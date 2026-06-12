РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Премьер-министр Ле Минь Хынг: Ханой должен вносить больший вклад в достижение целей роста всей страны
Согласно докладу партийного комитета Ханоя, представленному председателем Народного комитета города Ву Дай Тхангом, валовой региональный продукт (ВРП) в первом квартале 2026 года вырос на 7,87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше среднего показателя по стране, однако не соответствует предусмотренному сценарию. Доходы государственного бюджета достигли почти 57% от планового показателя; освоение государственных инвестиционных средств составило около 48 трлн донгов, что эквивалентно почти 40% плана. Общий объём розничной торговли и доходов от потребительских услуг вырос на 13%; объём вновь зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг почти 3 млрд долларов США; количество иностранных туристов, прибывших в Ханой, составило около 3 млн человек, увеличившись почти на 33%.
Город активно реализует резолюции и заключения Центрального комитета; ускоряет выполнение Закона о столице; сосредотачивает усилия на освобождении земельных участков для реализации ключевых инфраструктурных проектов; активно формирует новое пространство развития посредством Генерального плана развития столицы с горизонтом в 100 лет; устраняет препятствия для реализации затянувшихся проектов и мобилизует ресурсы для развития.
Особенно важно, что Ханой является одним из ведущих регионов страны в реализации Резолюции № 57-NQ/TW, принимая многочисленные меры в области цифровой трансформации, построения цифрового правительства и развития науки и технологий. Двухуровневая модель местной администрации в основном внедрена синхронно и функционирует стабильно; административные процедуры продолжают упрощаться.
Выступая с заключительным словом, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил и высоко оценил важные результаты, достигнутые партийной организацией, органами власти и жителями столицы за последнее время.
Вместе с тем Премьер-министр указал на ряд недостатков, требующих скорейшего устранения, в том числе на то, что рост ВРП в первом квартале не достиг предусмотренного сценария; реализация специальных механизмов в соответствии с Законом о столице всё ещё сталкивается с трудностями; мобилизация инвестиционного капитала из частного сектора пока не отвечает требованиям; многие ключевые инфраструктурные проекты продолжают отставать от графика из-за проблем, связанных с освобождением земельных участков, земельным фондом и жильём для переселения.
Кроме того, серьёзными вызовами для столицы остаются загрязнение окружающей среды, транспортные заторы, городские подтопления, перегруженность школ и нехватка высококвалифицированных кадров в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, больших данных и полупроводниковой промышленности.
Премьер-министр подчеркнул, что как главный политико-административный центр страны Ханой должен ставить перед собой более высокие цели и стандарты, чтобы вносить больший вклад в выполнение общих задач страны. Поскольку на долю столицы приходится 12,5% ВВП страны, каждый дополнительный процент роста Ханоя имеет важное значение для достижения цели двузначных темпов роста.
Премьер-министр предложил Ханою продолжить эффективную реализацию резолюций и заключений Центрального комитета, Политбюро, Национального собрания и Правительства; надлежащим образом выполнять Закон о столице и Резолюцию Политбюро о развитии столицы в новую эпоху.
Одной из ключевых задач является эффективная организация реализации Закона о столице в направлении решительного перехода от административной децентрализации к реальному делегированию полномочий, максимально используя предоставленные особые механизмы и меры политики. Одновременно необходимо укреплять взаимодействие с регионами Столичного региона и дельты Красной реки в развитии транспортной инфраструктуры, охране окружающей среды и формировании производственных и снабженческих цепочек.
В сфере экономического развития Премьер-министр потребовал комплексно реализовать меры для достижения цели роста на уровне 11% в 2026 году; постоянно пересматривать сценарии роста и устанавливать конкретные показатели для каждой отрасли и каждого района.
Глава Правительства особо подчеркнул необходимость мобилизации и эффективного использования всех ресурсов для развития. Ханою необходимо разработать решения по устойчивому увеличению доходов бюджета; практиковать бережливость, сократив как минимум на 10% текущие расходы; оптимизировать использование земельных ресурсов, повысить эффективность государственных инвестиций и активизировать привлечение общественного капитала таким образом, чтобы каждый донг государственных инвестиций привлекал от 5 до 10 донгов внебюджетного капитала.
Премьер-министр потребовал синхронно реализовать Генеральный план развития столицы с горизонтом в 100 лет; завершить урегулирование всех затянувшихся проектов; пересмотреть среднесрочный план государственных инвестиций на период 2026–2030 годов в направлении концентрации ресурсов, сократив количество проектов как минимум на 30% по сравнению с предыдущим периодом, а также обеспечить освоение 100% государственных инвестиционных средств в 2026 году.
Что касается вопросов благосостояния населения, Премьер-министр обратил внимание на необходимость комплексной реализации мер по решению проблем загрязнения воздуха и водных ресурсов, транспортных заторов, подтоплений и отходов, поставив задачу в основном завершить выполнение этих задач в 2026 году.
В сфере административной реформы город должен немедленно сократить на 50% административные процедуры, связанные с гражданами и предприятиями; усилить интеграцию данных; обеспечить предоставление в полном объёме в онлайн-формате 100% государственных услуг, отвечающих необходимым условиям, начиная с третьего квартала 2026 года.
В отношении частного сектора экономики необходимо реализовать решительные меры для того, чтобы этот сектор действительно стал одной из важнейших движущих сил экономики; приоритет следует отдавать проектам в области исследований и разработок, высоких технологий, чистых и экологически безопасных технологий.
Говоря о рынке арендного жилья, Премьер-министр отметил необходимость совершенствования институциональной базы и политики для устойчивого развития социального жилья; изучения возможностей создания механизмов развития арендного социального жилья, механизмов управления и мобилизации инвестиционных ресурсов.
Подчёркивая роль науки, технологий и инноваций, Премьер-министр подтвердил, что Ханой должен решительно реализовывать Резолюцию № 57-NQ/TW; сосредоточиться на развитии таких стратегических технологий, как искусственный интеллект, большие данные, полупроводники, робототехника, автоматизация, аэрокосмические технологии, кибербезопасность и квантовые технологии; стремиться к тому, чтобы цифровая экономика обеспечивала около 22% ВРП к концу 2026 года.
По словам Премьер-министра, Ханой должен стать ведущим научно-технологическим и инновационным центром страны, занимающим достойное место в Азии; максимально использовать потенциал Парка высоких технологий Хоалак, Национального инновационного центра, университетов, научно-исследовательских институтов и технологических предприятий; одновременно создавать специальные механизмы для привлечения ведущих экспертов, учёных и талантливых специалистов как из Вьетнама, так и из-за рубежа.
Премьер-министр потребовал от Ханоя усилить работу по охране окружающей среды, повышению качества здравоохранения, образования и социальной защиты населения; обеспечить эффективное функционирование двухуровневой модели местной администрации; укреплять административную дисциплину и порядок в сочетании с инновациями; поощрять и защищать кадры, которые осмеливаются мыслить, действовать и брать на себя ответственность в интересах общего дела.
Что касается предложений Ханоя, Премьер-министр в принципе согласился с ними и поручил министерствам и ведомствам совместно изучить и рассмотреть их в рамках своей компетенции, создав наиболее благоприятные условия для быстрого и устойчивого развития столицы, достойного её роли политического и административного центра страны и одного из ведущих двигателей экономического роста Вьетнама.