Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным







В ходе встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинформировал и выразил удовлетворение результатами переговоров с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также встречи с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.





Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что нынешний визит делегации высокого уровня Вьетнама в Россию имеет важное значение для продвижения реализации договорённостей на высшем уровне между двумя странами, особенно достигнутых между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Владимиром Путиным; для согласования ключевых направлений по переосмыслению и всестороннему повышению уровня сотрудничества Вьетнама и России, отвечающего задачам развития каждой страны в новую эпоху, а также для обсуждения конкретных мер по углублению сотрудничества во всех сферах.