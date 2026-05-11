ЭКОНОМИКА
Поступления в бюджет от экспортно-импортной деятельности выросли на 16,5 процента
По данным Таможенного управления, объём экспорта товаров за первые четыре месяца года достиг 169,02 млрд долларов США, увеличившись на 20,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует росту на 28,26 млрд долларов США. Объём импорта составил 176,66 млрд долларов США, увеличившись на 29,5 процента, или на 40,21 млрд долларов США. Общий объём внешнеторгового оборота достиг 345,68 млрд долларов США, что на 24,7 процента, или на 68,47 млрд долларов США, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Наряду с ростом торговли ситуация с контрабандой, торговым мошенничеством и незаконной перевозкой товаров через границу продолжает оставаться сложной. Особенно заметны случаи незаконной перевозки золота и дизельного топлива на центральном приграничном направлении с Лаосом и на юго-западных речных маршрутах, граничащих с Камбоджей; а также контрабанда запрещённых товаров, таких как чешуя панголина и замороженные продукты неизвестного происхождения, на северной границе с Китаем.
В период с 15 марта по 14 апреля 2026 года таможенные органы выявили, задержали и рассмотрели 2 152 нарушения, что на 61,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; стоимость товаров, связанных с нарушениями, оценивается примерно в 1 720 млрд донгов. Таможенные органы передали в следственные органы 15 дел, а поступления в бюджет составили 76,2 млрд донгов.
Морское направление продолжает занимать наибольшую долю нарушений — 1 237 случаев, что составляет 57,5 процента от общего числа дел и на 75,9 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Основные нарушения фиксировались в крупных морских портах, таких как Катлай, Хайфон, Каймеп и Дананг, и были связаны с импортом контрафактной продукции, нарушением прав промышленной собственности или ввозом товаров, требующих лицензирования, без соответствующих разрешений.
На сухопутных маршрутах компетентные органы зарегистрировали 597 нарушений, что на 32,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года; нарушения в основном сосредоточены на границах Вьетнама с Китаем, Лаосом и Камбоджей. Нарушители использовали политику содействия торговле и льготы для приграничных жителей с целью контрабанды и незаконной перевозки товаров.
На воздушном направлении таможенные органы рассмотрели 107 нарушений, что на 24,4 процента больше, главным образом в аэропортах Нойбай, Таншоннят и Дананг. В секторе экспресс-доставки и почтовых отправлений выявлено 190 нарушений, что означает рост на 150 процентов; во многих случаях речь шла о перевозке кокаина, кетамина и каннабиса воздушным транспортом.
Накопительным итогом за период с 15 декабря 2025 года по 14 апреля 2026 года вся таможенная система выявила и рассмотрела 7 029 нарушений, стоимость товаров по которым оценивается примерно в 6 486,8 млрд донгов; поступления в бюджет составили 277,5 млрд донгов. В рамках борьбы с наркотиками по всей системе было выявлено 63 дела с участием 81 подозреваемого, изъято около 306,7 кг различных наркотических веществ.