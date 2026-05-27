Премьер-министр Ле Минь Хынг: Виньлонг должен решительно обновить модель роста и создать прорыв в развитии
В мероприятии также приняли участие члены ЦК КПВ: Данг Суан Фонг — министр, руководитель Аппарата Правительства; До Тхань Бинь — министр внутренних дел; Чинь Вьет Хунг — министр сельского хозяйства и окружающей среды; Чан Хонг Минь — министр строительства; Дао Хонг Лан — министр здравоохранения; Хоанг Минь Шон — министр образования и подготовки кадров; а также руководители ряда центральных министерств и ведомств. Со стороны провинции Виньлонг в мероприятии участвовали секретарь провинциального партийного комитета Чан Ван Лау, члены Постоянного бюро провинциального партийного комитета и руководители ряда местных департаментов и ведомств.
Сосредоточить усилия на устранении узких мест
Согласно докладу провинциального партийного комитета Виньлонга, экономический рост (ВРП) в первом квартале 2026 года составил примерно 5,3 %, в том числе сельскохозяйственный сектор вырос на 2,9 %, сектор услуг — на 9,73 %, розничная торговля — на 12,09 %, информационно-коммуникационная сфера — на 15,06 %. Доходы государственного бюджета по состоянию на 15 мая достигли 47,38 % от утверждённого плана, в том числе внутренние поступления — 47,24 %. Однако темпы роста пока не соответствуют ожиданиям из-за ряда трудностей, включая снижение объёмов производства тепловой электроэнергии, рост логистических расходов, нехватку песка для засыпки, удорожание строительных материалов, нехватку заказов у предприятий и медленные темпы освоения государственных инвестиций. Для достижения цели роста ВРП в 2026 году на уровне не менее 10 % провинция скорректировала сценарий роста, поставив задачу обеспечить рост во втором квартале на 10,92 %, в третьем — на 11,27 %, а в четвёртом — на 12 %.
В 2026 году общий объём государственного инвестиционного капитала провинции составляет 13 845 миллиардов донгов, из которых к настоящему времени распределено 99,96 %. По состоянию на 21 мая освоено 15,16 % плана; ряд ключевых проектов активно реализуется. Основными трудностями остаются освобождение территорий, нехватка песка для засыпки, рост цен на строительные материалы, а также затягивание инвестиционных процедур и выбора подрядчиков по отдельным проектам.
В связи с этим провинция Виньлонг сосредоточилась на реализации ряда мер: решительном ускорении освобождения территорий; гибком перераспределении капитала; усилении контроля за ходом реализации проектов; ускорении строительства ключевых объектов; достижении 100-процентного освоения государственных инвестиционных средств в 2026 году. Что касается затянувшихся проектов, провинция активно взаимодействует с центральными министерствами и ведомствами для устранения правовых, земельных, планировочных и финансовых препятствий с целью скорейшего ввода проектов в эксплуатацию.
В вопросе функционирования двухуровневой модели местной администрации Народный комитет провинции Виньлонг институционализировал руководящие установки посредством принятия более 120 важных документов, одновременно совершенствуя организационную структуру от провинциального до общинного уровня с почти 10 400 административными штатными единицами и более 53 200 штатными единицами учреждений. Активно продвигаются процессы децентрализации и делегирования полномочий; уделяется внимание кадровым перемещениям, сокращению штатов, а также обучению и повышению квалификации государственных служащих и сотрудников госучреждений. Передача функций между уровнями власти осуществляется бесперебойно; деятельность органов и учреждений после реорганизации постепенно стабилизируется и входит в нормальный режим.
Одновременно решительно проводится административная реформа: 100 % административных процедур предоставляются в онлайн-формате, уровень своевременного рассмотрения дел на базовом уровне превышает 96 %, а уровень удовлетворённости населения и бизнеса составляет более 99 баллов. Работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с установленными процедурами, что способствует формированию общественного консенсуса в процессе функционирования двухуровневой модели местной администрации.
В рамках реализации Резолюции № 57-NQ/TW провинция организовала широкое информирование и изучение документа среди всех кадров, государственных служащих и сотрудников госучреждений. Цифровая инфраструктура развивается по синхронизированной и современной модели: создан единый центр обработки данных, объединены общие программные платформы, отвечающие требованиям функционирования двухуровневой модели местной администрации. Административная реформа, связанная с цифровой трансформацией, принесла заметные результаты; цифровая экономика развивается позитивно — доход телекоммуникационного сектора в 2025 году превысил 3 065 миллиардов донгов, создана 341 общественная группа цифровых технологий. Продолжается активное развитие научных исследований и внедрения технологий в производство.
Работа по партийному строительству и укреплению политической системы во Виньлонге осуществляется комплексно по политическому, идеологическому, нравственному и организационному направлениям; своевременно отслеживаются и ориентируются общественные настроения, формируется высокий уровень общественного согласия. Особое внимание уделяется вопросам культуры, социальной политики, национальностей, религии, обороны, безопасности и внешних связей; обеспечиваются общественный порядок и безопасность.
Премьер-министр Ле Минь Хынг в заключительном выступлении отметил и высоко оценил усилия партийной организации, властей и населения провинции Виньлонг в условиях многочисленных трудностей и вызовов. Он подчеркнул, что провинция сумела сохранить социально-политическую стабильность, укрепить оборону и безопасность, обеспечить общественный порядок и добиться ряда позитивных результатов в социально-экономическом развитии.
Вместе с тем Премьер-министр отметил, что нынешние результаты роста пока не являются устойчивыми; экономический рост в первом квартале 2026 года остаётся ниже средних показателей по стране и не соответствует намеченному сценарию. Доходы бюджета не покрывают потребности текущих расходов; сельскохозяйственное производство остаётся раздробленным и мелкомасштабным, а возможности доступа к науке и технологиям и их применения ограничены. Масштабы, потенциал и конкурентоспособность предприятий остаются недостаточными; привлечение инвестиций в высокотехнологичное сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность остаётся слабым; инфраструктура, особенно транспортная и логистическая, пока не отвечает требованиям развития.
Кроме того, освоение государственных инвестиционных средств осуществляется медленно; многие проблемы, относящиеся к компетенции местных властей, до сих пор не решены окончательно. Кадровые ресурсы высокого качества не соответствуют потребностям развития. Уровень бедности остаётся высоким, многие районы всё ещё испытывают трудности. Административная реформа пока не отвечает поставленным требованиям, а процедуры рассмотрения дел в ряде сфер остаются дублирующимися и сложными.
Уделять особое внимание развитию высокоценной, зелёной и циркулярной аграрной экономики
Подчеркнув необходимость обновления мышления в вопросах развития, Премьер-министр отметил, что это является особенно важной задачей для Виньлонга на нынешнем этапе. Провинция должна решительно перейти от административно-управленческого и обслуживающего мышления к мышлению созидания развития; обновить методы руководства и управления в направлении большей инициативности, креативности, готовности мыслить масштабно, действовать решительно и брать на себя ответственность.
В сложившейся ситуации для достижения двузначных темпов роста Премьер-министр предложил провинции Виньлонг в предстоящий период синхронно и эффективно реализовывать Резолюцию XIV Всевьетнамского партийного съезда, резолюции и заключения Центрального комитета, Политбюро, Секретариата, Национального собрания и Правительства, особенно стратегические резолюции Политбюро.
Премьер-министр потребовал от провинции активно пересмотреть содержание провинциального плана развития и завершить разработку и корректировку всей системы планирования в соответствии с планированием региона дельты Меконга; завершить подготовку решений по устранению препятствий для инфраструктурных проектов; окончательно урегулировать вопросы использования избыточной и неиспользуемой государственной недвижимости и земель.
Подчеркнув, что невозможно обеспечить быстрый рост, опираясь преимущественно на традиционное сельское хозяйство, Премьер-министр предложил Виньлонгу обновить подходы и сформировать новую модель роста на основе раскрытия потенциала и преимуществ провинции, особенно значительной численности населения; активизировать привлечение инвестиций в промышленность и сферу услуг, а также ускоренное развитие кадров высокого качества для достижения двузначных темпов роста. Одновременно необходимо решительно перейти от традиционного сельскохозяйственного производства к развитию высокоценной, зелёной и циркулярной аграрной экономики; формировать цепочки взаимодействия “производство — переработка — логистика — сбыт”; привлекать предприятия к инвестициям в глубокую переработку, послеуборочное хранение и высокотехнологичное сельское хозяйство; уделять внимание развитию брендов, географических указаний и систем прослеживаемости; устранять узкие места, связанные с выдачей кодов районов выращивания, карантином и экспортными стандартами; расширять рынки сбыта для ключевой продукции.
Кроме того, Премьер-министр потребовал от провинции разработать конкретные сценарии роста по каждому кварталу, отрасли и направлению; количественно определить показатели роста и распределить конкретные задачи между департаментами, ведомствами, местными властями и предприятиями с закреплением ответственности за их выполнение.
Глава Правительства отметил, что Виньлонгу необходимо осуществить прорывное развитие транспортной и логистической инфраструктуры на основе диверсификации инвестиционных ресурсов; сосредоточиться на эффективном подключении к сети скоростных автомагистралей; модернизировать национальные автотрассы на территории провинции. Также следует развивать систему внутренних речных портов и речной логистики; усиливать взаимосвязь с Кантхо и Хошимином для участия в крупных цепочках поставок; инвестировать в цифровую инфраструктуру, телекоммуникации, центры обработки данных и платформы цифровой трансформации.
По словам Премьер-министра, урегулирование затянувшихся и проблемных проектов создаст значительные ресурсы для краткосрочного роста провинции, поэтому необходимо сосредоточиться на устранении препятствий, ускорении распределения и освоения государственных инвестиционных средств 2026 года; активно перераспределять капитал от проектов с низкими темпами освоения к проектам с высокой готовностью к освоению и потребностью в дополнительном финансировании. Следует решительно пересмотреть и сократить административные процедуры, улучшить инвестиционный и деловой климат; развивать частный сектор экономики; стимулировать инновационное предпринимательство, цифровую трансформацию и применение информационных технологий в управлении и предоставлении административных услуг.
В вопросе функционирования аппарата двухуровневой местной администрации Премьер-министр потребовал обеспечить бесперебойную работу системы и повысить эффективность исполнения служебных обязанностей. Особое внимание необходимо уделить расстановке, обучению и повышению квалификации кадров общинного уровня; ускорить процесс упорядочения, управления и использования избыточной государственной недвижимости и служебных помещений; проявлять инициативность и гибкость в организации аппарата и кадровой политике в соответствии с практическими потребностями.
Касаясь реализации Резолюции № 57 Политбюро о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, Премьер-министр подчеркнул необходимость активного продвижения движения “Цифровая ликвидация неграмотности”, всеобщего распространения цифровых навыков; мобилизации ресурсов и развития кадрового потенциала для науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации; усиления профессиональной подготовки в соответствии с потребностями бизнеса; привлечения научно-технических кадров; сотрудничества с ведущими университетами региона; поддержки молодёжи в сфере инновационного предпринимательства.
Одновременно Премьер-министр подчеркнул, что провинция должна эффективно реализовывать политику социальной защиты, национальную и религиозную политику, развивать социальное жильё. Необходимо качественно выполнять Национальные целевые программы; обеспечивать оборону, безопасность и общественный порядок; уделять внимание партийному строительству и формированию сплочённой, единой, честной, демократичной, деятельной и эффективной системы административных органов.
В целом согласившись с предложениями и рекомендациями провинции Виньлонг, Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам изучить предложения провинции для координации решений и самостоятельного выполнения задач в рамках своей компетенции; своевременно докладывать и представлять на рассмотрение вышестоящих органов вопросы, выходящие за пределы полномочий.
Премьер-министр подтвердил, что Центральный комитет, Правительство, министерства и ведомства всегда будут сопровождать местные власти; вместе с тем провинция Виньлонг должна максимально развивать дух инициативности, креативности, самостоятельности и опоры на собственные силы, решительно добиваясь успешного выполнения поставленных задач социально-экономического развития.
В тот же день Премьер-министр Ле Минь Хынг и Центральная рабочая делегация возложили благовония и цветы в Мемориальном комплексе Председателя Совета министров Фам Хунга и Мемориальном комплексе Премьер-министра Во Ван Киета в провинции Виньлонг.