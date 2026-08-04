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РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Правительственная пресс-конференция: после реорганизации количество деревень и городских групп жителей сократилось на 46,33 %

Во второй половине дня 3 августа на очередной правительственной пресс-конференции по итогам июля 2026 года заместитель министра внутренних дел Нгуен Тхи Ха, отвечая на вопрос о результатах объединения деревень и городских групп жителей, сообщила, что к настоящему времени все 34 провинции и города центрального подчинения завершили реорганизацию деревень и городских групп жителей в соответствии с требованиями Политбюро ЦК КПВ и Правительства.
Заместитель министра внутренних дел Нгуен Тхи Ха сообщила, что после реорганизации число деревень и территориальных групп жителей по всей стране сократилось на 41 511. Фото: VNA
Работа была проведена серьёзно, синхронно, открыто и демократично, получила широкую поддержку среди кадровых работников, членов Партии и населения, способствовала сохранению политической стабильности, общественного порядка и безопасности на местах.

После реорганизации количество деревень и городских групп жителей по всей стране сократилось с 89 589 до 48 078, то есть на 41 511 единиц, или на 46,33 %. Проведённая реорганизация не только позволила оптимизировать систему управления, но и увеличила масштаб административных единиц, повысила долю деревень и городских групп жителей, соответствующих установленным нормативам, а также в основном устранила проблему чрезмерно малых и разрозненных населённых пунктов. При этом были сохранены деревни и городские группы жителей, обладающие особыми историческими, культурными, этническими, религиозными особенностями, а также имеющие важное значение для национальной обороны, безопасности и обусловленные специфическими географическими условиями.

Одновременно с проведением реорганизации местные органы власти завершили совершенствование структуры партийных организаций, комитетов Отечественного фронта Вьетнама и общественно-политических организаций. Параллельно были своевременно и комплексно решены вопросы кадрового обеспечения, распределения обязанностей и предоставления социальных гарантий внештатным работникам общиного уровня, а также деревень и городских групп жителей. Были подготовлены необходимые материально-технические условия, переданы документы, имущество и иные ресурсы, что позволило новым административным единицам приступить к работе сразу после их создания без каких-либо перебоев в функционировании политической системы на местах и в повседневной жизни населения.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнула, что реорганизация деревень и городских групп жителей была завершена в полном соответствии с поставленными целями, требованиями и установленными сроками, предусмотренными Заключением № 34-KL/TW Политбюро. Она способствует дальнейшему совершенствованию организационной структуры на низовом уровне, повышению эффективности и результативности деятельности политической системы, а также укреплению механизмов местного самоуправления. Кроме того, проводится реструктуризация и повышение качества корпуса внештатных работников с приоритетом для лиц, пользующихся авторитетом, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями, уровнем подготовки и навыками применения информационных технологий, что позволит более эффективно решать задачи управления на местах в новых условиях.

ИЖВ/ВИА

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