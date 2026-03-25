Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ТЕМА ВЫПУСКА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы РФ

По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках официального визита в Российскую Федерацию днём 24 марта в здании Государственной Думы РФ Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и представителями различных политических партий, представленных в Государственной Думе.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным (Фото: ВИА)

Тепло приветствуя Премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамскую делегацию высокого уровня, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подтвердил, что Государственная Дума готова координировать действия с вьетнамской стороной для реализации договорённостей на высшем уровне, углубляя и повышая практическую эффективность всеобъемлющего стратегического партнёрства РФ – Вьетнам. Парламент России продолжит тесно взаимодействовать с Национальным собранием Вьетнама в совершенствовании правовой базы двустороннего сотрудничества, особенно в таких сферах, как экономика и торговля, энергетика, образование и подготовка кадров.

В ходе встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь проинформировал и выразил удовлетворение результатами переговоров с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также встречи с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что нынешний визит делегации высокого уровня Вьетнама в Россию имеет важное значение для продвижения реализации договорённостей на высшем уровне между двумя странами, особенно достигнутых между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Владимиром Путиным; для согласования ключевых направлений по переосмыслению и всестороннему повышению уровня сотрудничества Вьетнама и России, отвечающего задачам развития каждой страны в новую эпоху, а также для обсуждения конкретных мер по углублению сотрудничества во всех сферах.

Премьер-министр высоко оценил роль Государственной Думы и лично Председателя Вячеслава Володина в совершенствовании правовой базы, создании благоприятных условий для реализации договорённостей на высшем уровне, поддержке выполнения конкретных программ, планов и проектов сотрудничества, направленных на развитие и углубление российско-вьетнамского взаимодействия. Он также поблагодарил российский парламент за внимание, создание благоприятных условий и обеспечение безопасности вьетнамской общины, проживающей, работающей и обучающейся в России, что способствует её стабильной интеграции и укрепляет её роль как моста дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами. Премьер-министр также выразил пожелание успешного проведения выборов в Государственную Думу в сентябре 2026 года.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным (Фото: ВИА)

Стороны подтвердили, что за прошедшее время отношения между парламентами двух стран развиваются весьма успешно; законодательные органы активно и эффективно взаимодействуют как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, результативно реализуя существующие механизмы сотрудничества, в частности проводя поочерёдно заседания Межпарламентской комиссии. Стороны выразили уверенность, что парламенты двух стран и далее будут содействовать реализации договорённостей руководителей на высшем уровне и что в новом созыве законодательные органы будут и впредь идти рука об руку, внося практический вклад в вывод российско-вьетнамских отношений на новый уровень в эпоху расширенного сотрудничества.

Председатель Государственной Думы подчеркнул, что, несмотря на устойчивое развитие отношений в последние годы, всеобъемлющее стратегическое партнёрство между РФ и Вьетнамом всё ещё обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста.

В этом духе стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам активизации взаимных визитов в ближайшее время; сотрудничества и взаимной поддержки на международных и региональных площадках; расширения обмена опытом в законодательной деятельности и парламентском контроле; создания благоприятных условий для реализации достигнутых договорённостей и заключения новых соглашений, отвечающих интересам обеих сторон; договорились активизировать усилия по устранению препятствий в экономическом и торговом сотрудничестве; поддержали расширение народных обменов, межрегиональных связей, развитие туризма, а также сотрудничества в области образования и подготовки кадров и науки и технологий.

Председатель Вячеслав Володин подтвердил неизменную поддержку процветания Вьетнама и выразил решительную поддержку подписанию соглашения о строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме, рассматривая этот проект как важный элемент развития энергетики страны и основу для значительного экономического роста Вьетнама в ближайшие годы.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Резолюция Политбюро о строительстве и развитии столицы Ханоя в новую эпоху

К 2045 году Ханой станет одним из ключевых центров инноваций Азиатско-Тихоокеанского региона, сосредоточением знаний и технологий, с современной инфраструктурой и управлением, высоким качеством жизни населения, цивилизованным, безопасным и комфортным для проживания обществом.
ПОДРОБНЕЕ

Top