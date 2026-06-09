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Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту принял представителей политических партий стран Юго-Восточной Азии
Чан Кам Ту подчеркнул, что участие политических партий и их выступления на семинаре «Роль политических партий в построении Сообщества АСЕАН» отражают их важный и ответственный вклад в будущее региона и Сообщества АСЕАН. Он подтвердил, что КПВ придаёт большое значение развитию и расширению связей с политическими партиями разных стран мира, включая партии государств Юго-Восточной Азии, стремясь совместно содействовать миру, стабильности, развитию и процветанию каждой страны, её народа и всего региона.
Выступая на встрече, представители политических партий стран Юго-Восточной Азии поблагодарили Партию, Государство и народ Вьетнама за тёплый и внимательный приём. Они высоко оценили достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии за последние годы, а также его активный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе.
Участники выразили удовлетворение результатами откровенных и конструктивных дискуссий, состоявшихся в ходе семинара. Они подчеркнули, что инициатива КПВ по организации данного мероприятия имеет большое практическое и своевременное значение, поскольку создаёт площадку для встреч и обмена мнениями между политическими партиями региона по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди них — укрепление доверия, государственное управление и развитие стран, продвижение сотрудничества в рамках АСЕАН и реализация Видения Сообщества АСЕАН – 2045, что способствует формированию и продвижению общих ценностей Ассоциации.
Представители партий отметили, что развитие диалога между политическими партиями способствует укреплению взаимопонимания, повышению уровня доверия и обмену опытом в сфере государственного управления и развития. Это создаёт дополнительный важный канал сотрудничества для региональной интеграции, содействует укреплению мира и стабильности, а также продвижению устойчивого развития.
Участники встречи также выразили заинтересованность в сохранении данного механизма обменов и диалога между политическими партиями стран АСЕАН в будущем, а также в расширении контактов и сотрудничества, что будет способствовать дальнейшему углублению отношений между государствами-членами и укреплению внутриблокового единства АСЕАН.
Постоянный член Секретариата ЦК КПВ предложил политическим партиям региона активизировать обмен информацией о положении дел в партиях и странах, а также о глобальных тенденциях развития; расширять обмен опытом в области партийного строительства для укрепления внутреннего потенциала каждой партии; уделять больше внимания обмену практиками государственного управления и социально-экономического развития. Он подчеркнул важность сохранения духа солидарности, уважения к различиям, продвижения диалога, сотрудничества и консенсуса, а также неуклонного соблюдения основополагающих принципов АСЕАН и норм международного права в целях поддержания мира, стабильности и развития в регионе, внося вклад в построение сплочённого, устойчивого, инновационного и устойчиво развивающегося Сообщества АСЕАН.