Премьер-министр Фам Минь Чинь провел встречу с представителями вьетнамской общины в Российской Федерации

Премьер-министр Фам Минь Чиньпровел встречу с сотрудниками посольства и представителями вьетнамской общины в Российской Федерации.



Bечером 22 марта по местному времени в Москве премьер-министр Фам Минь Чинь в ходе своего официального визита в Российскую Федерацию провел встречу с руководителями и сотрудниками Посольства СРВ в РФ и представителями вьетнамской общины в Российской Федерации.

На мероприятии также присутствовали заместители премьер-министра Чан Хонг Ха и Буй Тхань Сон.

Премьер-министр Фам Минь Чинь выступает с речью во встрече с представителями вьетнамской общины в России. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь встречается с представителями вьетнамской общины в Российской Федерации. Фото: ВИА

Ранее, церемония встречи премьер-министра Фам Минь Чиня и высокопоставленной вьетнамской делегации состоялась в московский аэропорт Внуково-2 в Москве.

Официальная церемония встречи Премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялась торжественно прямо в международном аэропорту Внуково-2 под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Юрьевича Руденко. В торжественной обстановке, когда Премьер-министр Фам Минь Тьинь прошёл по красной дорожке к почётному месту, военный оркестр исполнил государственные гимны Вьетнама и Российской Федерации. Затем Премьер-министр Фам Минь Тьинь обошёл строй почётного караула и наблюдал прохождение почётного караула торжественным маршем.

Торжественная официальная церемония встречи Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Российской Федерации состоялась в международном аэропорту Внуково-2. Фото: ВИА



Заместитель Министра иностранных дел Руденко; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко; директор Департамента протокола Министерства иностранных дел России; Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой, а также сотрудники Посольства и представители вьетнамской общины в России тепло приветствовали Премьер-министра Фам Минь Тьиня и делегацию высокого уровня Вьетнама.

Это первый визит руководителя высокого уровня Вьетнама в Российскую Федерацию в 2026 году. Согласно программе, в ходе визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь проведёт переговоры с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным; встретится с Президентом России Владимиром Путиным; встретится с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко; встретится с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и российские руководители обсудят укрепление отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией, прежде всего в политической сфере, а также дальнейшее расширение сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, развитии инфраструктуры, науке и технологиях, образовании и подготовке кадров, культуре и искусстве, особенно в области атомной энергетики и нефтегазовой отрасли.

В рамках визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь также возложит цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мин и к Могиле Неизвестного Солдата; проведёт встречи с организациями ветеранов, Обществом российско-вьетнамской дружбы, друзьями и лицами, внёсшими вклад в развитие двусторонних отношений; встретится с руководителями ряда крупных российских корпораций и предприятий; проведёт встречи с вьетнамско-российскими предприятиями; посетит ряд образовательных и высокотехнологичных учреждений России; посетит успешные инвестиционные и бизнес-проекты вьетнамских компаний в России; встретится с сотрудниками Посольства и вьетнамской общиной в Российской Федерации.