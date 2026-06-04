РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Премьер-министр Ле Минь Хынг: Хайфон должен стать лидером в обновлении модели роста и цифровой трансформации
Проект доклада охватывает четыре направления: руководство, организация и деятельность органов, подразделений и местных властей в условиях функционирования двухуровневой модели местной администрации; руководство и организация выполнения задач по обеспечению темпов роста не ниже 10% в период 2026–2030 годов в соответствии с резолюцией XIV Всевьетнамского съезда партии; руководство и реализация резолюции 57-NQ/TW Политбюро о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; проведение проверки, оценки и классификации партийных организаций, членов партии, а также руководящих кадров в соответствии с Положением № 366-QĐ/TW от 30 августа 2025 года и Заключением № 12-KL/TW от 19 марта 2026 года Политбюро.
Согласно проекту доклада, Постоянное бюро партийного комитета Хайфона обеспечило серьёзное, своевременное и качественное выполнение руководящих принципов, резолюций, директив, положений и заключений центральных органов партии, отвечающих требованиям нового этапа развития. На сегодняшний день двухуровневая модель местной администрации функционирует стабильно и приносит положительные результаты для населения и бизнеса. Вместе с тем взаимодействие между отдельными органами и подразделениями при решении рабочих вопросов иногда оставалось недостаточно скоординированным, а работа по систематизации и цифровизации архивных документов продвигается медленно.
Выполнение задачи по обеспечению двузначных темпов роста осуществлялось в соответствии с указаниями центральных органов. С самого начала года были разработаны сценарии экономического роста и освоения средств государственных инвестиций на 2026 год, которые реализуются в решительном порядке. Однако вклад новых проектов и крупных предприятий в экономический рост пока остаётся недостаточно заметным, новые драйверы роста проявляют себя не в полной мере, а ряд затянувшихся проектов, приводящих к потерям ресурсов, до сих пор не урегулирован.
В части реализации резолюции №57-NQ/TW город своевременно конкретизировал её положения в виде программ, планов и руководящих документов, многие задачи выполняются в установленные сроки. Однако инфраструктура информационных технологий, цифровой трансформации и базы данных в ряде сфер остаются недостаточно развитыми, а финансирование науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации пока ограничено.
В ходе реализации Положения № 366-QĐ/TW Политбюро Постоянное бюро партийного комитета разработало нормативные документы, инструкции и критерии оценки для различных категорий коллективов и отдельных лиц, обеспечив количественную оценку, связанную с результатами и эффективностью выполнения поставленных задач.
Выступая на конференции, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что Хайфон является одним из регионов, внедривших множество новых и инновационных подходов в организации работы двухуровневой модели местной администрации, активно использует технологии в управлении, мониторинге и регулировании, а также продвигает реформу административных процедур. По его словам, практический опыт Хайфона необходимо тщательно изучить и обобщить для последующего распространения.
Оценивая социально-экономическое развитие города, Премьер-министр отметил, что Хайфон продолжает сохранять высокие темпы роста и входит в число лидеров страны, демонстрируя значительный рост бюджетных поступлений и уровень освоения государственных инвестиций выше среднего по стране.
Вместе с тем Премьер-министр подчеркнул, что город должен объективно признать невыполнение плановых показателей роста в первом квартале при очень высоких целевых показателях на весь год. Хайфону необходимо глубже проанализировать качество экономического роста, особенно структуру бюджетных доходов, и на этой основе выработать меры по формированию стабильных и долгосрочных источников поступлений, а также активно изучать и предлагать новые модели роста, основанные на науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации.
По словам Премьер-министра, Хайфон должен стать передовым регионом в реализации крупных установок центральных органов по обновлению модели роста, сосредоточив усилия на развитии высокотехнологичной промышленности, обрабатывающих производств и вспомогательной промышленности. Необходимо также совершенствовать политику привлечения иностранных инвестиций, увязывая её с передачей технологий, подготовкой кадров и повышением потенциала отечественных предприятий для участия в глобальных цепочках поставок.
Что касается функционирования двухуровневой модели местной администрации, Премьер-министр отметил необходимость проведения комплексного промежуточного анализа после года её работы для объективной оценки эффективности модели. Следует тщательно оценить потенциал кадров на уровне общин и кварталов с учётом должностных обязанностей, размеров территории, объёма работы и задач развития каждой местности.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость тщательного анализа сфер, в которых на местном уровне ощущается нехватка профильных специалистов; активизации подготовки, повышения квалификации и ротации кадров из департаментов и отраслевых ведомств на базовый уровень для выполнения новых задач. Одновременно необходимо решительно перейти от административно-управленческого мышления к мышлению, ориентированному на создание условий для развития, поставив в центр обслуживания интересы граждан и бизнеса.
Говоря о реализации резолюции 57-NQ/TW, Премьер-министр отметил, что цифровая инфраструктура, базы данных и объёмы инвестиций в науку и технологии в городе пока остаются ограниченными. Он потребовал увеличить финансирование научно-технологической сферы, расширять механизмы государственного заказа на научные исследования, создавать интегрированные базы данных, связанные с национальными информационными системами, стимулировать обмен данными между государственным и частным секторами, а также развивать высококвалифицированные кадры для повышения конкурентоспособности и привлечения талантов.
В отношении задач экономического развития Премьер-министр поручил Хайфону пересмотреть и актуализировать сценарии роста до конца года, усилить контроль за выполнением целевых показателей, эффективно мобилизовать и использовать инвестиционные ресурсы, активизировать привлечение качественных ПИИ, внутренних инвестиций и других общественных ресурсов.
Он также предложил ускорить реализацию ключевых проектов, прежде всего в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленных парков, логистики и морских портов, развивать систему стратегической транспортной инфраструктуры, усиливать межрегиональную связанность и укреплять роль города как национального центра логистики и морской экономики страны.
Премьер-министр потребовал обеспечить освоение 100% плана государственных инвестиционных средств на 2026 год и заранее разработать среднесрочный план государственных инвестиций на период 2026–2030 годов с концентрацией ресурсов на объектах, обладающих межрегиональным значением, высоким мультипликативным эффектом и экономической эффективностью.
Кроме того, городу необходимо активизировать программы продвижения торговли, стимулирования потребления и развития туризма, оказывать практическую поддержку бизнес-сообществу, продолжать глубокую реформу административных процедур в сферах инвестиций, земельных отношений и строительства, завершить урегулирование затянувшихся проектов, завершить работу по перераспределению избыточной государственной недвижимости для создания дополнительных ресурсов развития, а также своевременно корректировать планы территориального развития в соответствии с требованиями центральных органов и Планом развития дельты Красной реки.
Относительно предложений Хайфона Премьер-министр сообщил, что Инспекционно-контрольная группа обобщит их и представит Политбюро и Секретариату, а также поручит профильным министерствам и ведомствам рассмотреть и решить соответствующие вопросы в рамках их компетенции.