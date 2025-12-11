СТРАНА И ЛЮДИ
Причал Батьданг: современная достопримечательность в самом сердце Сайгона
Расположенная вдоль оживленной улицы Тондыктханг, пристань Батьданг сегодня символизирует гармоничное сочетание истории и современности в Хошимине. Из старого порта она преобразилась в просторное пространство с элегантной архитектурой и открытыми видами на реку Сайгон, отражая постоянное движение крупного мегаполиса.
Причал Батьданг - это уникальное культурное и туристическое место, где посетители могут почувствовать энергию молодости, оставаясь при этом погруженными в наследие города.
Парк у причала Батьданг, предлагающий панорамные виды на живописную реку Сайгон, открывает уникальную возможность увидеть стремительно меняющийся городской ландшафт. Здесь с обзорной площадки гости могут любоваться знаковыми архитектурными достопримечательностями, отражающими дух времени: величественной финансовой башней Bitexco. Она находится в сердце финансового района Тхутхием, расположенного у берег реки Сайгон. Здесь можно видить новый мост Басон, который похож на наполненный ветром парус, символизируя стремление города к интеграции.
Очарование набережной Батьданг заключается в изысканном сочетании природы и современной архитектуры. Обширные зеленые лужайки, перемежающиеся извивающимися пешеходными дорожками в тени старых деревьев, создают идеальное место для отдыха в центре шумного города.
Ранним утром или поздним вечером это пространство становится популярным местом встреч, где люди могут насладиться спокойным ритмом жизни, прохладным бризом с реки и простой, но пленительной красотой Сайгона.
Жизнь на набережной Батьданг становится еще более оживленной благодаря работе терминала скоростных паромов и системы речных автобусов Saigon Waterbus. Современные суда скользят по волнам, позволяя туристам исследовать город с берега реки, создавая уникальный туристический продукт и способствуя формированию самобытного туристического бренда реки Сайгон.
Культурную атмосферу здесь дополнительно усиливает присутствие уличных художников. Эскизы портретов, архитектурных проектов и городских пейзажей, созданные прямо на месте, стали ярким дополнением, обогащающим культурную жизнь и придающим набережной Батьданг ее неповторимый характер.
Сегодня набережная Батьданг не просто является парком на берегу реки, а стала высококлассным общественным пространством, соединяющим людей с природой и связывающим наследие с будущим. Благодаря своей современной, изысканной красоте и богатой самобытности, набережная Батьданг способствует утверждению Хошимина как привлекательного места отдыха в глазах иностранных гостей.