Поэтическая красота лагуны Лапан в Хюэ

Лагуна Лапан расположена в коммуне Чанмэй – Лангко города Хюэ, у подножия перевала Хайван. Эта солоноватоводная лагуна площадью около 800 гектаров защищена величественным горным хребтом Батьма, создающим пейзаж одновременно грандиозный, спокойный и поэтичный.
Первозданная и загадочная красота этого уголка Хюэ всегда привлекает туристов, желающих познакомиться с природой и атмосферой этого места.
Пейзаж лагуны Лапан несколько раз меняется в течение дня, раскрывая спокойную и величественную красоту природы (Фото: ВИА)
Местные жители выращивают устриц в лагуне Лапан (Фото: ВИА)
Нежный и поэтичный пейзаж среди бескрайних вод лагуны Лапан (Фото: ВИА)
Устричные хозяйства жителей Хюэ среди просторов лагуны Лапан (Фото: ВИА)
Жизнь на лагуне Лапан создаёт живописную картину гармонии человека и природы (Фото: ВИА)
ИЖВ/ВИА