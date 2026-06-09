Форум будущего АСЕАН – 2026
Премьер-министр Ле Минь Хынг: АСЕАН должна стать субъектом, участвующим в формировании новых норм современной эпохи
В нынешнем году форум проводится в период начала реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045. Кроме того, это первое крупное многостороннее внешнеполитическое мероприятие высокого уровня, организованное Вьетнамом после успешного проведения XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, выборов в Национальное собрание XVI созыва и народные советы всех уровней.
Форум будущего АСЕАН 2026 собрал более 600 участников, включая руководителей государств и правительств, министров, представителей стран-членов АСЕАН и государств-партнёров Ассоциации, руководителей региональных и международных организаций, представителей исследовательских центров, деловых кругов, а также местных органов власти Вьетнама и других стран.
Выступая на церемонии открытия, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что АСЕАН находится на переломном этапе своего развития, когда происходит переосмысление базовых принципов мировой экономики, технологий и глобального распределения сил.
Глава правительства отметил, что за почти шесть десятилетий своего существования и развития главным достижением АСЕАН стали не только население, приближающееся к 700 миллионам человек, и статус одного из наиболее динамичных центров мирового роста, но прежде всего способность преодолевать различия, укреплять доверие и расширять сотрудничество, превращаясь в сплочённое, устойчивое и единое в своём многообразии сообщество.
По мнению Премьер-министра Ле Минь Хынга, если прошедшие шесть десятилетий были временем формирования идентичности АСЕАН, то предстоящие десятилетия станут периодом формирования её будущего в условиях глубоких глобальных преобразований. Технологии заново определяют конкурентоспособность, искусственный интеллект — производительность, данные — влияние и силу, а зелёная трансформация — модели развития.
В этих условиях, отметил Премьер-министр, преимущества будут принадлежать не только государствам, располагающим значительными ресурсами, но и тем странам и регионам, которые способны участвовать в формировании новых правил и стандартов современной эпохи. Вьетнам считает, что АСЕАН должна и обязана стать активным субъектом этого процесса, не только воспринимая глобальные тенденции, но и внося вклад в их формирование.
Для реализации этих устремлений Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления ценностей, лежащих в основе успеха Ассоциации, — единства, устойчивости и единства в многообразии, одновременно применяя более инновационный подход: достигать согласия в вопросах ценностей, сохраняя гибкость в действиях; твёрдо придерживаться принципов, обновляя методы работы; сохранять свою идентичность и при этом активно использовать возможности, возникающие в условиях новой эпохи.
На пути реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045 Премьер-министр предложил ориентироваться на три стратегических направления развития.
Во-первых, АСЕАН должна не только участвовать в глобальных процессах, но и вносить вклад в их формирование. В мире, который становится всё более фрагментированным и конкурентным, Ассоциация должна иметь более весомый голос в разработке новых норм, правил и механизмов сотрудничества, а также в урегулировании разногласий на основе международного права.
Премьер-министр подчеркнул, что АСЕАН должна стать центром диалога, ядром сотрудничества и опорой взаимного доверия. Именно в этом заключается особый вклад Ассоциации в обеспечение мира, стабильности и развития как в регионе, так и во всём мире.
Во-вторых, АСЕАН должна быть не только производственным центром, но и центром инноваций. По словам Премьер-министра, преимущества в сфере трудовых ресурсов и выгодное географическое положение сделали АСЕАН важным звеном глобальных цепочек поставок. Однако в цифровую эпоху будущее принадлежит не тем экономикам, которые лишь производят, а тем, которые способны создавать инновации.
Премьер-министр подчеркнул, что АСЕАН должна стать не только местом потребления технологий, но и пространством их создания; не только территорией, через которую проходят цепочки поставок, но и площадкой, где формируются цепочки создания стоимости. Именно поэтому Ассоциации необходимо активнее инвестировать в науку и технологии, инновации, цифровую экономику и подготовку высококвалифицированных кадров; стремиться к созданию технологической и цифровой экосистемы с собственной идентичностью АСЕАН, одновременно внося активный вклад в формирование глобальных стандартов и норм.
В-третьих, АСЕАН должна быть не просто сообществом государств, а подлинным сообществом людей. По мнению Премьер-министра Ле Минь Хынга, конечной целью любой стратегии развития являются не показатели экономического роста сами по себе, а повышение качества жизни населения.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что успех АСЕАН должен измеряться не только объёмом ВВП, но и возможностями, которые создаются для молодого поколения, ролью, предоставляемой женщинам, уровнем защиты уязвимых групп населения, а также способностью каждого гражданина ощущать, что АСЕАН действительно является его собственным сообществом.
Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что важнейшая ценность, которую АСЕАН продемонстрировала миру на протяжении почти шестидесяти лет своего существования, заключается в том, что различия не ведут к расколу, единство не уничтожает многообразие, а интеграция не приводит к утрате самобытности. В предстоящие десятилетия Ассоциация должна и дальше доказывать, что сплочённое и устойчивое сообщество способно вносить значительный вклад в формирование мира, сотрудничества и развития как в регионе, так и во всём мире.
Подчеркнув неразрывную связь будущего Вьетнама с будущим АСЕАН, Премьер-министр Ле Минь Хынг заявил, что Вьетнам продолжит идти вместе с Ассоциацией, руководствуясь стремлением созидать будущее и способствовать построению мирного, стабильного и процветающего региона.