В новых условиях зелёный рост выступает одновременно направлением развития и ответственным обязательством перед будущим страны. Осознавая эту ответственность, многие регионы активно конкретизируют эту политику через собственные программы и модели развития.



Практика провинции Шонла является наглядным примером реализации концепции зелёного роста с учётом местной специфики. Следуя установкам центральных органов, партийный комитет провинции определил два ключевых направления: развитие чистого, органического сельского хозяйства с применением высоких технологий, адаптированного к изменению климата; а также использование культурного и природного потенциала для развития экологического туризма, агротуризма и туризма впечатлений. К настоящему времени в Шонла сформировано девять зон высокотехнологичного сельского хозяйства; создано сотни кодов зон выращивания и цепочек поставок безопасной сельскохозяйственной продукции; разработано сотни продуктов программы OCOP (одна община – один продукт), многие из которых получили защиту внутри страны и за рубежом. Сельскохозяйственная продукция региона экспортируется более чем в 20 стран и территорий.



В сфере туризма провинция стремится формировать бренд устойчивого экологического туризма, который станет стимулом для перехода экономики к «зелёной» структуре. Примечательно, что национальная туристическая зона Мокчау была признана Всемирной организацией туристических премий «Ведущим природным направлением Азии» четыре года подряд (2022, 2023, 2024, 2025) и «Ведущим природным направлением мира» в 2022, 2023 и 2025 годах.



Тем не менее развитие зелёной экономики, основанной на высокотехнологичном сельском хозяйстве и устойчивом экологическом туризме в провинции Шонла, по-прежнему сталкивается с рядом ограничений и трудностей, связанных с инфраструктурой, межрегиональной транспортной системой и транспортной связностью, стимулирующей политикой, стандартами и техническими регламентами зелёного сельского хозяйства и органической продукции, наличием квалифицированных кадров для работы с высокими технологиями, а также с потенциалом государственного управления экологическим туризмом.



Поэтому, по словам руководства провинции, в ближайшее время партийный комитет Шонла продолжит обновлять методы руководства, правильно определять ключевые задачи и прорывные направления для сосредоточения усилий, своевременно подводить итоги практики и распространять эффективные модели. Особое внимание будет уделено развитию циркулярной экономики в сельском хозяйстве, расширению повторного использования и глубокой переработки побочной продукции и отходов; развитию чистого и органического сельского хозяйства с применением высоких технологий в сочетании с экологическим туризмом. Это позволит снизить воздействие на окружающую среду, сохранить биологическое разнообразие, культурную самобытность и природные ландшафты.



Одновременно провинция намерена эффективно использовать потенциал солнечной, гидро-, ветровой и биомассовой энергетики, а также расширять модели производства и использования возобновляемой энергии, соответствующие особенностям различных районов.



Благодаря соответствующим механизмам, политике и измеримым результатам зелёный рост станет одним из ключевых столпов новой модели развития, способствуя реализации стремления к быстрому и устойчивому развитию страны.