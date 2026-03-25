Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы РФ
Премьер-министр высоко оценил роль Государственной Думы и лично Председателя Вячеслава Володина в совершенствовании правовой базы, создании благоприятных условий для реализации договорённостей на высшем уровне, поддержке выполнения конкретных программ, планов и проектов сотрудничества, направленных на развитие и углубление российско-вьетнамского взаимодействия. Он также поблагодарил российский парламент за внимание, создание благоприятных условий и обеспечение безопасности вьетнамской общины, проживающей, работающей и обучающейся в России, что способствует её стабильной интеграции и укрепляет её роль как моста дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами. Премьер-министр также выразил пожелание успешного проведения выборов в Государственную Думу в сентябре 2026 года.
Стороны подтвердили, что за прошедшее время отношения между парламентами двух стран развиваются весьма успешно; законодательные органы активно и эффективно взаимодействуют как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, результативно реализуя существующие механизмы сотрудничества, в частности проводя поочерёдно заседания Межпарламентской комиссии. Стороны выразили уверенность, что парламенты двух стран и далее будут содействовать реализации договорённостей руководителей на высшем уровне и что в новом созыве законодательные органы будут и впредь идти рука об руку, внося практический вклад в вывод российско-вьетнамских отношений на новый уровень в эпоху расширенного сотрудничества.
Председатель Государственной Думы подчеркнул, что, несмотря на устойчивое развитие отношений в последние годы, всеобъемлющее стратегическое партнёрство между РФ и Вьетнамом всё ещё обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста.
В этом духе стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам активизации взаимных визитов в ближайшее время; сотрудничества и взаимной поддержки на международных и региональных площадках; расширения обмена опытом в законодательной деятельности и парламентском контроле; создания благоприятных условий для реализации достигнутых договорённостей и заключения новых соглашений, отвечающих интересам обеих сторон; договорились активизировать усилия по устранению препятствий в экономическом и торговом сотрудничестве; поддержали расширение народных обменов, межрегиональных связей, развитие туризма, а также сотрудничества в области образования и подготовки кадров и науки и технологий.
Председатель Вячеслав Володин подтвердил неизменную поддержку процветания Вьетнама и выразил решительную поддержку подписанию соглашения о строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме, рассматривая этот проект как важный элемент развития энергетики страны и основу для значительного экономического роста Вьетнама в ближайшие годы.