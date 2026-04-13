Провинция Футхо ведет всестороннюю подготовку к Дню поминовения королей Хунгов

Конкурс по заворачиванию и варке баньчынг и баньзяй по случаю Дня поминовения королей Хунгов. Фото: ВИА



Подготовка к Дню поминовения королей Хунгов, Фестивалю храма королей Хунгов и Неделе культуры и туризма Земли предков 2026 года в северной провинции Футхо ведется слаженно, всесторонне и поэтапно, с тем чтобы эти мероприятия прошли торжественно, содержательно, эффективно и безопасно, оправдав ожидания населения, стремящегося отдать дань памяти предкам нации.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Хи Нгок отметил, что в этом году фестиваль имеет особое значение, поскольку проходит на фоне административной реорганизации и внедрения двухуровневой модели местных властей. Для успешного проведения мероприятий требуется скоординированное участие властей, профильных ведомств и местных жителей.

Он подчеркнул, что все мероприятия должны быть тщательно подготовлены, с сохранением традиционных ценностей и одновременным созданием новых ярких акцентов для привлечения посетителей. В настоящее время соответствующие подразделения пересматривают поставленные задачи и разрабатывают резервные планы, чтобы обеспечить абсолютную безопасность делегатов и населения.

Обрядовые церемонии воскурения благовоний в память о Национальном прародителе Лак Лонг Куане, Матери Ау Ко и королях Хунгах завершаются в соответствии с традиционными канонами. Историко-мемориальный комплекс храма королей Хунгов во взаимодействии с профильными ведомствами завершил подготовку общей программы мероприятий для представления на утверждение провинциальным властям.

Восемнадцать объединений на уровне общин и кварталов подготовили кадры и материально-техническую базу для проведения фестивальных мероприятий, одновременно развернута информационно-разъяснительная работа, благоустройство городской среды, санитарная очистка территории и меры по обеспечению безопасности. Полиция провинции обследовала маршруты и места проведения мероприятий, разработала схемы организации и перераспределения транспортных потоков, а также развернула командно-информационные пункты и камеры видеонаблюдения в ключевых районах.

Директор Историко-мемориального комплекса храма королей Хунгов Фам Тьен Дат отметил, что новой особенностью нынешнего года станет культурный палаточный лагерь с участием 18 объединений общин и кварталов, что позволит местным территориям продемонстрировать свое культурное своеобразие и сделать фестивальную атмосферу еще более насыщенной.

На территории комплекса уже установлено более 300 транспарантов и свыше 1 000 фестивальных флагов, одновременно усиливается информационно-разъяснительная работа по популяризации пения соан и культа поклонения королям Хунгам на различных медиаплатформах. Ключевые инфраструктурные объекты, включая реконструкцию двора Музея королей Хунгов и завершение строительства здания для приема гостей, близки к завершению.

По словам директора провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Зыонг Хоанг Хыонг, программа празднеств будет расширена и включит более 25 культурных, спортивных и туристических мероприятий, в том числе художественные выступления, уличные народные фестивали, соревнования по традиционным видам спорта, книжные ярмарки, выставки и торговые ярмарки.

Уличный народный фестиваль на тему «Отголоски истоков» запланирован на 24 апреля, то есть на 8-й день третьего лунного месяца. В нем примут участие праздничные шествия 18 объединений общин и кварталов, представляющих 148 местных территорий. Возрожденное после периода перерыва, это мероприятие призвано воссоздать традиционную культурную жизнь этнических общин провинции.

Провинция Футхо также впервые проведет международную выставку изобразительного искусства с целью расширения культурного обмена и знакомства мировой общественности с Землей предков. Ожидается, что общественные мероприятия, организуемые с привлечением внебюджетных ресурсов, включая марафон, турнир по гольфу, традиционные лодочные гонки и уличные фестивали, сделают праздничную программу еще более привлекательной.

Турнир по гольфу на Кубок королей Хунгов намечен на 11 апреля и пройдет на гольф-полях Ванланг, Тамдао, Дамвак и Тханьлань с участием около 600 спортсменов.

День поминовения королей Хунгов, Фестиваль храма королей Хунгов и Неделя культуры и туризма Земли предков 2026 года пройдут с 17 по 26 апреля, то есть с 1-го по 10-й день третьего лунного месяца, на территории специального национального исторического памятника - храма королей Хунгов, а также в ряде других мест провинции. Церемония открытия состоится в 20:00 17 апреля.