Премьер-министры Вьетнама и Словакии стали свидетелями обмена документами и провели совместный брифинг для прессы

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг и его словацкий коллега Роберт Фицо 13 апреля в Ханое стали свидетелями обмена документами о сотрудничестве между двумя странами и провели совместный брифинг для прессы, на котором объявили об итогах состоявшихся ранее переговоров.

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг (справа, на заднем плане) и его словацкий коллега Роберт Фицо стали свидетелями обмена меморандумом о взаимопонимании между Министерством обороны Вьетнама и Министерством обороны Словакии о сотрудничестве в области оборонной промышленности. (Фото: ВИА)

В присутствии двух премьер-министров министерства, ведомства и местные органы двух стран обменялись шестью документами о сотрудничестве. В их числе - меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Вьетнама и Министерством обороны Словакии о сотрудничестве в области оборонной промышленности, меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Вьетнама и Министерством иностранных и европейских дел Словакии, а также меморандум о культурном сотрудничестве на период 2026–2030 годов между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством культуры Словакии.

Стороны также обменялись соглашением о сотрудничестве между Народным комитетом провинции Дьенбьен и властями города Высоке-Татры, предусматривающим взаимодействие в экономической, торговой, научно-технической и культурной сферах на период 2026–2031 годов, а также меморандумом о взаимопонимании между Комиссией Вьетнама по стандартам, метрологии и качеству (STAMEQ) и Словацким управлением по стандартам, метрологии и испытаниям (UNMS), и еще одним меморандумом между Вьетнамским институтом атомной энергии (VAEI) и Словацким научно-исследовательским институтом атомных электростанций.

На брифинге для прессы премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что визит проходит в особенно важный момент - вскоре после того, как во Вьетнаме было завершено укрепление ключевого руководящего аппарата. Он подчеркнул, что премьер-министр Роберт Фицо стал первым зарубежным гостем, которого он принял в качестве главы правительства, а также первым высокопоставленным руководителем из Европейского союза, посетившим Вьетнам после повышения уровня отношений Вьетнама и ЕС до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он подчеркнул, что этот визит является наглядным свидетельством того значения, которое премьер-министр Роберт Фицо лично и Правительство Словакии придают Вьетнаму, и отражает многолетнюю тесную, искреннюю и доверительную дружбу между двумя странами.

В атмосфере искренности, взаимного доверия и взаимопонимания премьер-министры провели весьма успешные переговоры и достигли широкого консенсуса по различным направлениям. Они приняли совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Словакией до стратегического партнерства.

В соответствии с этим лидеры договорились поручить двум министерствам иностранных дел в кратчайшие сроки разработать план действий по реализации рамок стратегического партнерства между Вьетнамом и Словакией, нацеленный на качественный прорыв в двустороннем сотрудничестве и обеспечение ощутимых выгод для народов и деловых кругов двух стран.

В ходе визита министерства, отраслевые ведомства, местные органы власти и предприятия двух стран подписали и обменялись 16 документами о сотрудничестве, охватывающими ключевые сферы политики и дипломатии, обороны, культуры, атомной энергетики, стандартизации и метрологии, межрегионального взаимодействия, безопасности, здравоохранения, туризма и судостроения.

Премьер-министр Ле Минь Хынг заявил, что в целях дальнейшего углубления стратегического партнерства в предстоящее время стороны достигли твердого консенсуса по комплексу мер, включая укрепление политического доверия и взаимную поддержку в повышении роли и позиций друг друга на международной арене, достижение практических результатов в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, активизацию связей в области обороны и безопасности в соответствии с высоким уровнем политического доверия, продвижение сотрудничества в сферах науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также расширение партнерства в области образования и подготовки кадров, труда, культуры, туризма и межнародных обменов.

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг (справа) и его словацкий коллега Роберт Фицо. (Фото: ВИА)

Сообщая дополнительные подробности о конкретных программах сотрудничества, премьер-министр Вьетнама поблагодарил Словакию за признание вьетнамской общины 14-м этническим меньшинством в этой центральноевропейской стране, тем самым создав прочную правовую основу для ее уверенной интеграции и вклада в укрепление двусторонней дружбы.

Он выразил уверенность в том, что при твердой политической решимости правительств обеих стран, а также совместных усилиях деловых кругов и народов двух государств стратегическое партнерство между Вьетнамом и Словакией принесет процветание обеим странам и внесет позитивный вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.

Со своей стороны премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что стороны провели откровенные и конструктивные обсуждения.

Вспоминая свой визит во Вьетнам в 2016 году, Роберт Фицо выразил глубокое восхищение впечатляющим прогрессом страны и ее значительными достижениями за последние годы. Он поздравил Вьетнам с итогами XIV всевьетнамского съезда Партии, на котором были определены ключевые стратегии развития, в частности переход от модели роста, основанной на количестве, к модели, ориентированной на качество.

Премьер-министр Словакии особо отметил устойчивое развитие вьетнамско-словацких отношений на основе взаимной выгоды, подчеркнув, что Вьетнам является для Словакии не только другом, но и крупнейшим торговым партнером в Юго-Восточной Азии. Вместе с тем он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество пока еще не соответствует своему полному потенциалу. Поэтому стороны договорились и далее укреплять взаимодействие по всем направлениям, прежде всего в экономике и торговле, в соответствии с недавно выведенным на новый уровень стратегическим партнерством между Вьетнамом и Словакией, а также всеобъемлющим стратегическим партнерством между Вьетнамом и ЕС.

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг и его словацкий коллега Роберт Фицо посещают фотовыставку, организованную совместно Канцелянией Правительства и Вьетнамским информационным агентством. (Фото: ВИА)

Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что в рамках этого визита его сопровождает крупная делегация словацких предпринимателей, которая примет участие во Вьетнамско-словацком бизнес-форуме. Правительства двух стран намерены оказывать поддержку предприятиям в расширении сотрудничества, инвестиционной и деловой деятельности, превращая политические обязательства в конкретные результаты.

Словакия готова активизировать сотрудничество и делиться опытом с Вьетнамом в приоритетных сферах, таких как атомная энергетика, оборонная промышленность, финансы и образование и подготовка кадров. Он также отметил большой интерес граждан Словакии к поездкам во Вьетнам и поблагодарил вьетнамскую сторону за предоставление безвизового режима для граждан Словакии, выразив надежду на открытие прямого авиасообщения, которое будет способствовать дальнейшему развитию туризма и контактов между людьми.

Разделяя и поддерживая позиции Вьетнама по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, премьер-министр Роберт Фицо пригласил премьер-министра Ле Минь Хынга посетить Словакию в ближайшее время, одновременно призвав активизировать обмены на высоком уровне в целях дальнейшего продвижения двусторонних отношений на благо обеих стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.