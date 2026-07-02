Почти 5 000 камер с искусственным интеллектом меняют систему управления дорожным движением в Ханое

С 1 июля 2026 года Управление общественной безопасности города Ханоя вводит в эксплуатацию ещё 2 460 камер с искусственным интеллектом (AI), которые будут использоваться для решения пяти ключевых проблем столицы: дорожных заторов, загрязнения окружающей среды, подтоплений, нарушений в сфере градостроительства и управления земельными ресурсами, а также обеспечения безопасности пищевых продуктов. Фото: ВИА