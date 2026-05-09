Притягательность туристического железнодорожного маршрута Далат – Чаймат среди живописного нагорья

Вокзал Далата (квартал Суанхыонг-Далат, провинция Ламдонг), расположенный на высоте более 1 500 м над уровнем моря, считается одним из самых красивых старинных вокзалов Вьетнама и Индокитая.



Обладая не только исторической ценностью и уникальной архитектурой, это место стало привлекательной туристической достопримечательностью, привлекающей множество посетителей, желающих отправиться в путешествие на туристическом поезде Далат – Чаймат среди романтичного высокогорного пейзажа.



Строительство вокзала Далата было начато французами в 1932 году и завершено в 1938 году. Он являлся узловой станцией железнодорожной линии Фанранг – Далат протяжённостью около 84 км. На всей линии примерно 16 км путей были оборудованы зубчатой рельсовой системой для преодоления перевала Нгоанмук со средним уклоном 12%. В то время технология зубчатой железной дороги существовала только в Швейцарии и Вьетнаме, став уникальным техническим достижением мировой железнодорожной отрасли.

Музыкальное выступление для туристов в поезде, следующем от вокзала Далата до станции Чаймат (Ламдонг). Фото: ВИА.

Это сооружение выполнено в западном архитектурном стиле, но при этом гармонично сочетается с культурными особенностями Центрального Нагорья. Главной особенностью являются три высоких остроконечных крыши, напоминающие величественный горный массив Лангбианг или традиционные дома народностей Центрального Нагорья. Длина вокзала составляет 66,5 м, ширина – 11,4 м, высота – 11 м; витражные окна и классическая арочная крыша создают его неповторимый облик.После многочисленных исторических перемен, в целях сохранения и популяризации культурного наследия, с 1991 года железнодорожная отрасль восстановила участок линии протяжённостью около 7 км от Далата до Чаймата для обслуживания экскурсионных и туристических поездок. В 2001 году вокзал Далата был признан историческим памятником национального значения благодаря своей выдающейся исторической, архитектурной и культурной ценности.Сегодня вокзал Далата является не только местом прибытия и отправления пассажиров, но и популярной достопримечательностью для прогулок и фотосъёмки. По утрам, когда туман ещё окутывает ряды сосен, территория вокзала предстаёт в спокойной и ностальгической атмосфере. Многие туристы приезжают сюда с раннего утра, чтобы насладиться свежим воздухом и запечатлеть характерные виды горного города.Покинув вокзал Далата, корреспондент ВИА вместе с группой туристов отправился в путешествие длиной около 7 км до Чаймата на старинном туристическом поезде. Это единственный восстановленный участок знаменитой когда-то зубчатой железной дороги Далат – Тхапчам.В отличие от современных поездов, состав движется медленно, позволяя пассажирам в полной мере почувствовать красоту окружающих пейзажей. Через окна вагона видны сменяющие друг друга зелёные сосновые холмы, огороды, теплицы и цветочные поля, скрытые в утреннем тумане. На некоторых участках поезд проходит через жилые кварталы: дети машут руками у дороги, а местные жители ненадолго прерывают работу, чтобы посмотреть вслед составу, создавая атмосферу близости и умиротворения, характерную для Далата.Примерно через 30 минут поезд прибывает на станцию Чаймат – пригородный район, сохранивший спокойствие и очарование благодаря цветочным садам, фермерским хозяйствам и чистому воздуху. Отсюда многие туристы продолжают путь к пагоде Линьфыок, известной своей необычной архитектурой, созданной из миллионов осколков керамики и фарфора. Небольшие рынки и местные сельскохозяйственные хозяйства также становятся интересными остановками для туристов, желающих ближе познакомиться с жизнью жителей высокогорья.