Преимущество безопасного туристического направления

Иностранные туристы осматривают исторический памятник — храм королей Динь и Ле в древней столице Хоалы (провинция Ниньбинь). (Фото: ВИА)

По данным Национального управления по туризму Вьетнама, в феврале 2026 года Вьетнам принял более 2,2 млн иностранных туристов, что стало третьим месяцем подряд, когда туристический поток превышает отметку в 2 млн человек, после 2,45 млн в январе 2026 года и 2,02 млн в декабре 2025 года.



В целом за первые два месяца текущего года страна приняла почти 4,7 млн иностранных туристов, что на 18,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, такой рост обеспечен не только мерами по либерализации визовой политики, диверсификации туристических продуктов и активному продвижению, но и привлекательностью Вьетнама как безопасного туристического направления.



В последнее время вьетнамский туризм стабильно получает высокие оценки международных СМИ с точки зрения безопасности и надёжности. Американский туристический портал Travel Off Path назвал Вьетнам самым безопасным направлением в Азии. Международная организация Best Diplomats включила Вьетнам в список 10 самых безопасных направлений Азии. В рейтинге 25 лучших стран для самостоятельных путешествий, составленном журналом Travel+Leisure, Вьетнам вошёл в топ-5 ведущих направлений.

Туристы пробуют чай с ароматом лотоса Тэйхо у Императорской цитадели Тханглонг (Ханой). (Фото: ВИА)

Ранее страна также стала единственной в Юго-Восточной Азии, включённой в список 9 самых безопасных направлений для женщин, путешествующих в одиночку, по версии журнала Time Out. На фоне роста популярности самостоятельных, индивидуальных и малогрупповых поездок подобные признания играют важную роль в укреплении доверия и напрямую влияют на выбор направления иностранными туристами.



Примечательно, что преимущество Вьетнама как безопасного направления обусловлено не только стабильной политико-общественной ситуацией, низким уровнем преступности и спокойной природной средой, но и дружелюбием и открытостью местного населения, а также эффективностью реагирования на риски, разрешения инцидентов и защиты прав туристов. Во многих случаях иностранные туристы, потерявшие личные вещи, получали их обратно благодаря тому, что местные жители находили и передавали их компетентным органам. В сложных ситуациях путешественники также нередко получают своевременную помощь от местных властей и сообщества.



В январе 2026 года, получив от граждан кошелёк с денежными средствами и документами туриста — гражданина США, полиция квартала Тэйхоалы (провинция Ниньбинь) оперативно установила владельца и организовала возврат имущества. В конце февраля 2026 года, получив информацию о туристе из США, заблудившемся в горной лесной местности на границе провинций Зялай и Куангнгай, полиция общины Данг Тхюи Чам (провинция Куангнгай) незамедлительно начала поиски, доставила туриста в медицинский пункт, оказала помощь, обеспечила питанием и помогла стабилизировать его состояние. Именно такие своевременные и ответственные действия оставляют у иностранных туристов глубокое впечатление о Вьетнаме как о тёплой и гостеприимной стране.

Иностранные туристы в традиционных костюмах народов Вьетнама с энтузиазмом готовят баньчынг. (Фото: ВИА)

В настоящее время фактор безопасности является не только необходимым условием туристического направления, но и важным конкурентным преимуществом. Эксперты отмечают, что Вьетнам имеет возможность привлечь туристические потоки, смещающиеся из регионов с потенциальными рисками, в сторону более безопасных и стабильных направлений.



Вьетнаму также необходимо активно взаимодействовать с отечественными и международными авиакомпаниями для оптимизации и расширения авиамаршрутов, обеспечивающих приток иностранных туристов.



Полноценное путешествие формируется благодаря сочетанию красивых ландшафтов, качественного сервиса, вкусной кухни и ощущения безопасности и комфорта. Туристической отрасли необходимо продолжать усиливать управление направлениями, формировать цивилизованную туристическую среду, решительно пресекать случаи навязывания услуг, мошенничества и завышения цен. Одновременно следует совершенствовать механизмы защиты прав туристов, обеспечивать функционирование горячих линий и повышать готовность к реагированию на возникающие инциденты.