Премьер-министр Фам Минь Тьинь возложил цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину в Москве

В рамках официального визита в Российскую Федерацию утром 23 марта по местному времени в столице Москвы премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация возложили цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину и к памятнику неизвестным солдатам.



Возлагая цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину, премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация с глубоким почтением склоняют головы в память о Президенте Хо Ши Мине — великом лидере, национальном герое, мировом культурном деятеле, основателе первых дружеских отношений между народами Вьетнама и Советского Союза, ныне РФ; они выражают намерение всегда сохранять и развивать искренние чувства к стране и народу России, строить отношения между Вьетнамом и РФ все более глубокими, содержательными, прочными и эффективными.

Памятник Президенту Хо Ши Мину расположен на площади Хо Ши Мина в районе Академический и является сооружением с ярким историческим и культурным значением, символизирующим глубокую дружбу между Вьетнамом и РФ. Памятник был открыт к 100-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина. Автором скульптуры является Владимир Ефимович Цигаль, архитектор — Роман Григорьевич Кананин. Они вдохновлялись образом Солнца и бамбука — символами жизненной силы и стойкости вьетнамского народа, создав уникальный дизайн памятника.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с делегатами принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Президенту Хо Ши Мину в столице Москвы (Фото: ВИА)



Сегодня памятник Хо Ши Мину в Москве является не только художественным сооружением, но и местом встреч и почитания для вьетнамской общины в России, особенно в дни важных праздников. Это также привлекает международных туристов, способствуя укреплению дружбы между Вьетнамом и РФ.

В тот же день утром премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация возложили цветы к памятнику неизвестным солдатам в Александровском саду, у западной стены Кремля, выражая уважение и почтение безымянным героям Красной Армии, погибшим в Великой Отечественной войне Советского Союза (ныне РФ) в 1941–1945 годах.

Премьер-министр Фам Минь Чинь и его делегация возложили венки к памятнику Неизвестному солдату в Александровском саду на западной стене Кремля. Фото: ВИА



