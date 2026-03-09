Поэтическая красота лагуны Лапан в Хюэ

Первозданная и загадочная красота этого уголка Хюэ всегда привлекает туристов, желающих познакомиться с природой и атмосферой этого места.

Пейзаж лагуны Лапан несколько раз меняется в течение дня, раскрывая спокойную и величественную красоту природы (Фото: ВИА)

Местные жители выращивают устриц в лагуне Лапан (Фото: ВИА)

Нежный и поэтичный пейзаж среди бескрайних вод лагуны Лапан (Фото: ВИА)

Устричные хозяйства жителей Хюэ среди просторов лагуны Лапан (Фото: ВИА)

Жизнь на лагуне Лапан создаёт живописную картину гармонии человека и природы (Фото: ВИА)