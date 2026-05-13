РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Почти 1500 уголовных дел за 4 месяца: во Вьетнаме ужесточают борьбу с контрабандой и подделками

Почти 1500 уголовных дел, возбужденных всего за 4 месяца, свидетельствуют о решимости компетентных органов в борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактной продукцией.
Подразделение Управления рыночного надзора Дананга проводит проверку в торговом объекте на территории района Хайчау. Фото: ВИА

Только за первые 4 месяца 2026 года компетентные силы по всей стране выявили и пресекли почти 44000 случаев, связанных с контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактной продукцией; возбуждено 1.464 уголовных дела в отношении 2277 лиц.

Эти данные, опубликованные Национальным руководящим комитетом 389, свидетельствуют о масштабности борьбы с контрабандой и подделками, а также отражают решительные действия компетентных органов от центрального до местного уровня.

Особенно примечательно, что количество случаев торговли и перевозки запрещённых и контрабандных товаров выросло более чем на 208% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число случаев, связанных с контрафактной продукцией и нарушением прав интеллектуальной собственности, увеличилось более чем на 167%.

Контрафакт теперь распространяется уже не в отдельных небольших масштабах, как раньше, а проникает во многие сферы — от косметики, биологически активных добавок и лекарств до товаров первой необходимости, сельскохозяйственных материалов и продукции, реализуемой в интернете.

Если ранее контрабанда в основном ассоциировалась с приграничными маршрутами, тайными тропами или складскими площадками, то теперь многие нарушители активно переместили свою деятельность в цифровое пространство. Прямые трансляции продаж, платформы электронной коммерции, службы экспресс-доставки всё чаще используются для реализации контрафактной продукции и товаров неизвестного происхождения с чрезвычайно высокой скоростью.

Именно поэтому последовательное выявление и пресечение крупных нарушений в последнее время показывает, что борьба с контрабандой и подделками становится более активной, а не ограничивается лишь реагированием после совершения правонарушений.

Постоянный офис Национального руководящего комитета по борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактной продукцией (Национальный комитет 389) провёл рабочее совещание с участием представителей министерств, ведомств и местных органов власти. Фото: VGP
Во многих регионах компетентные органы проводят проверки не только на традиционных рынках, складах или транспортных маршрутах, но и усиливают мониторинг коммерческой деятельности в цифровой среде. Это является неизбежным требованием в условиях, когда методы нарушений меняются практически ежедневно.

Следует отметить и то, что взаимодействие между различными структурами стало более тесным. Органы рыночного надзора, полиция, таможня, налоговые органы, пограничные силы и другие структуры одновременно усиливают проверки, обмениваются данными и пресекают деятельность крупных сетей с признаками серьёзных нарушений.

Борьба с контрафактом и контрабандой, безусловно, не сводится лишь к пресечению отдельных правонарушений. За этим стоит задача поддержания рыночной дисциплины, защиты потребителей и создания справедливой конкурентной среды для добросовестного бизнеса.

Практика показывает, что каждая выявленная партия контрафактной продукции не только наносит ущерб государственному бюджету, но и подрывает доверие потребителей. Более того, многие поддельные товары, непосредственно связанные со здоровьем человека — такие как лекарства, биологически активные добавки, косметика — могут иметь долгосрочные последствия.

В условиях стремительного развития электронной коммерции эта борьба, безусловно, останется крайне сложной. Почти 1500 уголовных дел за первые месяцы года — чёткий сигнал того, что в борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактом исключений не будет.

Только при жёстком и неотвратимом наказании за подобные нарушения рынок сможет функционировать более прозрачно, а добросовестные предприятия получат больше уверенности для долгосрочных инвестиций и развития.

ВИА/ИЖВ

Знак резолюции 80 NQ/TW в контексте празднования весенних фестивалей

Резолюция 80 Политбюро по вопросам развития культуры вдохнула новую жизнь в традиционные культурные ценности Вьетнама и продолжает усиливать их роль в праздновании Весенних фестивалей, особенно в Год Лошади 2026 (Бинь Нго).
