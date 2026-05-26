Председатель НС Чан Тхань Ман: Комитет по науке, технологиям и окружающей среде не имеет права отставать от практики
С начала работы НС XVI созыва и в первые месяцы 2026 года Комитет по науке, технологиям и окружающей среде быстро стабилизировал организационную структуру, оперативно включился в работу и успешно выполнил поставленные задачи. В рамках реализации резолюций Партии Комитет осуществлял координацию работы по оказанию содействия Партийному комитету Национального собрания в мониторинге и контроле выполнения Плана № 3260 по реализации резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.
В сфере законотворчества и надзора Комитет сосредоточил усилия на совершенствовании законодательства в области развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, продвижении децентрализации и реформировании административных процедур в соответствии с практическими потребностями. Комитет проводил экспертизу и соэкспертизу, а также представил НС для принятия более 30 законопроектов и резолюций.
Одновременно Комитет организовал надзор за крупными и сложными вопросами, оказывающими влияние на социально-экономическое развитие и жизнь населения, включая загрязнение воздуха в городах, безопасность водных ресурсов, изменение климата, энергетический переход, безопасность пищевых продуктов, применение науки и технологий в повседневной жизни, цифровую трансформацию и другие направления.
Кроме того, Комитет стал одним из лидеров в реализации движения «Цифровая народная грамотность - цифровое НС», достиг почти абсолютного уровня использования электронных подписей и обработки документов в цифровой среде (за исключением секретных документов), а также внедрил технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска информации и подготовки кратких обзоров экспертных материалов.
Совершенствование институциональной базы в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации
Отметив и высоко оценив ответственность, инициативность и усилия Постоянного состава Комитета, Председатель НС подчеркнул, что задачи на 2026 год и весь срок полномочий XVI созыва будут ещё более масштабными в связи с необходимостью достижения двузначных темпов роста экономики и реализации двух столетних целей развития.
Председатель НС предложил Комитету сосредоточиться на реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, прежде всего в сферах науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации; обновить подходы к законотворчеству, обеспечив более стратегическое видение, новые методы работы, большую креативность и инициативность в духе принципа «соответствовать своей роли и хорошо знать своё дело».
Помимо подготовки предложений по принятию новых политик, Комитет должен осуществлять надзор за их реализацией. Председатель НС потребовал сосредоточить внимание на контроле за выполнением законов, связанных с развитием науки и технологий и инноваций, таких как Закон о науке, технологиях и инновациях, Закон об индустрии цифровых технологий, Закон об искусственном интеллекте, а также проверить, насколько эффективно действуют подзаконные акты и инструкции по их реализации от центрального до местного уровня. Для обеспечения качественного надзора необходимо разработать ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные программы мониторинга, а также усилить постоянный контроль за актуальными вопросами, вызывающими интерес общественности и избирателей.
Председатель НС потребовал совершенствовать институциональную базу в сфере науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, устраняя правовые барьеры. В ходе нынешней комплексной ревизии нормативно-правовых документов Комитет должен пересмотреть законы и резолюции в своей сфере ответственности, выявить противоречащие друг другу, дублирующие или устаревшие положения и незамедлительно предложить изменения.
Он призвал перейти от экспертизы документов к экспертизе политики и стратегическому консультированию. Экспертные заключения должны основываться на анализе политики, данных, оценке воздействия и прогнозировании рисков; необходимо сократить объём описательной информации и усилить аналитическую составляющую, уменьшить перечисление фактов и увеличить количество политических рекомендаций.
Говоря об ускорении цифровой трансформации рабочих процессов и создании единой базы данных, Председатель НС подчеркнул, что цифровая трансформация должна носить реальный и практический характер, избегая формализма и кампаний ради отчётности. Комитет должен стать образцовой моделью современного «цифрового органа Национального собрания», работающего без бумажного документооборота и принимающего решения на основе данных. Необходимо ускорить интеграцию передовых технологий ИИ в информационные системы, обслуживающие депутатов НС, а также стандартизировать и интегрировать базы данных по законодательной экспертизе и контролю исполнения рекомендаций по итогам надзора.
Председатель НС подчеркнул, что Комитет по науке, технологиям и окружающей среде должен стать сильным комитетом в области профессиональной экспертизы, данных и экспертного потенциала. Необходимо продолжить совершенствование структуры подкомитетов, укреплять механизмы координации, максимально использовать потенциал членов Комитета - специалистов, управленцев и депутатов с богатым практическим опытом, формировать сеть экспертов и активнее использовать данные Правительства, Государственного аудита, министерства науки и технологий, исследовательских организаций, университетов и профессиональных ассоциаций.
Напомнив о поручениях Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, Председатель НС подчеркнул, что именно они являются руководством к действию для Комитета XVI созыва. Будучи головным консультативным органом НС по указанным ключевым направлениям, Комитет по науке, технологиям и окружающей среде не имеет права отставать от практики. Каждый член Комитета должен обладать диалектическим мышлением учёного, но вместе с тем проявлять решительность и дух новаторства создателя государственной политики, твёрдо стремясь сделать науку и технологии, инновации, цифровую трансформацию и энергетику теми крыльями, которые помогут стране уверенно вступить в новую эпоху развития вьетнамской нации.