РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Почти 5 000 камер с искусственным интеллектом меняют систему управления дорожным движением в Ханое
На этой основе Управление дорожной полиции Ханоя завершает второй этап проекта, предусматривающий установку ещё 2 460 ИИ-камер. После этого общее число камер, подключённых к Центру управления, достигнет почти 5 000, что станет основой для формирования единой базы данных в интересах развития интеллектуальной транспортной системы и концепции «умного города».
По итогам шести месяцев работы Центра интеллектуального управления дорожным движением, в который интегрированы 1 837 ИИ-камер, установленных на 195 перекрёстках, первые результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения искусственного интеллекта в организации дорожного движения.
В беседе с корреспондентом ВИА подполковник Фам Куанг Минь, заместитель начальника Отдела управления дорожным движением и регулирования светофорных объектов Управления дорожной полиции (PC08) Управления общественной безопасности Ханоя, сообщил, что сотрудники дорожной полиции организовали 22 маршрута с системой «зелёной волны», а также внедрили регулирование работы светофоров на всех 195 перекрёстках, оборудованных ИИ-камерами, в зависимости от фактической интенсивности движения. Благодаря этому пропускная способность перекрёстков увеличилась на 4–18 %.
«Например, на участке улиц Хюэ – Хангбай автомобилисты, двигаясь со скоростью около 25–30 км/ч, практически не останавливаются на красный сигнал светофора», – отметил подполковник Фам Куанг Минь. По его словам, ещё более важным результатом стало изменение поведения участников дорожного движения, поскольку контроль и фиксация нарушений теперь осуществляются непрерывно и объективно с использованием современных технологий.
По словам подполковника Дао Вьет Лонга, заместителя начальника Управления дорожной полиции (PC08) Управления общественной безопасности Ханоя, система ИИ-камер в первую очередь выявляет нарушения, непосредственно приводящие к заторам и дорожно-транспортным происшествиям, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора и движение не по своей полосе.
Данные, получаемые системой, уже позволили устранить пять ключевых проблем, включая два очага хронических транспортных заторов, а также обеспечить автоматическую корректировку циклов работы светофоров на 22 улицах, что значительно повысило пропускную способность участков, оборудованных ИИ-камерами.
Для дальнейшего развития достигнутых результатов компетентные органы завершают второй этап модернизации Центра информационного управления. Подполковник Ле Конг Чунг, исполняющий обязанности начальника Управления телекоммуникаций, информатики и защиты информации (PH04) Управления общественной безопасности Ханоя, сообщил, что менее чем за 90 дней реализации проекта уже выполнены основные работы, и система полностью готова к вводу в эксплуатацию.
В рамках второго этапа система будет дополнена 2 460 камерами с искусственным интеллектом, в том числе 1 107 камерами для фиксации нарушений правил дорожного движения, 960 – для подсчёта транспортного потока, 112 обзорными камерами для мониторинга перекрёстков, 251 поворотной PTZ-камерой для обеспечения общественного порядка и безопасности и 30 камерами контроля скоростного режима.
Кроме того, в рамках проекта на 238 ключевых транспортных узлах установлены 57 серверов, 36 электронных информационных табло (VMS), 100 интеллектуальных шкафов управления светофорными объектами и 930 опор для камер, а также проложено 475 километров волоконно-оптического и 136 километров силового кабеля.
Подполковник Фам Куанг Минь отметил, что 1 837 ИИ-камер, установленных на первом этапе, покрывают лишь около 35 % потребностей города в управлении дорожным движением. После завершения второго этапа, предусматривающего установку ещё 2 460 ИИ-камер на 238 перекрёстках, этот показатель увеличится примерно до 52 %, что создаст основу для дальнейшего расширения сети в последующие годы./.