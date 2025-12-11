Причал Батьданг: современная достопримечательность в самом сердце Сайгона

Расположенная вдоль оживленной улицы Тондыктханг, пристань Батьданг сегодня символизирует гармоничное сочетание истории и современности в Хошимине. Из старого порта она преобразилась в просторное пространство с элегантной архитектурой и открытыми видами на реку Сайгон, отражая постоянное движение крупного мегаполиса.

Широкая, чистая, вымощенная камнем пешеходная дорожка вдоль берега реки стала идеальным местом для прогулок местных жителей и туристов.

Флагшток Тхунгы – один из старейших исторических памятников в самом сердце Сайгона.

В районе набережной Батьданг ярко развевались национальные флаги стран АСЕАН, создавая в самом центре города атмосферу международного обмена и взаимосвязи.

Причал Батьданг - это уникальное культурное и туристическое место, где посетители могут почувствовать энергию молодости, оставаясь при этом погруженными в наследие города.

Парк у причала Батьданг, предлагающий панорамные виды на живописную реку Сайгон, открывает уникальную возможность увидеть стремительно меняющийся городской ландшафт. Здесь с обзорной площадки гости могут любоваться знаковыми архитектурными достопримечательностями, отражающими дух времени: величественной финансовой башней Bitexco. Она находится в сердце финансового района Тхутхием, расположенного у берег реки Сайгон. Здесь можно видить новый мост Басон, который похож на наполненный ветром парус, символизируя стремление города к интеграции.

Дорожки спроектированы в современном стиле, плавно извиваясь вдоль пышных зеленых склонов, создавая гармоничное сочетание городского ландшафта и прибрежной зелени.

Пешеходный мост украшен яркими цветами в горшках, создавая романтическую атмосферу и являясь идеальным местом для посетителей.

Просторный парк, простирающийся вдоль берега реки, — это место, куда люди приходят отдохнуть, насладиться прохладным ветерком.

Молодые люди с удовольствием посещают терминал скоростных паромов, открывающий захватывающие возможности для путешествий по реке Сайгон.

Уличный художник тщательно зарисовывает пейзажи набережной Батьланг и моста Басон.

Очарование набережной Батьданг заключается в изысканном сочетании природы и современной архитектуры. Обширные зеленые лужайки, перемежающиеся извивающимися пешеходными дорожками в тени старых деревьев, создают идеальное место для отдыха в центре шумного города.

Ранним утром или поздним вечером это пространство становится популярным местом встреч, где люди могут насладиться спокойным ритмом жизни, прохладным бризом с реки и простой, но пленительной красотой Сайгона.

Жизнь на набережной Батьданг становится еще более оживленной благодаря работе терминала скоростных паромов и системы речных автобусов Saigon Waterbus. Современные суда скользят по волнам, позволяя туристам исследовать город с берега реки, создавая уникальный туристический продукт и способствуя формированию самобытного туристического бренда реки Сайгон.

С наступлением ночи пристань Батьданг приобретает ослепительную красоту.

Полосы света от высотных зданий, лодки, плывущие по реке, и рябь на воде, отражающая огни, сливаются воедино, создавая волшебную картину, оставляющую незабываемое впечатление у тех, кто ею восхищается

Культурную атмосферу здесь дополнительно усиливает присутствие уличных художников. Эскизы портретов, архитектурных проектов и городских пейзажей, созданные прямо на месте, стали ярким дополнением, обогащающим культурную жизнь и придающим набережной Батьданг ее неповторимый характер.

Сегодня набережная Батьданг не просто является парком на берегу реки, а стала высококлассным общественным пространством, соединяющим людей с природой и связывающим наследие с будущим. Благодаря своей современной, изысканной красоте и богатой самобытности, набережная Батьданг способствует утверждению Хошимина как привлекательного места отдыха в глазах иностранных гостей.