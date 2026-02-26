Программа действий по реализации резолюции № 79-NQ/TW о развитии государственного сектора экономики

Правительство приняло Резолюцию № 29/NQ-CP от 24 февраля 2026 года, утвердив Программу действий по реализации резолюции № 79-NQ/TW от 6 января 2026 года Политбюро о развитии государственного сектора экономики (далее — Программа).

Цель Программы — институционализировать и обеспечить полную, согласованную и последовательную реализацию взглядов, целей, задач и решений, определённых в резолюции № 79-NQ/TW о развитии государственного сектора экономики.

Одновременно Программа определяет конкретные задачи, служащие основанием для министерств, ведомств, местных органов власти и заинтересованных организаций при разработке собственных программ и планов действий, организации их выполнения, а также осуществлении контроля, надзора и оценки реализации резолюции; обеспечивается достижение цели повышения эффективности, усиления ведущей, авангардной и стратегически направляющей роли государственного сектора экономики.

Провести пересмотр нормативных правовых актов для своевременного устранения институциональных «узких мест»

Для достижения поставленных целей министерствам, ведомствам, местным органам власти и соответствующим организациям необходимо конкретизировать и решительно реализовать следующие задачи:

Обеспечить всестороннее и глубокое доведение до государственных служащих и работников позиций и курса Партии по развитию государственного сектора экономики; существенно обновить управленческое мышление; перейти от административного управления к модели создания условий для развития, современного управления и решительных действий.

Разработать планы реализации Программы действий Правительства с чётко количественно определёнными целями, уделяя особое внимание следующим направлениям:

Провести ревизию нормативных правовых актов в рамках отраслей, сфер и территорий управления для их корректировки в пределах компетенции либо представления на рассмотрение вышестоящих органов с целью своевременного устранения институциональных барьеров; чётко разграничить функции собственника, функции экономического управления, функции выполнения политических и некоммерческих задач с функцией ведения бизнеса в государственных экономических организациях.

Провести административную реформу в направлении упрощения процедур, сокращения сроков и издержек соблюдения требований, минимизации прямого административного вмешательства; реализовать распределение обязанностей, децентрализацию и делегирование полномочий; повысить автономию и ответственность; применять принципы управления рисками и перейти от предварительного контроля к последующему.

Повышение качества человеческих ресурсов и привлечение талантов

Повысить качество кадрового потенциала, особенно руководящего состава, управленцев и экспертов в государственных экономических организациях; разработать эффективные механизмы привлечения и удержания талантов с учётом профессиональных стандартов, этики и результативности работы.

Генсекретарь То Лам и делегаты осматривают выставочные стенды на Всенациональной конференции по прорывному развитию науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.



Интегрировать Программу и планы действий по развитию государственного сектора экономики в ежегодные и пятилетние программы социально-экономического развития; обеспечить финансирование соответствующих мероприятий либо ходатайствовать о выделении средств в установленном порядке.

Разрабатывать и реализовывать справедливую и прозрачную политику и законодательство на рыночной основе при использовании национальных ресурсов.

В координации с Министерством общественной безопасности использовать национальные базы данных для оперативного мониторинга и оценки эффективности управления и использования государственного капитала, активов и ресурсов как основы для формирования политики и распределения ресурсов.

Обеспечить координацию между государственными органами при проведении проверок, инспекций и аудита во избежание дублирования и негативного влияния на деятельность государственных экономических организаций.

Создать действенный механизм защиты должностных лиц, проявляющих инициативу и несущих ответственность в интересах общества при отсутствии признаков коррупции или корыстной выгоды; установить независимую, всестороннюю и прозрачную процедуру оценки, позволяющую различать объективные ошибки и правонарушения для вынесения справедливых решений.

Активизировать диалог, принимать и оперативно рассматривать обращения и предложения для своевременного устранения трудностей либо докладывать компетентным органам.

Организовать системную и масштабную информационно-просветительскую работу по содержанию резолюции № 79-NQ/TW и роли государственного сектора экономики, диверсифицируя формы и методы коммуникации; разрабатывать тематические медиа-программы на телевидении, радио, в социальных сетях и электронных СМИ.

Стандартизация данных о ресурсах государственного сектора

Министерству общественной безопасности поручено продолжить совершенствование национальных баз данных, в том числе стандартизировать данные о ресурсах государственного сектора экономики, обеспечить их централизованное управление, регулярное обновление, интеграцию, совместимость, безопасность и защиту информации, а также надёжную защиту национального суверенитета в киберпространстве.

Одновременно усилить борьбу с правонарушениями в сфере управления государственными финансами, имуществом, земельными и минеральными ресурсами, государственными инвестициями; обеспечить превентивный и сдерживающий эффект; максимально вернуть государству неправомерно использованные или присвоенные активы и средства.

Министерству культуры, спорта и туризма поручено направлять деятельность СМИ на повышение качества и эффективности информационной работы; обеспечивать объективное, достоверное и полное освещение вопросов государственного сектора экономики; распространять передовые и эффективные модели и практики.

Строго и публично пресекать случаи злоупотреблений, негативных проявлений и распространения недостоверной информации, наносящей ущерб государственным экономическим организациям.

Кроме того, Программа требует от министерств, отраслей, местных органов власти и организаций реализации конкретных задач в сферах управления земельными и природными ресурсами; инфраструктурными активами; государственным бюджетом; государственными резервами; внебюджетными государственными финансовыми фондами; государственным капиталом в предприятиях с долей государства до 50% уставного капитала; государственных предприятиях; государственных кредитных организациях; государственных некоммерческих учреждениях.