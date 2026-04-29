Поток заказов на электронику активно поступает во Вьетнам

По состоянию на 15 апреля 2026 года экспорт электронной продукции демонстрирует впечатляющий рост, достигнув 55,4 млрд долларов США. В том числе экспорт компьютеров, электроники и комплектующих составил 36,5 млрд долларов.

Сборочная линия по производству ноутбуков компании с ограниченной ответственностью Heesung Electronics Vietnam. (Фото: ВИА)

В первые месяцы 2026 года импорт в электронной отрасли стремительно растёт, отражая позитивную динамику расширения производственных мощностей для удовлетворения глобального спроса, при этом значительный объём заказов направляется во Вьетнам.



Сигналы подготовки крупных заказов



По состоянию на 15 апреля 2026 года экспорт электронной продукции демонстрирует впечатляющий рост, достигнув 55,4 млрд долларов США. В том числе экспорт компьютеров, электроники и комплектующих составил 36,5 млрд долларов (рост на 47,3%, или на 11,75 млрд долларов), а телефонов и комплектующих — 18,9 млрд долларов (рост на 19,7%, или на 3,11 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом.



Благодаря ускорению роста предприятий — ключевых экспортёров, за первые четыре месяца зафиксирован рост более чем на 20%. Согласно последним данным Таможенного управления (Министерство финансов), общий объём экспорта Вьетнама достиг 144,58 млрд долларов, увеличившись на 20,3% (на 24,4 млрд долларов) по сравнению с тем же периодом 2025 года.



Активизация производства привела к резкому росту импорта машин, оборудования и сырья, который составил 56,93 млрд долларов. Совокупный оборот внешней торговли электронной отрасли за первые 3,5 месяца превысил 110 млрд долларов — рекордный уровень. При этом торговый баланс отрасли остаётся с дефицитом около 1,53 млрд долларов, что не считается аномалией.



Заместитель председателя и генеральный секретарь Ассоциации предприятий электронной промышленности Вьетнама (VEIA) До Тхи Тхюи Хыонг отметила, что в цикле высокотехнологичного производства дефицит в начале года отражает этап накопления ресурсов для нового экспортного цикла.



Особенностью электронной отрасли является временной лаг между импортом комплектующих и экспортом готовой продукции. Как правило, предприятия закупают комплектующие, полуфабрикаты и оборудование за 2–4 месяца до завершения производства и экспорта продукции.



Поэтому резкий рост импорта комплектующих и оборудования в первом квартале рассматривается как сигнал подготовки к крупным заказам в последующие кварталы.



Такие корпорации, как Samsung, LG, Pegatron, Foxconn, реализуют планы расширения производства в различных промышленных провинциях, превращая Вьетнам в важный центр сборки и контрактного производства электронной техники в Юго-Восточной Азии. С выходом производственных линий на полную мощность к середине года объёмы готовой продукции будут активно поставляться на международные рынки, особенно в США, ЕС и Северо-Восточную Азию.



В настоящее время более 90% импорта отрасли приходится на машины, комплектующие и сырьё для производства, что свидетельствует о расширении производственных мощностей предприятий для удовлетворения растущего мирового спроса.



Производство продолжит бурный рост



Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в электронную отрасль значительно выросли за последнее десятилетие, что позволило быстро нарастить производственный потенциал. Это наглядно отражается в экспортных показателях.

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút FDI. Ảnh minh họa: TTXVN



Экспорт электронной продукции Вьетнама увеличился более чем в три раза — с примерно 47 млрд долларов в 2015 году до более чем 165 млрд долларов в 2025 году. Такой рост связан с присутствием глобальных технологических корпораций, таких как Samsung, Intel, LG, Foxconn, Luxshare, а также с развитием крупных производственных центров в провинциях Бакнинь, Тхайнгуен, Хайфонг, Бакзянг и городе Хошимин.



Электроника в настоящее время является крупнейшей экспортной категорией, играя ключевую роль в достижении высоких экспортных показателей и поддержании положительного торгового баланса на протяжении многих лет.



Укрепление позиций поставщика



В 2025 году экспорт электронной продукции в США достиг почти 52 млрд долларов, включая более 42 млрд долларов по категории компьютеров и комплектующих (рост на 81,4%) и 9,86 млрд долларов по категории телефонов и комплектующих (рост на 0,4%).



Рост экспорта в США отражает не только высокий потребительский спрос, но и повышение качества и технологической составляющей продукции, произведённой во Вьетнаме.



Значительный рост также наблюдался на других крупных рынках, таких как ЕС (10,89 млрд долларов, рост на 9,9%), АСЕАН, Япония и Китай (16,89 млрд долларов, рост на 33,6%).



Если ранее Вьетнам в основном участвовал в завершающей стадии сборки в цепочках создания стоимости, то сегодня многие предприятия переходят к более высокодоходным этапам, включая разработку продукции, тестирование и производство отдельных ключевых компонентов.



Геополитические факторы и глобальная перестройка цепочек поставок также создают новые возможности. По данным VEIA, стратегия «China +1» и новые соглашения о свободной торговле стимулируют перенос производства в такие страны, как Вьетнам, Индия и Мексика.