Природный заповедник в Ниньбине способствует устойчивому развитию туризма

Обладая разнообразными природными ресурсами и богатыми экосистемами, природный заповедник водно-болотных угодий Ван Лонг в уезде Жавьен северной провинции Ниньбинь имеет много преимуществ и потенциал для развития экономики, основанной на услугах, внося эффективный вклад в местное социально-экономическое развитие.

Природный заповедник водно-болотных угодий Ван Лонг является одним из немногих нетронутых низменных внутренних водно-болотных угодий, оставшихся в дельте реки Хонг (Красная), а также крупнейшим природным заповедником водно-болотных угодий в северном регионе.

Ниньбинь - провинция с богатой и разнообразной экосистемой, разделенной на 5 систем типичных характеристик популяций видов и биоразнообразия.

Здесь находятся две экосистемы - водно-болотная и известняковая. В уезде произрастает более 720 видов растений из 277 семейств и шести видов высших сосудистых растений, причем восемь видов занесены во вьетнамскую Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Разнообразие животных в заповеднике также невероятно. Здесь обитает 39 видов млекопитающих, 100 видов птиц, 38 видов рептилий и амфибий, 43 вида рыб, 132 вида насекомых, 48 видов наземных моллюсков и 60 видов водных моллюсков.

Примечательно, что в природном заповеднике водно-болотных угодий Ван Лонг обитает самое большое количество лангуров во Вьетнаме, которых можно увидеть в дикой природе.

Это место является обладателем двух национальных рекордов по количеству лангуров Делакура и по самому большому нетронутому ландшафту во Вьетнаме.

Народный комитет уезда Жавьен реализовал множество решений по развитию устойчивого туризма, связанных с охраной окружающей среды в природном заповеднике водно-болотных угодий Ван Лонг.

Храм Чанг-ан, вид сверху, где красивые пейзажи связаны с историей столицы древнего государства Дайковьет. (Фото: ВИА)



В частности, уезд уделяет особое внимание созданию продуктов зеленого туризма, пропаганде повышения осведомленности партийных комитетов, местных органов власти, населения и посетителей об обработке отходов, сточных вод, сохранении ландшафта, построению зеленой - чистой - красивой окружающей среды в соответствии с Кодексом цивилизованное туристическое поведение; закрепить ответственность местных властей за улучшение туристической среды; разработать программу пропаганды, воспитывать культурное поведение населения по отношению к посетителям и защищать туристические экологические ресурсы.

Г-н Ха Тхе Ань, секретарь Союза молодежи города Хошимина Жавьен, сказал, что в дополнение к координации посадки более 20 тысяч деревьев, способствующих распространению зеленого образа жизни, охране окружающей среды, уменьшению изменения климата, молодежи уезда также продвигали информационно-пропагандистскую деятельность для обеспечения санитарии окружающей среды, природного ландшафта, не уничтожать биоразнообразие, а также повышать осведомленность о сборе мусора. Эти мероприятия способствуют продвижению имиджа зеленого туризма Ван Лонга.

Ву Тхи Дыок, заместитель председателя Народного комитета округа Жавьен, сказала, что защита ландшафта, окружающей среды и биоразнообразия Ванлонга играет важную роль в туризме и социально-экономическом развитии уезда, помогая создавать рабочие места и повышать доходы местных жителей.

Нгуен Као Тан, заместитель директора Департамента туризма провинции Ниньбинь, подчеркнул, что власти и местные жители заповедника приложили усилия для реализации мер по защите окружающей среды и природной красоты. Для продвижения преимуществ этой местности провинции необходимо усилить образование, научные исследования и разработку специальных туристических продуктов, связанных с сохранением биоразнообразия и защитой окружающей среды.

Находясь в 80 км к югу от Ханоя лагуна Ванлонг считается «легендарной землей» с крупнейшим водно-болотным заповедником в дельте Красной реки на севере Вьетнама.



Ежегодно заповедник Ванлонг принимает большое количество посетителей. С мая по сентябрь - лучший сезон для посещения заповедника.

Природный заповедник входит в число различных достопримечательностей провинции Ниньбинь, которая наделена природой широким спектром красивых природных ландшафтов и экосистем.

Среди других мест в Ниньбинь, ставших привычными для любителей путешествий, - Тамкок - Битьдонг, Национальный парк Кукфыонг и особенно ландшафтный комплекс Чанган.

В 2014 году комплекс Чанган был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного и природного наследия - первым во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии, удостоенным этой чести.