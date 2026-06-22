Почему National Geographic Korea назвал Фукуок «сказочным миром»?

Панорамные виды на океан, открывающиеся с канатной дороги Хонтхом, создают атмосферу незабываемого приключения. Фото: Sun Group

В очерке под названием «A Phu Quoc Fantasy», опубликованном в июньском номере 2026 года, тревел-журналист Ча Сон Мин ведет читателей в путешествие по Жемчужному острову, сочетая легенды, культурные истории и современные впечатления. Его вывод заключается в том, что привлекательность Фукуока определяется не только природной красотой, но и историями, вплетенными в каждое направление.



Примечательно, что вместо того чтобы начать с впечатляющих пляжей или курортов мирового уровня, как это часто бывает в статьях о тропических островах, Ча Сон Мин открывает свое путешествие с легенд Жемчужного острова. От преданий о пиратах, искавших сокровища на архипелаге Антхой, до легенды об Онг Нгау и Ба Нгау, лежащей в основе моста Kiss Bridge, и истории о слезах, превратившихся в жемчуг, каждое направление предстает как отдельная глава в книге сказаний о Фукуоке.



Знакомство с Фукуоком через его легенды



Путешествие Ча Сон Мина начинается на архипелаге Антхой в южной части Фукуока. По словам автора, в XVII веке более 20 островов этого района благодаря пересеченному рельефу и густой сети островов служили идеальным укрытием для пиратских флотилий. Эта история становится прологом к его приключению на острове Хонтхом, который он описывает как землю поиска сокровищ среди морей южного Вьетнама.



С того момента, как он поднялся на самую длинную в мире трехканатную канатную дорогу протяженностью почти 8 км, автор почувствовал, будто оказался в настоящем приключении. Под кабиной простирались изумрудные воды, по морю были разбросаны острова, а по поверхности тихо дрейфовали небольшие рыбацкие лодки. По словам Ча Сон Мина, этот пейзаж сочетал умиротворение тропического морского ландшафта с атмосферой карт сокровищ из классических приключенческих историй.



Это ощущение достигло кульминации, когда он прокатился на аттракционе Roaring Timber Coaster в Sun World Hon Thom. Мчась сквозь тропические леса на скорости, приближающейся к 80 км/ч, корейский автор сравнил себя с исследователем, ищущим утраченные сокровища. «Было трудно понять, что заставляло меня дрожать - деревянные рельсы или мое собственное бешено колотившееся сердце», написал он.

Мост Kiss Bridge — символ любви и связи и знаковая достопримечательность Sunset Town. Фото: Sun Group

Со смотровой башни Eagle Eye высотой 120 метров Хонтхом раскрывается во всей своей полноте: бескрайние тропические леса, аквапарк, канатная дорога, уходящая к горизонту, и обширное море, обнимающее остров. По словам Ча Сон Мина, в мире немного мест, где первозданная природа и масштабная экосистема развлечений сочетаются так естественно.



Покинув Хонтхом, путешествие продолжается в Sunset Town, который он описывает как уголок Средиземноморья на тропическом побережье. Ряды зданий пастельных тонов, каскадом спускающихся по склону холма, напомнили ему итальянское побережье Амальфи. Однако самое глубокое впечатление на него произвела не архитектура, а мост Kiss Bridge.



«На первый взгляд кажется, что это не более чем пешеходный мост, уходящий в море. Но стоит узнать историю, стоящую за ним, и становится понятно, почему он стал символом Sunset Town», — написал Ча Сон Мин.

В статье автор уделяет значительное внимание легенде об Онг Нгау и Ба Нгау, которая вдохновила дизайн моста. Две его ветви тянутся навстречу друг другу, но останавливаются всего в 30 сантиметрах одна от другой над морем. По его словам, именно этот небольшой разрыв делает сооружение столь отличительным, превращая момент, когда пары подходят с противоположных сторон и протягивают руки друг к другу, в один из самых эмоциональных образов южной части Фукуока.



Помимо архитектуры, Sunset Town произвел впечатление на корейского журналиста и своей экосистемой развлечений, которая продолжается с позднего вечера до ночи. Он особо отметил экстремальное спортивное шоу Awaken Sea с выступлениями на гидроциклах и флайбордах, а также воздушными трюками, выполняемыми прямо под мостом Kiss Bridge. С наступлением темноты впечатления продолжаются шоу Kiss of the Sea — мультимедийным зрелищем, сочетающим воду, огонь, свет, лазеры и фейерверки, которое автор описывает как «мифический мир», оживший на поверхности океана.

Грандиозный финал шоу Kiss of the Sea с фейерверками превращает Фукуок в «сказочную страну» посреди океана. Фото: Sun Group

Не просто курортный остров, а место, где каждое направление рассказывает свою историю



По словам Ча Сон Мина, Фукуок выделяется не только своими природными ландшафтами или масштабом туристических проектов, но и тем, как остров сохраняет и рассказывает собственные истории. В статье он ссылается на легенду о том, что жемчуг появился из слез русалки, а затем объясняет, что Фукуок известен как Жемчужный остров не только благодаря знаменитой отрасли выращивания жемчуга, но и благодаря сияющей красоте, которой природа одарила этот остров.



Корейский автор также выразил особую симпатию к Premier Village Phu Quoc Resort, который он воспринял как гармоничное сочетание архитектуры и природы. Виллы с видом на океан, укрытые под кронами леса, панорамные окна от пола до потолка, выходящие к морю, обезьяны, появляющиеся у бассейнов, а также редкая возможность наблюдать и рассвет, и закат из одного и того же места - все это усилило у него ощущение связи между человеком и природой.



На протяжении всей статьи, от пиратских легенд архипелага Антхой и предания об Онг Нгау и Ба Нгау у моста Kiss Bridge до истории о жемчуге, Ча Сон Мин показывает, что эти «культурные напластования» придают путешествию по Жемчужному острову особую глубину.



Завершая очерк, автор National Geographic отмечает, что Фукуок - это гораздо больше, чем известный курортный остров. Туристов заставляют возвращаться сюда не только прекрасные пляжи или современные впечатления, но и то, как природа, история и мифология переплетаются в каждом уголке острова. Именно поэтому, по его словам, он называет Фукуок «мифическим миром» посреди океана — местом, где каждая поездка становится не просто путешествием к новому направлению, а погружением в истории, которые продолжают писаться на Жемчужном острове.