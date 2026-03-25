ВЬЕТНАМ- РОССИЯ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Секретаря Совета безопасности РФ

В рамках официального визита в Российскую Федерацию 24 марта Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация высокого уровня провели встречу с Секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

 
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Секретарём Совета безопасности Сергеем Шойгу (Фото: ВИА)

Секретарь Совбезопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что в последнее время всеобъемлющее стратегическое партнёрство между РФ и Вьетнамом динамично развивается во многих сферах благодаря пристальному руководству и активной поддержке Генерального секретаря То Лама и Президента Владимира Путина. Он также высоко оценил роль министерств иностранных дел и посольств двух стран как связующего звена, активно продвигающего сотрудничество и вносящего важный вклад в позитивное развитие двусторонних отношений.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поделился информацией о важных результатах, достигнутых на XIV съезде Коммунистической партии Вьетнама, отметив, что Вьетнам ставит цель к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — развитой страной с высоким уровнем дохода.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Секретарём Совета безопасности Сергеем Шойгу (Фото: ВИА)

Премьер-министр подчеркнул, что данный визит имеет исключительно важное значение для переосмысления и всестороннего повышения уровня сотрудничества между двумя странами, содействия социально-экономическому развитию каждой из них в новых условиях, а также для укрепления мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Секретарь Совбезопасности Сергей Шойгу заявил, что российская сторона будет прилагать усилия совместно с министерствами и ведомствами Вьетнама для эффективной реализации договорённостей, достигнутых в ходе недавних визитов и контактов на высшем уровне; одновременно подтвердил готовность России поддержать Вьетнам в обеспечении энергетической безопасности в условиях текущей нестабильности в мире. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии уже сложившихся направлений сотрудничества, а также в расширении взаимодействия на новые сферы, соответствующие возможностям обеих сторон, в интересах социально-экономического развития и вывода двусторонних отношений на новый уровень.

В атмосфере высокого уровня политического доверия Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Секретарь Совбезопасности Сергей Шойгу подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедшее время, отметили достигнутые результаты, обсудили и предложили ряд мер по устранению существующих трудностей и продвижению взаимодействия в таких сферах, как оборона и безопасность, экономика, торговля и инвестиции, нефтегазовая энергетика, транспорт, гуманитарное сотрудничество, народные обмены, туризм и другие.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в области военно-технического взаимодействия, подготовки высококвалифицированных кадров, а также эффективно использовать потенциал Российско-вьетнамского тропического центра для дальнейшего развития сотрудничества в сфере науки и технологий.

Оба лидера подтвердили наличие значительного потенциала для расширения и углубления сотрудничества во всех областях; выразили поддержку активизации обмена информацией и взаимодействия между профильными ведомствами двух стран в целях противодействия как традиционным, так и нетрадиционным угрозам безопасности, тем самым способствуя укреплению мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Относительно вьетнамской общины в России стороны отметили её значительный вклад в развитие традиционной дружбы между народами двух стран. Секретарь Совбезопасности выразил заинтересованность в увеличении числа граждан Вьетнама, проживающих, обучающихся и работающих в России, что будет способствовать развитию страны в текущих условиях.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Партия и государство Вьетнама всегда уделяют внимание соотечественникам за рубежом, регулярно проводят работу по повышению их правосознания в части соблюдения законов и традиций принимающей страны, содействуют их интеграции и активному вкладу в социально-экономическое развитие РФ.

Стороны выразили уверенность, что при наличии высокой политической воли и доверия традиционная дружба и всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Россией будут переосмыслены и выведены на новый уровень в новых условиях, продолжая динамично развиваться и приносить практическую пользу народам двух стран.


ИЖВ/ВИА

